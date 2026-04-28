Krvavý příběh Londýnského maratonu. Olympioničce „explodoval“ prst, doběhla sedmá
Série zdravotních komplikací nezastavila elitní skotskou běžkyni Eilish McColganovou před účastí na Londýnském maratonu. O vítězství závodu v hlavním městě Velké Británie snila čtyřnásobná olympionička už od dětství, a proto naproti signálů, které ji její tělo dávalo, odmítla zrušit start. Doběhla sedmá, přesto zastínila vítěze. Do cíle totiž doběhla s botou nasáklou krví, záhy se ukázalo, že ji „explodoval“ prst.
Masivní vyrážku, natažený hýžďový sval a nakonec i krvavé zranění prstu na noze musela pětatřicetiletá běžkyně Eilish McColganová překonat, aby se na Londýnském maratonu probojovala do TOP 10.
„Ach Londýne, ty jsi teda tvrdý oříšek,“ napsala čtyřnásobná mistryně Evropy na sociálních sítích. „Výsledek je pro mě zklamáním, ale zároveň jsem na sebe pyšná, že jsem to dobojovala až do cíle poté, co jsem si kolem poloviny trati úplně rozsekla palec,“ dodala McColganová.
Elitními závody ostřílená Skotka doběhla sedmá a může teď jen kroutit hlavou, jak by si asi vedla, kdyby si během zdolávání trati nezranila prst. S problémy se ale potýkala ještě, než maraton vůbec začal. „Střet s mým vysněným maratonem, kde všechno klapne, mě pořád ještě čeká. Dostat se na start nebyla žádná hračka, takže jsem na sebe hrdá, že jsem to vůbec doběhla,“ psala několikanásobná účastnice Her.
„Posledních čtrnáct dní před závodem bylo mírně řečeno, náročných. Od problémů s chodidlem přes natažený hýžďový sval až po to, že jsem se pár dní před závodem probudila celá pokrytá fialovou vyrážkou,“ shrnula McColganová zdravotní peripetie, na něž následně navázalo zranění prstu, které ji stálo článek. Do cíle doběhla s botou nasáklou krví a sytě zbarvenou doruda.
McColganová uvedla, že se s ničím podobným nikdy nesetkala. Problém prý určitě nebyl v botách ani ponožkách, je na ně zvyklá z tréninku. „Jediné, co nás s týmem napadá, je, že mi možná otekly nohy. Ještě den před maratonem se mi ta vyrážka rozšířila až na lýtka. Pořád nevíme, co to bylo, protože se to během dne objevovalo a zase mizelo. Myslím si ale, že to v tom možná hrálo roli,“ dodala.