Afrika slaví atletické MS v Keni. Pomohlo i váhání West Hamu, peníze nejsou problém
Čas už dozrál a atletické mistrovství světa se poprvé v historii uskuteční v Africe. V roce 2029 ho v Nairobi uspořádá Keňa. K přelomovému rozhodnutí přispěly i potíže favorizované londýnské kandidatury, které dlouho scházela dohoda s fotbalovým West Hamem ohledně využití Londýnského stadionu.
Jednou to muselo přijít. Olympijský sport uspořádá historický světový šampionát na černém kontinentu. A to přesto, že dosavadní zkušenosti při pořádání mládežnických akcí v Keni nebyly ideální.
„Je to rozhodnutí, které mnohé překvapilo, protože tam byl Londýn s opravdu silnou kandidaturou a množstvím klasických záruk, které v Keni ohledně organizace a statusu země v rámci atletiky nemáme,“ líčí Alfonz Juck, atletický insider a manažer Zlaté tretry.
V Nairobi se v roce 2017 konalo mistrovství světa dorostu, v roce 2020 keňská metropole přivítala juniorské MS a v posledních letech pravidelně pořádá elitní mítink Kip Keino Classic, který je stejně jako Zlatá tretra součástí série Continental Tour Gold. Jasným plusem je vždy nadšená divácká kulisa. Na druhé straně stojí opakující se organizační potíže.
Problémy s dopravou, jídlem či vodou
„Některé věci nejsou v porovnání s Evropou nebo dalšími kontinenty tak jisté. Vždy se tam atleti s něčím potýkali, ať s dopravou, jídlem či vodou,“ líčí Juck. „Na to si budou muset dát pozor. Určitě se budou snažit, aby šampionát byl na nejvyšší úrovni. Berou to velmi prestižně. S pomocí vlády umí vygenerovat dostatek zdrojů. Neměli bychom se obávat, že na něco nebudou peníze.“
Atletickým expertům přesto volba zvedla obočí. Úspěch Nairobi znamenal porážku Londýna, který kandidoval s myšlenkou zopakovat fantastický šampionát z roku 2017, při němž se loučil Usain Bolt. Jeho kampani uškodily nejasnosti kolem možnosti využít Londýnský stadion, kde hraje své zápasy fotbalový West Ham United.
„Zeptal bych se West Hamu: Má srdce a duši, aby stadion otevřel?“ ptal se na jaře Hugh Brasher, který byl součástí londýnského týmu.
Pomůže řidký vzduch k mimořádným výkonům?
Situaci zkomplikoval i sestup „kladivářů“, po němž je kromě pohárových mačů čeká maraton třiadvaceti domácích zápasů v Championship. K dohodě nakonec na poslední chvíli došlo, ale mezinárodní federace Světová atletika zvolila Nairobi. MS v roce 2031 uspořádá Mnichov.
V Keni se bude závodit na stadionu Kasarani s kapacitou 48 000 diváků, který bude renovován a v příštím roce se na něm bude hrát fotbalové mistrovství Afriky. Kromě očekávané bouřlivé atmosféry se atleti můžou těšit na výhodnou nadmořskou výšku 1600 metrů nad mořem. Při současné úrovni globální atletiky může řídký vzduch pomoci k výjimečným výkonům. Podobně, jako se to stalo na olympiádě 1968 v Mexiku, kde americký dálkař Bob Beamon předvedl svůj skok do jednadvacátého století. V ohrožení můžou být i tituly nejrychlejšího muže a nejrychlejší ženy dějin.
„Pro sprinty a skoky to budou vhodné podmínky. Třeba se někdo přiblíží Boltovi nebo Griffithové-Joynerové. Pokud jejich rekordy v té době budou platit, může to být velmi zajímavé,“ těší se Juck.
MS v atletice:
- 2027: Peking
- 2029: Nairobi
- 2031: Mnichov