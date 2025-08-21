Speciál EuroBasket: Krejčí, dotazníky Satoranského a spol., program i soupeři
Už v pátek vychází Sport Magazín před mužským EuroBasketem. Obsáhlý rozhovor s Vítem Krejčím, jediným Čechem z NBA. Akční dotazníky kompletního týmu i trenéra Ocampa. Program turnaje, analýza českých soupeřů s Jiřím Welschem, historické přehledy. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
EuroBasket 2025
Rozhovor: Vít Krejčí / jediný Čech v NBA
Dotazníky: 17 hráčů i trenér Ocampo
Los: kompletní program turnaje
Analýza: soupeři očima Jiřího Welsche / Jokič a spol.
Historie: medailisté / česká umístění
TV program: všechny sportovní stanice