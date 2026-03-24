Pražský půlmaraton 2026: trasa, program a dopravní info běžecké akce v centru Prahy
Již 28. března 2026 odstartuje z Bubenského nábřeží 26. ročník RunCzech pražského půlmaratonu. Tento závod patří k nejprestižnějším na světě, pyšní se známkou kvality Elite Světové atletiky a je součástí SuperHalfs – prestižního seriálu evropských půlmaratonů. Startovní výstřel zazní v 10:00 a trasa běžce provede historickým centrem Prahy. Kompletní informace o závodě, včetně dopravních uzavírek, naleznete v tomto článku.
Program – Trasa – Uzavírky v Praze
Kde sledovat živě – Rekordy
Kdy se běží RunCzech Pražský 1/2 maraton 2026?
RunCzech Pražský 1/2 maraton odstartuje 28. března 2026 v 10:00 z Bubenského nábřeží v Praze - Holešovicích. Cíl je plánován na stejném místě.
Program Pražského půlmaratonu 2026
|Čas
|Akce
|6:30 - 8:00
|výdej čísel: Running Expo – Výstaviště Praha (Křižíkovy pavilony)
|8:00
|Otevření technického zázemí – holešovická tržnice
|8:30
|Začátek doprovodného programu
|9:15
|Otevření startovních koridorů – Bubenské nábřeží
|10:00
|Start Pražského půlmaratonu 2025 – Bubenské nábřeží
|10:58 - 11:00
|Očekávaný doběh prvního muže
|11:03 - 11:05
|Očekávaný doběh první ženy
|11:20 - 11:40
|Vyhlášení vítězů
|13:00
|Vítání posledních běžců
|14:30
|Uzavření technického zázemí
Jaká je trasa Pražského půlmaratonu 2026?
Trasa jednoho z nejkrásnějších městských běhů zůstává letos stejná jako loni. Závodníci vyběhnou z Bubenského nábřeží v Holešovicích. Po dvou kilometrech je čeká první odbočka na Čechův most, následně překonají most Legií a užijí si tříkilometrový úsek podél Vltavy. Na sedmém kilometru se trasa vrací zpět a stáčí se přes Jiráskův most.
To už se běžci budou blížit k polovině trati. Na třináctém kilometru je čeká průběh Národní třídou a ulicí Na Příkopě, odkud se přes Celetnou dostanou až na Staroměstské náměstí. Po průběhu Pařížskou ulicí zamíří peloton k Rohanskému nábřeží a přes Libeňský most se vydá přímo do cíle.
Celá trasa měří 21,097 kilometru a má téměř rovinatý profil.
Doprava v centru Prahy během Pražského půlmaratonu 2026
V sobotu 28. března musí Pražané i návštěvníci metropole počítat s dopravním omezením. Níže naleznete přehled uzavírek konkrétních pražských ulic.
Uzavírky ulic v Praze během Pražského půmaratonu 2026?
|Čas
|Ulice
|9:45–11:00
|17. listopadu
|9:45–11:00
|Křižovnická
|9:45–11:00
|Smetanovo nábřeží
|9:45–11:00
|Most Legií
|10:00–12:00
|Masarykovo nábřeží
|10:10–12:10
|Národní
|10:20–12:20
|Na Příkopě
|10:20–12:20
|Celetná
|10:20–12:30
|Pařížská
|10:30–12:40
|Dvořákovo nábřeží (směrem k náměstí Jana Palacha)
Více informací naleznete na oficiálních stránkách RunCzech.
Kde sledovat Pražský půlmaraton 2026 v TV?
Přímý přenos Pražského půlmaratonu 2026 vysílá od 9:50 staniceČT sport. Případně můžete sledovat závod i online přes ČT sport Plus.
Traťové rekordy Pražského půlmaratonu
|Muži
|Ženy
|Traťový rekord
|Sabastian Sawe (Keňa) - 58:24 (2025)
|Joyciline Jepkosgeiová (Keňa) - 1:04:52 (2017)
|Český rekord
|Jiří Homoláč - 1:03:23 (2017)
|Eva Vrabcová Nývltová - 1:11:01 (2018)