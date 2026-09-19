Hokej? Varaďa teď dává přednost atletice. Na ústeckém půlmaratonu vylepšil svůj osobák
- Hokejový trenér Václav Varaďa zaběhl Mattoni 1/2Maraton v Ústí nad Labem v čase 1:47:05 a zlepšil si osobní rekord.
Bývalý kouč Vítkovic se na trať postavil s hokejovou váhou 93 kilogramů a půl roku po svých padesátých narozeninách.
V závodě udržel průměrné tempo 5:01 minuty na kilometr a v říjnu plánuje účast na terénním půlmaratonu v Liberci.
Po konci angažmá ve Vítkovicích se hokejový trenér Václav Varaďa vydal na cestu atleta. Přes léto vyzkoušel několik běžeckých akcí a v sobotu se v Ústí nad Labem v rámci Mattoni 1/2Maratonu teprve podruhé postavil na start tak velkého závodu. Povedlo se mu vylepšit čas ze své červnové premiéry v Olomouci.
V dubnu oslavil padesátku a ukazuje, že se stále udržuje v nadstandardní kondici. Bývalý tvrdý útočník, který se svého času v NHL nebál shodit v rukavice a seřezat nejednoho protivníka, žije nadále zdravým životním stylem. V květnu si střihl ČEZ Run Tour v Kopřivnici, to šlo ale ještě o kratší vzdálenost.
Po následné premiéře na olomouckém půlmaratonu se Varaďa nyní v Ústí nad Labem dokázal zlepšit o necelé dvě minuty.
Hanácký čas 1:48:51 dokázal stlačit na 1:47:05. To vše půlroku po padesátých narozeninách. V Ústí skončil mezi muži na 716. místě a celkově 821. Udržel tempo 5:01 minuty za kilometr. Celkem úspěšně doběhlo v této disciplíně na čtyři tisíce účastníků.
Vyhrál německý národní šampion Simon Boch, mezi ženami (desátá celkově) triumfovala Tereza Hrochová, jež časem 1:10:52 hodiny zopakovala výkon z květnového závodu z Českých Budějovic, kde se zařadila na druhé místo v domácích historických tabulkách. Startu v seriálu RunCzech dala česká olympionička přednost před mistrovstvím světa v silničních bězích, které o víkendu hostí Kodaň.
Varaďa se současně potýkal s hokejovou váhou 93 kg. „Pro běh to není úplně lehké,“ vtipkoval.
Během prázdnin se na ústecký závod příliš nepřipravoval. „Trošku jsem to během letního období omezil, vyrazil na dovolenou k moři a malinko promarodil. Trénoval jsem méně, ale dvakrát až třikrát týdně jsem obul své botky," prozradil.
Nehraju si na Zátopka
„Kdo mě zná, ví, že nikdy nic nevzdám. Nedělám ze sebe Emila Zátopka, ale vždy se tomu snažím dát maximum. Sport mě naučil jednu důležitou věc. Když se dostanete do těžké situace, nesmíte začít přemýšlet o tom, že to vzdáte. Běhám proto, že mě to baví a dává mi něco, co jsem jako aktivní hokejista nebo trenér neměl – možnost na chvíli opravdu vypnout hlavu a být sám se sebou."
Do karet běžcům hrálo ve srovnání s loňskem přijatalenější počasí. Zatímco minulý rok vládlo spalující horko, tentokrát teploměr naměřil solidních 21°C a bez deště.
Kdy fanoušci uvidí Varaďu příště? Kouč nastínil, že by se mohl objevit na říjnovém terénním půlmaratonu v Liberci.
Varaďa úspěšně zdolal trať 21,37 km a užil si výhledy kolem řeky Labe a také na České středohoří. Závod vede i skrz průmyslový areál chemičky Spolchemie, kterou vlastní Karel Pražák se skupinou Kaprain, stejně jako hokejovou Spartu či fotbalové Pardubice.
Pro Varaďu nešlo o jeho první návštěvu Ústí nad Labem. V březnu 2012 odehrál za tamní Slovan pět zápasů v semifinále play off první ligy, kam ho tehdy krátce zapůjčil Třinec.