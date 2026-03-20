Čtvrtkaři na MS létali, Lu vyhrála rozběh. Postoupil i osmnáctiletý talent Horák
Halový světový šampionát v Toruni začal pro český tým bleskovými časy v rozbězích na 400 metrů. Lurdes Gloria Manuel suverénně vyhrála první kolo druhým nejlepším časem kariéry 51,08 sekundy. Osmnáctiletý Tomáš Horák byl výkonem 45,89 druhý. Oba postoupili do večerního semifinále.
Běžela lehkým krokem a stejně za ní v cíli byla velká díra. Lurdes Gloria Manuel zvládla svůj první běh na mistrovství světa s velkým přehledem. Přestože v závěru lehce zpomalila, na druhou nejlepší v pořadí měla náskok 34 setin.
„Já jsem nadšená. Upřímně se mi fakt běželo dobře. Bylo to skvělé. Vyšla mi dráha, vyšly mi dobré závodnice. Běželo se to samo,“ hodnotila Manuel pro Českou televizi. „Říkala jsem si, že bych chtěla seběhnout první, což se povedlo. Já jsem se snažila být fokusovaná víc na sebe. Na konci jsem koukala, jak daleko jsou. Extrémně jsem tam holky nevnímala. Prostě jsem si řekla, že musím běžet.“
Manuel má sice za sebou už start na olympijských hrách v Paříži, ale na světovém šampionátu ať v hale nebo venku ještě v individuální disciplíně nezávodila. Na letním MS 2023 v Budapešti byla jako náhradnice. Na halovém MS 2024 v Glasgow běžela jen ve štafetě. A o loňské venkovní MS v Tokiu přišla kvůli zranění.
Do Toruně odjela na závěr povedené halové sezony a v rozběhu zůstala jen pět setin za svým osobním rekordem z únorového mítinku v Metách.
„Vzhledem k tomu, že je to moje první mistrovství světa, s postupem můžu být spokojená. Tenhle čas je super, doufám, že se mi to povede zopakovat v semifinále,“ řekla Manuel.
Vynikající premiéru na vrcholných závodech má za sebou teprve osmnáctiletý čtvrtkař Tomáš Horák. Po seběhu se zařadil na druhé místo za evropského rekordmana Attilu Molnára z Maďarska a v cíli se kolem něj přehnal v čase 45,89 sekundy. Z rozběhů postoupil z celkového druhého místa.
„Všechno v pohodě, proběhlo to hladce, bez žádných kolizí, síly zbyly,“ hodnotil Horák pro Českou televizi. „Viděl jsem, že to tak trošku šetří, chtěl jsem do semifinále dobrou dráhu. Věděl jsem, že z prvního místa budu mít do semifinále dobrou dráhu, to se povedlo.“
O semifinále čtvrtky bojovala i Lada Vondrová. Na cílové čáře jí ale předběhly dvě soupeřky, Španělka Blanca Hervasová o setinu, Kanaďanka Zoe Sherarová o dvě tisíciny. A výkon 52,16 sekundy na postup časem nestačil.
„Seběhla jsem první, což bylo pro mě trochu překvapivé. Prostě jsem běžela, najednou jsem tam byla. Tu Španělku jsem ve finiši vůbec neviděla,“ hodnotila Vondrová.
Po úvodních dvou disciplínách sedmiboje se drželi vepředu favorité Simon Ehammer, který skočil do dálky 815 centimetrů a druhý muž historických tabulek Kyle Garland. Na třetím místě byl se ziskem 1802 bodů Vilém Stráský, který zaběhl šedesátku za 6,94 sekundy a do dálky skočil 735 centimetrů. Ondřej Kopecký nasbíral za výkon 7,07 sekundy na šedesátce a 742 centimetrů v dálce 1773 bodů a byl průběžně sedmý.