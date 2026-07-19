Nová Hejnová?! Botková (16) vyhrála ME o patnáct metrů. Česko hrabe medaile
Wow! Z Lindy Botkové je nová atletická hvězda. Šestnáctiletá dívka ve finále běhu na 400 metrů překážek na dorosteneckém ME v Rieti nechala za sebou patnáctimetrovou díru a fenomenálním časem 55,19 sekundy zlepšila kontinentální rekord dorostenecké i juniorské kategorie. Pro český tým to byla už desátá medaile. A závod má skvěle rozjetý i desetibojař Sebastián Andrejev.
Usain Bolt? Karsten Warholm? Sydney McLaughlinová-Levroneová? Vyberte si, ke komu tuhle závodnici přirovnat. Linda Botková předvedla na šampionátu v Rietu výkon, kterým se prezentují výjimeční šampioni.
Výkonem 55,19 sekundy na 400 metrů překážek se dostala na druhé místo historických tabulek. Před ní je jen McLaughlinová-Levroneová. Dvojnásobná olympijská šampionka a světová rekordmanka mezi dospělými ale svůj nejlepší mládežnický čas zaběhla krátce před svými sedmnáctinami. Botkové je teprve šestnáct… Pozdější dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová se k takovému času propracovala až ve dvaceti.
„Důležité to je v dospělosti, ale mladí nejsou ochotní čekat. Generace taková je. Oni to chtějí teď,“ řekl o Botkové její trenér Petr Habásko.
Její běh ozářil fantastické představení českého týmu. Botková pro něj vybojovala už desátou medaili.
Už v pátek vyhrál soutěž kladivářů Josef Pazdera, který osobním rekordem 79,07 metru překonal 29 let starý český dorostenecký rekord Lukáše Melicha a nejbližšího soupeře porazil o téměř čtyři metry.
„Nečekal jsem takovou formu, sedmdesát devět je fakt daleko. Melich byl skvělý kladivář, určitě je to pro mě motivace,“ řekl Pazdera.
Dálkařka Kristýna Záhořová už v prvním pokusu skočila nadějných 621 centimetrů, a když se na ni v druhé sérii dorovnala Španělka Okunrobová, hned reagovala a nakonec vyhrála pátým pokusem 647 centimetrů, což je rekord šampionátu a nejlepší český výkon sezony i ve srovnání s dospělými. Po 23 letech taky padl dorostenecký rekord Denisy Helceletové.
„To jsem rozhodně nečekala. Myslela jsem si, že mám přešlap. Najednou bílá vlajka… Je to neskutečný pocit. Do soutěže jsem šla s klidem, fakt jsem si věřila,“ hodnotila Záhořová vítězný skok.
Radovat se mohla i ze stříbrné medaile svého přítele Jakuba Marka v běhu na 400 metrů (46,59). Vicemistrem Evropy se stal i diskař Jan Valenta (62,82).
Bronz přidali Lucie Jílková na 2000 metrů překážek (6:37,60), Aneta Onderková (23,87) na dvoustovce, dálkař Otakar Vich (764), tyčkař Lukáš Kratochvíl (500) a čtvrtkař Lukáš Bednařík (47,03).
A to má Česko stále ve hře desetibojaře Sebastiána Andrejeva. Toho nepoložila ani kuriozní situace ve výšce, kde překonal 191 centimetrů, ale když opouštěl doskočiště, laťka spadla. Boj začal osobními rekordy na stovce a v dálce, na čtvrtce zaběhl rekord šampionátu 48,60 a nocoval na druhé příčce. V neděli začal dalším osobním rekordem na 110 metrů překážek (13,86), v tyči se zlepšil na 410 centimetrů. Před závěrečnou patnáctistovkou měl závod rozjetý na medaili s reálnou šancí na vítězství.