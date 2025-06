Proč talent Järvinen skončil v Götzisu: Řekli jsme, že radši dál skákat nebudu

První velký závod dospělé kariéry skončil pro desetibojaře Tomase Järvinena předčasně. Loňský juniorský mistr světa se během prvního dne závodu v Götzisu zranil, nedokončil skok do výšky a odstoupil. Po prvním dnu vede Ayden Owens-Delerme z Portorika se ziskem 4652 bodů.

Järvinen zahájil v Götzisu povedeným během na sto metrů, který zaběhl za 10,77 sekundy. V dálce, kde skočil 736 centimetrů, začaly jeho problémy.

„Na stovce jsem se cítil velice dobře, dálka nebyla tak slavná. Při posledním pokusu se mi podlomilo koleno, nejspíš jsem si lehce hýbl tříslem, které mě pronásledovalo už po zbytek závodu,“ řekl Järvinen.

V kouli pak předvedl podprůměrných 11,84 metrů. Ve skoku do výšky, své silné disciplíně, ještě absolvoval dva úspěšné pokusy. Poté, co překonal rovné metry, však ze závodu odstoupil.

„Bohužel, na skoku vysokém při druhém pokusu se mi tříslo lehce stáhlo a už jsme radši s trenérem řekli, že skákat dál nebudu a tím pádem ukončím závod,“ vysvětlil Järvinen.

Devatenáctiletý závodník si už v zimě natrhnul přitahovač třísla a přišel o většinu halové sezony. Teď bude jeho dalším úkolem dát se do kupy a připravit se na červencové mistrovství Evropy do 22 let v Bergenu.

V boji o vítězství nabízí desetiboj v Götzisu vyrovnaný souboj, v němž po prvním dnu vedl Owens-Delerme. Ten zazářil především bleskovou stovkou za 10,33 a rekordem mítinku na čtvrtce 46,20. Po prvním dnu byl o 32 bodů druhý Švýcar Simon Ehammer, který do dálky skočil 834 centimetrů a jen 11 centimetrů mu scházelo k desetibojařskému nejlepšímu výkonu dějin v disciplíně.

Z českých atletů se už v pátek v Bydhošti na zlatém mítinku Kontinentální tour Světové atletiky dařilo Jakubu Dudychovi. V běhu na 800 metrů předvedl mocný finiš a ve třetím nejlepším čase kariéry 1:45,07 skončil třetí, pouze 25 setin za vlastním národním rekordem, který stanovil před rokem právě v Bydhošti. V devatenácti byl nejmladším závodníkem v poli.

„S výsledkem jsem spokojen. Byla to první půlka v sezóně. Cením si skalpu Švéda Kramera, třetí nejlepší čas kariéry také beru,“ hodnotil Dudycha. „Snažil jsem se běžet defenzivně a zrychlit ve finiši, protože první závod v sezóně je vždy plný očekávání, takže jsem spokojen, že se mi závod povedl i po taktické stránce.“

Ve skoku o tyči skončil v Bydhošti třetí Matěj Ščerba, který napoprvé překonal 562 centimetrů.