Järvinenův průlom? Mladý desetibojař v Götzisu vystřelil na čtvrté místo českých tabulek
Velká tradice českého desetiboje se opět hlásí o globální pozornost. Dvacetiletý mladý klenot Tomas Järvinen vstoupil po roční zdravotní pauze na slavném mítinku v rakouském Götzisu do dospělé kariéry zvonivým výkonem 8400 bodů. Předloňský juniorský mistr světa se v národních tabulkách rázem posunul za tři legendy – Romana Šebrleho, Tomáše Dvořáka a Roberta Změlíka.
Přesně po čtvrt století od chvíle, kdy Roman Šebrle jako první v dějinách zbořil hranici devíti tisíc bodů, se českému desetiboji otevírá velká budoucnost. Je to díky Tomasu Järvinenovi, který se v Götzisu mezi dospělými poprvé dostal do cíle a s desetibojem se popasoval v souladu se svým renomé mladíka s nedozírnými možnostmi.
Nasbíral ohromujících 8400 bodů. O rovných sto bodů překonal účastnický limit pro účast na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. A dostal se na čtvrté místo v unikátně kvalitních českých historických tabulkách disciplíny. Výš jsou jen dva bývalí světoví rekordmani Roman Šebrle (9026) a Tomáš Dvořák (8994) a spolu s nimi olympijský šampion z Barcelony Robert Změlík (8627).
Järvinen předvedl nejlepší český desetiboj za téměř dvě dekády. Lepší byl naposledy Roman Šebrle, který při zisku titulu světového šampiona v roce 2007 v Ósace dal dohromady 8676 bodů.
Za úspěchem stál vynikající první den, v němž si Järvinen zlepšil osobní rekordy na stovce (10,69) a na čtvrtce (47,69) a pomohl si i kvalitními výkony v dálce (7,48) a ve výšce (209). Druhý den si vylepšil osobní rekordy v disku (43,76) a oštěpu (62,20). Výkonem 490 centimetrů si vyrovnal maximum v tyči.
„Mám trochu smíšené pocity, některé disciplíny byly povedené, jiné horší, ale je to nádherný bodový součet,“ hodnotil Järvinen pro Radiožurnál Sport. „Trochu mě mrzí, že jsem neudělal víc než v juniorech, ale třeba to letos ještě přijde.“
V juniorském desetiboji s nižšími překážkami, lehčí koulí a diskem Järvinen na předloňském juniorském světovém šampionátu nasbíral 8425 bodů. Jeho první dospělý výkon má ale nesrovnatelnou hodnotu, ačkoli sám nebyl zcela spokojený.
„Druhý den byl protrápený. Před překážkami jsem při rozcvičení zakopl a odrazil si patu. V tyči jsem při rozeskakování spadl do kaslíku a povytočil si koleno, pak to bylo cítit,“ líčil Järvinen. „Zvažovali jsme i odstoupení, ale já už chtěl dokončit desetiboj a jsem rád, že se to povedlo.“
Konečně připravený
Järvinen skončil sedmý a letošní Götzis je pro něj důležitým přelomem kariéry. Znamená vydařený comeback po loňské sezoně, v níž mu zranění kotníku nedovolilo dokončit jediný desetiboj. Järvinen se v minulém roce věnoval jen skoku do dálky. A přiznal, že ho ovlivnila i sláva spojená s jeho titulem juniorského mistra světa z Limy. I ve Sport Magazínu byl na titulní straně.
„Ze začátku jsem to nesnášel příliš dobře. Nebyl jsem zvyklý na takovou pozornost a měl od sebe velká očekávání,“ řekl Järvinen pro stránky atletického svazu. „Chtěl jsem úspěšně vstoupit do dospělé kategorie a ukázat, že nejsem jedním z těch, kteří vyhráli mistrovství světa juniorů a pak zapadli. Bohužel opět přišly zdravotní problémy. V hale jsem v podstatě nezávodil a venku jsme se soustředili výhradně na dálku.“
Järvinen má v sobě skvělé vícebojařské geny. Jeho maminkou je bývalá reprezentantka Kateřina Nekolná, tatínkem někdejší finský desetibojař Mika Järvinen, který v závěru kariéry trénoval Tomáše Dvořáka. „Z dlouhodobého hlediska jsem potřeboval trošku dorůst, což věřím, že se podařilo. Byli jsme na měsíčním soustředění v Jihoafrické republice. Konečně se cítím připravený jako vícebojař,“ uvedl Tomas Järvinen.
V Götzisu to dokázal, když předvedl výkon užší světové špičky. V tabulkách rázem předčil velká jména dávnější i nedávné minulosti. Současné reprezentanty Viléma Stráského a Ondřeje Kopeckého. Či minulé hrdiny Jana Poděbradského, Adama Sebastiana Helceleta a Jiřího Rybu.
V Götzisu poprvé vyhrál Švýcar Simon Ehammer, když předvedl nejlepší první den v historii desetiboje. Nasbíral v něm 4762 bodů, k čemuž mimo jiné přispěl skokem do dálky 851 centimetrů, letošním výkonem roku v disciplíně a zároveň nejdelším skokem v historii desetiboje. Ehammer nakonec vyhrál výkonem 8778 bodů, úřadujícího mistra světa Lea Neugebauera z Německa porazil o 48 bodů. Sedmiboj vyhrála výkonem 6726 bodů Švýcarka Annik Kälinová.