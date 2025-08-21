Předplatné

Speciál EuroBasket: Krejčí, dotazníky Satoranského a spol., program i soupeři

Sport Magazín a rozhovor s Vítem Krejčím před začátkem Eurobasketu
Titulní strana pátečního Sport Magazínu věnovanému blížícímu se EuroBasketu
Tomáš Satoranský na tréninku českých basketbalistů
Basketbalový rozhodčí Ivor Matějek
V přípravě české basketbalové reprezentace na EuroBasket nechybí ani Tomáš Satoranský
Vít Krejčí je připraven na velkou roli v reprezentaci
Česká basketbalová reprezentace i s Tomášem Satoranským v přípravě na mistrovství Evropy
Čeští basketbalisté se chystají na start EuroBasketu
ME v basketbalu
Už v pátek vychází Sport Magazín před mužským EuroBasketem. Obsáhlý rozhovor s Vítem Krejčím, jediným Čechem z NBA. Akční dotazníky kompletního týmu i trenéra Ocampa. Program turnaje, analýza českých soupeřů s Jiřím Welschem, historické přehledy. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

EuroBasket 2025

Rozhovor: Vít Krejčí / jediný Čech v NBA

Dotazníky: 17 hráčů i trenér Ocampo

Los: kompletní program turnaje

Analýza: soupeři očima Jiřího Welsche / Jokič a spol.

Historie: medailisté / česká umístění

TV program: všechny sportovní stanice

