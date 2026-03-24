Předplatné

Pražský půlmaraton 2026: trasa, program a dopravní info běžecké akce v centru Prahy

Keňský mistr světa Sabastian Sawe vyhrál Pražský půlmaraton v traťovém rekordu
Zdroj: ČTK / Šimánek Vít
Keňský mistr světa Sabastian Sawe vyhrál Pražský půlmaraton v traťovém rekordu
Keňský mistr světa Sabastian Sawe vyhrál Pražský půlmaraton v traťovém rekordu
Keňský mistr světa Sabastian Sawe vyhrál Pražský půlmaraton v traťovém rekordu
4
Fotogalerie
Otakar Plzák
Atletika
Začít diskusi (0)

Již 28. března 2026 odstartuje z Bubenského nábřeží 26. ročník RunCzech pražského půlmaratonu. Tento závod patří k nejprestižnějším na světě, pyšní se známkou kvality Elite Světové atletiky a je součástí SuperHalfs – prestižního seriálu evropských půlmaratonů. Startovní výstřel zazní v 10:00 a trasa běžce provede historickým centrem Prahy. Kompletní informace o závodě, včetně dopravních uzavírek, naleznete v tomto článku.

ProgramTrasaUzavírky v Praze 
Kde sledovat živěRekordy

Kdy se běží RunCzech Pražský 1/2 maraton 2026?

RunCzech Pražský 1/2 maraton odstartuje 28. března 2026 v 10:00 z Bubenského nábřeží v Praze - Holešovicích. Cíl je plánován na stejném místě.

Program Pražského půlmaratonu 2026

ČasAkce
6:30 - 8:00výdej čísel: Running Expo – Výstaviště Praha (Křižíkovy pavilony)
8:00Otevření technického zázemí – holešovická tržnice
8:30Začátek doprovodného programu
9:15Otevření startovních koridorů – Bubenské nábřeží
10:00Start Pražského půlmaratonu 2025 – Bubenské nábřeží
10:58 - 11:00Očekávaný doběh prvního muže
11:03 - 11:05Očekávaný doběh první ženy
11:20 - 11:40Vyhlášení vítězů
13:00Vítání posledních běžců
14:30Uzavření technického zázemí

Jaká je trasa Pražského půlmaratonu 2026?

Trasa jednoho z nejkrásnějších městských běhů zůstává letos stejná jako loni. Závodníci vyběhnou z Bubenského nábřeží v Holešovicích. Po dvou kilometrech je čeká první odbočka na Čechův most, následně překonají most Legií a užijí si tříkilometrový úsek podél Vltavy. Na sedmém kilometru se trasa vrací zpět a stáčí se přes Jiráskův most.

To už se běžci budou blížit k polovině trati. Na třináctém kilometru je čeká průběh Národní třídou a ulicí Na Příkopě, odkud se přes Celetnou dostanou až na Staroměstské náměstí. Po průběhu Pařížskou ulicí zamíří peloton k Rohanskému nábřeží a přes Libeňský most se vydá přímo do cíle.

Celá trasa měří 21,097 kilometru a má téměř rovinatý profil.

Doprava v centru Prahy během Pražského půlmaratonu 2026

V sobotu 28. března musí Pražané i návštěvníci metropole počítat s dopravním omezením. Níže naleznete přehled uzavírek konkrétních pražských ulic.

Uzavírky ulic v Praze během Pražského půmaratonu 2026?

ČasUlice
9:45–11:0017. listopadu
9:45–11:00Křižovnická
9:45–11:00Smetanovo nábřeží
9:45–11:00Most Legií
10:00–12:00Masarykovo nábřeží
10:10–12:10Národní
10:20–12:20Na Příkopě
10:20–12:20Celetná
10:20–12:30Pařížská
10:30–12:40Dvořákovo nábřeží (směrem k náměstí Jana Palacha)

Více informací naleznete na oficiálních stránkách RunCzech.

Kde sledovat Pražský půlmaraton 2026 v TV?

Přímý přenos Pražského půlmaratonu 2026 vysílá od 9:50 staniceČT sport. Případně můžete sledovat závod i online přes ČT sport Plus.

Traťové rekordy Pražského půlmaratonu

 MužiŽeny
Traťový rekordSabastian Sawe (Keňa) - 58:24 (2025)Joyciline Jepkosgeiová (Keňa) - 1:04:52 (2017)
Český rekordJiří Homoláč - 1:03:23 (2017)Eva Vrabcová Nývltová - 1:11:01 (2018)

Začít diskuzi

