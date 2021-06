KONEC hned po skupině, Češky na ME propadly. Katastrofální výkon, řekl kouč

České basketbalistky si na mistrovství Evropy 2021 play off nezahrají. V zápase o všechno s Chorvatskem propadly, prohrály o téměř třicet bodů 56:84 a šampionát pro ně končí po třech porážkách čtvrtým místem ve skupině D. Už potřetí za sebou tak Češky na ME nedokázaly proklouznout ani do vyřazovací části.

Výhru Chorvatska řídila s 24 body, sedmi asistencemi a pěti doskoky rozehrávačka Ivana Dojkičová, dosavadní hráčka USK Praha, která v květnu získala angažmá v Boloni. Double double si připsala díky 13 bodům a 10 doskokům Ana-Marija Begičová. Nejlepší střelkyní českého týmu byla s 10 body Natálie Stoupalová.

„Katastrofální výkon. Nazval bych to výbuch. Takovou nemohoucnost jako dnes jsem asi ještě na lavičce za kariéru nezažil. Skutečně si ten výkon neumím vysvětlit. Musíme ale vidět, že soupeř hrál neskutečně dobře. Šel po nás velice agresivně, poztráceli jsme balony,“ řekl Svitek.

Český tým vedl jen v úvodu díky trojce Renáty Březinové 3:1, jinak musel dohánět ztrátu, která 52 sekund před koncem první čtvrtiny narostla po zisku Dojkičové a úniku Ivy Slonjšakové už na deset bodů. Slonjšaková si polepšila na 12 bodů. Stav do konce první desetiminutovky zkorigovala trestnými hody Eliška Hamzová a trojkou Veronika Voráčková.

Na začátku druhé čtvrtiny díky sedmibodové šňůře, ke které pomohla pěti body Březinová, vyrovnaly Češky na 29:29, ale překlopit skóre se jim nepodařilo. Naopak Chorvatky pasáží 12:2 opět získaly desetibodový odstup a do šatny šly s vedením 42:33.

„Chorvatky hrály jednoduché pick and rolly, v tom nás rozebíraly, měly otevřené střely a všechno dávaly. Zlomový byl začátek třetí čtvrtiny. Tam na nás Chorvatky vlétly, my jsme si řekly v šatně, že tohle se prostě nesmí stát, a nezvládly jsme to. Měly jsme nějaké pokyny v obraně, ty jsme ze začátku vůbec neplnily. Pak jsme chtěly zkusit přebírání, to taky úplně nevyšlo, vázla tam komunikace,“ prohlásila Stoupalová.

Chorvatky navíc na startu druhého poločasu daly prvních 11 bodů, celkově udělaly šňůru 12:0 a bylo z toho vedení 53:34. Do trojky Stoupalové z 25. minuty přidal Svitkův tým za pět minut a 31 sekund jediný bod za proměněnou šestku kapitánky Romany Hejdové.

„Druhý poločas začal tím, že nám dala Dojkičová dvojtakt, pak další koš a další a už jsme začali padat, věšet hlavy a už jsme nedokázali zachytit ten jejich nástup. Ony vycítily, že teď je jejich šance, hodně po náš šly v obraně, my jsme si nedokázali vytvořit dobré pozice,“ podotkl Svitek.

V rozhodnutém zápase pak Chorvatsko uteklo do konce třetí čtvrtiny už na rozdíl 27 bodů a v závěru si vypracovalo i nejvyššího náskok 34 bodů. Ten sice český tým mírně zkorigoval, přesto utržil po prohře o 28 bodů svoji největší porážku na turnaji.

„Je těžké tyto zápasy dohrát. Ještě když si na ně věříte a pak to skončí pomalu o 30 bodů. Snažily jsme se na lavičce podporovat a dohrát to se ctí, trenér vystřídal i mladé hráčky. Byly jsme tady spousta nových hráček, pro všechny to bylo poprvé v ženské reprezentaci. Myslím, že jsme se předvedly docela dobře. Byly jsme tady od toho, abychom posbíraly zkušenosti, minuty a důvěra trenéra tam byla, za to jsme určitě všechny rády,“ dodala dvaadvacetiletá Stoupalová.

Vedle Dojkičové a Begičové zaznamenaly dvouciferný počet bodů také Slonjšaková (18) a Ivana Tikvičová (17). „Jejich klíčové hráčky všechno trefily. Ony se dostaly do rytmu, hrálo se jim dobře a lehce. U nás, když nedáte, nedáte, pak chyba a ztráta, tak i energie v obraně jde dolů a to bylo dnes vidět,“ dodal Svitek.

ČR - Chorvatsko 56:84 (22:27, 33:42, 45:72)

Nejvíce bodů: Stoupalová 10, Březinová 8, Hejdová 7 - Dojkičová 24, Slonjšaková 18, Tikvičová 17. Fauly: 24:19. Trestné hody: 19/9 - 25/17. Trojky: 5:9. Doskoky: 40:43.