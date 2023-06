Rekordmani na Zlaté tretře: fenomén si věří, obr chystá úlet, rychlý smíšek

MONDO DUPLANTIS (Švéd.)

Kde se vzal

První fenomenální kousek předvedl před pěti lety na ME v Berlíně, kde jako osmnáctiletý cápek sebral všem dech třemi juniorskými světovými rekordy během jednoho večera. Od zimy 2020 překonává i ty seniorské a je zřejmě největší hvězdou současné globální atletiky. Jeho americký tatínek Greg závodil proti Sergeji Bubkovi, švédská maminka Helene byla vícebojařkou a hrála i volejbal. Jejich synek vzal tyčku poprvé do ruky už ve školce. Tréninkový sektor měl doma na zahradě. Křestním jménem je Armand, ale vžila se jeho přezdívka Mondo.

Jeho světový rekord

Poprvé změnil historické tabulky v únoru 2020, když v Toruni výkonem 617 centimetrů srazil z trůnu Renauda Lavillenieho. Letos v zimě mu právě Lavillenie jako organizátor mítinku v Clermont-Ferrand skočil do náručí a v saku se s ním bláznivě objímal na doskočišti, když Duplantis posunul hranici na 622 centimetrů. Kdykoli je na startovce, diváci můžou doufat… „Do každého závodu jdu na sto procent, chci skákat co nejvýš. Věřím, že světový rekord můžu skočit na každém závodě,“ řekl Duplantis.

Armand Duplantis na Zlaté tretře v roce 2021 • Foto Pavel Mazáč/sport

V čem je výjimečný

V genech má díky rodičům sprinterskou rychlost a silnou schopnost motorického učení. Pomohla mu i praxe v baseballu. „V něm měl možnost rozvíjet sprinterskou akceleraci a zlepšovat svoje senzomotorické schopnosti, které v tyči využívá v okamžiku, kdy je nutné při odrazu přesně trefit špuntem tyče v zasouvacím boxu prostor o velikosti cigaretové krabičky,“ líčí tyčkařský trenér Boleslav Patera. Duplantis je tak rychlý, že ho slavná jamajská sprinterka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová vloni vyzvala na souboj na stovce. „Jsem stoprocentně pro!“ potvrdil Duplantis.

Jaký je zblízka

Na ostravskou tiskovku přišel v ležérním zeleném tričku a sponzorské kšiltovce. Vyzařovalo z něho klidné sebevědomí. Tenhle chlapík ví, že je v něčem nejlepší na světě, a pořádně si to užívá. Když dostal otázku na lidské možnosti ve skoku o tyči, opáčil: „Jsem asi jeden z těch lidí, kteří by na to mohli přijít…“ Manažer mítinku Alfonz Juck ho představil jako hlavní hvězdu: „Je důvodem, proč šel prodej lístků tak dobře. Je naše hlavní osobnost.“

Co ukáže v Ostravě

Před dvěma lety ho na Zlaté tretře přibrzdil velký chlad, i v něm ale skočil 590 centimetrů. Rekord mítinku 593 je tak stále v držení Sama Kendrickse. Pořadatelé tyčku přesunuli k hlavní tribuně, od čehož si slibují výhodnější vítr. Očekávání jsou přiměřená Duplantisově jménu. Před třemi týdny v Hengelu už skočil 611. „Tenhle stadion si zaslouží šestimetrový skok,“ naplánoval si pro začátek, kde ale nechce končit. „Do každého závodu jdu na sto procent, chci skákat co nejvýš. Věřím, že světový rekord můžu skočit na každém závodě.“

Armand Duplantis se představí na Zlaté tretře • Foto ČTK / Ožana Jaroslav

RYAN CROUSER (USA)

Kde se vzal

Táta Mitch, někdejší diskařský náhradník pro Hry v Los Angeles, mu kdysi doma na dvorku udělal značku ve vzdálenosti světového rekordu Randyho Barnese (23,12). Jeho výkon vydržel 21 let, než ho Crouser předloni překonal výkonem 23,37 metru. Crouser je obr z oregonského Portlandu. Vítězné tažení začal už v roce 2016 triumfem na olympiádě v Riu. Zvítězil i na dalších Hrách v Tokiu a vloni taky na MS v Eugene. Je nejlepším koulařem historie, bez pochyby.

Jeho světový rekord

Na květnovém závodě na Drake Stadium v Los Angeles vrhl kouli tak daleko, že koule po dopadu do dálky 23,56 metru narazila na kovové hrazení sektoru, jehož rozměr málem nestačil. „Poprvé jsem na tom stadionu byl v roce 2010 a už tehdy mi říkali: S tím hrazením možná bude jednou problém,“ usmíval s Crouser v pondělí v Ostravě. Manažer Juck ho hned ujišťoval, že na stadionu ve Vítkovicích bude mít prostoru dost: „Žádné hrazení tam nebude, je to velké fotbalové hřiště…“

V čem je výjimečný

Crouser je vysoký a mohutný a dává mamutí energii do koulařské otočky. Od prosince se navíc učí novou techniku s jedním krokem navíc. „Jako atlet, který trénuje sám sebe, se pořád snažím vymýšlet, jak se zlepšit. Poprvé jsem s novou technikou házel při světovém rekordu, což byl dobrý signál,“ smál se Crouser. Jeho soupeři žasnou. „Je fyzicky nesmírně dobře připravený a dynamický. Novou technikou se snaží zrychlit už od začátku a stupňovat rychlost až do konce. Řekl bych, že hledá cestu k nějakému pořádnému úletu,“ hodnotil reprezentant Tomáš Staněk.

