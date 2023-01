Mäki trénovala s hvězdou. Syn s míčem? Nejsem fanynka fotbalu, ale jde mu to!

Kristiina Mäki běhá všude, kde to jde. Tady třeba v italském Livignu • Instagram.com/kristiinamaki

Kristiina Mäki na ME postoupila do finále • Ivana Roháčková

Mílařka Kristiina Mäki se chystá na start do sezony, který ji čeká o víkendu v Lucemburku. V přípravě si zatrénovala s britskou hvězdou Laurou Muirovou a na soustředění v Jižní Africe se těšila z přítomnosti životního partnera Filipa Sasínka a syna Kaapa.

V jihoafrickém Dullstroomu nabírala Kristiina Mäki tréninkové kilometry do závodní sezony. A tvrdou přípravu si zpestřila i výjimečnou zkušeností. Dohodla se totiž na společném tréninku s britskou mílařkou Laurou Muirovou, která patří k největším hvězdám její disciplíny. Na patnáctistovce je stříbrnou olympijskou medailistkou z Tokia, loňskou bronzovou medailistkou z MS v Eugene a taky dvojnásobnou evropskou šampionkou.

„Potkávály jsme se tady téměř denně, tak mě napadlo se zeptat, jestli budou trénovat na dráze, a jestli bych mohla s nimi, protože jinak trénuju hlavně sama. Holky souhlasily, takže jsem dostala super příležitost,” vysvětluje Mäki. „Trénovat s olympijskou medailistkou byla pro mě velká motivace a taky zážitek. Sice jsem nezvládla všechno, co třeba Laura, ale i tak jsem byla ze společného tréninku nadšená.“

Mäki během dlouhého soustředění zlepšovali náladu i její nejbližší. Přítel a také elitní český atlet Filip Sasínek a čerstvě dvouletý syn Kaapo.

„Je to pro mě důležité, abych byla psychicky v pohodě. Sice byli na začátku soustředění oba nemocní, ale naštěstí je to rychle přešlo,” líčí Mäki.

Se synem si už společně zaběhali, Kaapo si taky zkusil první kontakty s fotbalovým míčem.

„Nejsem fanynka fotbalu, ale když ho vidím, jak mu to jde, tak ho samozřejmě budu podporovat,” usmívá se Mäki.

Národní rekordmanka v Jižní Africe zvládla předepsané tréninkové kilometry a chystá se na svou první patnáctistovku, která ji čeká v neděli v Lucemburku na mítinku bronzové kategorie halové tour Světové atletiky.

„Odběhla jsem vše, co jsem měla. Dokonce jsem zvládla i více kilometrů v lepších časech než obvykle. Ale bylo to v nadmořské výšce, takže uvidíme, jak na tom budu po přeletu domů,“ hodnotila soustředění a k prvnímu závodu sdělila: „Myslím si, že to nebude úplně rychlý závod, protože bude první v roce. Uvidíme.“