Jaký je zblízka

Crouser je obrovský. Na pondělní tiskovce měl pod černým reprezentačním tričkem amerického národního týmu mohutné svaly. A je to vtipný patron. V Ostravě například vykládal historku o tom, jak se účastní soutěží v lovu okounů. „Jediné stvoření, které je z toho nadšenější než já, je moje štěně. Když beru pruty, začne běhat do kolečka a skáče do lodi. Je skvělé mít na ryby parťáka,“ smál se.

Co ukáže v Ostravě

Pro Crousera bude Zlatá tretra přesně po měsíci prvním závodem od světového rekordu v Los Angeles. Od té doby zapracoval na síle a naopak se tolik nevěnoval dynamické přípravě. „Bude to dobrá kontrola, jak na tom jsem. V Los Angeles to ale taky byla kontrola a byl jsem mile překvapen,“ usmíval se Crouser. „Doufám, že předvedu aspoň rekord mítinku,“ připomněl svůj vlastní výkon 22,43 z roku 2020.

Ryan Crouser několikrát závodil i v Ostravě • Foto Jaroslav Legner

LAMECHA GIRMA (Et.)

Kde se vzal

Výrazněji na sebe poprvé upozornil před čtyřmi lety, když v osmnácti vybojoval bronz na juniorském mistrovství Afriky do 20 let v běhu na 3000 metrů. Ve stejném roce pak bral stříbro i na mistrovství světa. Atletice se věnují i bratr Diribe a sestra Sigit. Oba s ním přicestovali i na Zlatou tretru, všichni tři poběží patnáctistovku.

Jeho světový rekord

Drží hned dva světové rekordy, oba vylepšil v aktuální sezoně. Nejdřív se v únoru blýskl halovým světákem na 3000 metrů ve francouzském Liévinu (7:23,81), tento závod mimo jiné rozbíhal Filip Sasínek. A před necelými třemi týdny vylepšil v Paříži světový rekord na 3000 metrů překážek (7:52,11). Světové maximum Saida Saífa Šahína vylepšil po 19 letech.

Lamecha Girma překonal po devatenácti letech rekord legendárního Sajfa Saída Šahína • Foto ČTK / AP / Michel Euler

V čem je výjimečný

Univerzální běžec delších tratí, který je rychlý i vytrvalý. K tomu špičkově zvládá i techniku nad překážkami. A přestože angličtinu a komunikaci s atletickým světem nechává na svém trenérovi, zdravé sebevědomí mu rozhodně nechybí. Útok na světový rekord ve stýplu veřejně vyhlašoval už na začátku halové sezony v lednu. A pak ho i opravdu překonal.

Jaký je zblízka

Z globálních akcí sice zatím nemá žádné zlato, ale vyzařuje z něj aura šampiona. Na olympiádě 2020 i na dvou světových šampionátech 2019 a 2022 byl vysoký mladík pokaždé druhý, nicméně je znát, že jeho čas právě přichází. A nejenom ve stýplu. Po příjezdu do Ostravy přiznal, že jeho dalším cílem jsou světové rekordy na pět a deset kilometrů.

Co ukáže v Ostravě

Před rokem na Tretře posunul maximum na 3000 metrů překážek, teď chce v Memoriálu Emila Zátopka na 1500 metrů útočit na rekord mítinku, který od roku 2003 drží Cornelius Chirchir (3:31,17): „Loni jsem si tady zaběhl osobní a národní rekord, je tady skvělá dráha a očekávám, že mi diváci dodají dostatek energie, abych se pokusil o čas na hranici svých možností.“

TOBI AMUSANOVÁ (Nig.)

Kde se vzala

Nigerijský expres, celým jménem Oluwatobiloba Ayomide Amusanová. Atletice se věnovala odmalička, excelovala ve sprintech. Výrazně se posunula na studiích na texaské univerzitě v El Pasu. Má americké trenéry, v USA také dlouhodobě žije a trénuje.

Její světový rekord

Před rokem na mistrovství světa v Eugene šokovala všechny. V semifinále zaběhla nový světový rekord na 100 metrů překážek (12,12) a ve finále byla s nepovolenou podporou větru ještě rychlejší (12,06)! Je všechno správně? Ani organizátoři nemohli fantastickému času uvěřit. V šoku byla i Amusanová. „A čas pod dvanáct sekund? Určitě se to stane, a doufám, že ještě za naší éry,“ řekla.

Nigerijská sprinterka Tobi Amusanová • Foto Profimedia.cz

V čem je výjimečná

Na pohled není extrémně vysoká nebo „osvalená“, ale v nohách má ohromnou dynamiku. Uplatňuje ji i na hladké stovce, v níž si letos vylepšila osobní rekord na 11,10 sekundy. Nad překážkami se jí od zlatého šampionátu až tak nedaří, ale umí přesně načasovat formu: „Těším se na Ostravu, vím, že se tady běhají v silné konkurenci rychlé časy.“

Jaká je zblízka

Bezprostřední, pohodová. Žádná namistrovaná hvězda. Po příletu na letišti v Mošnově dlouho a marně čekala na kufry, nedorazily. Problém? Žádný. Amusanová pohotově vyrazila na nákupy. Několikrát se hlasitě zasmála i na tiskové konferenci. A když jí Jan Železný podával startovní číslo se jménem konkurentky Jasmine Camacho-Quinnové, se smíchem ho odkázala na konkurentku.

Co ukáže v Ostravě

Stovka překážek na Zlaté tretře bude našlapaná. Kromě světové rekordmanky a úřadující mistryně světa se představí také olympijská vítězka Jasmine Camacho-Quinnová z Portorika, vynikající Američanka Tia Jonesová nebo Nia Aliová z USA, mistryně z roku 2019. Dá se čekat, že padne rekord mítinku, který drží Sharika Nelvisová z roku 2015 (12,55).