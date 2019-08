MS basketbal 2019 | Největší hvězdou USA je kouč. V čem je legenda Popovich speciální? | iSport.cz

Byla to lehce humorná chvíle. Uplynul už týden od momentu, kdy američtí basketbalisté museli v přípravě skousnout první porážku po 13 letech a 78 vítězných zápasech. Padli v Austrálii a jejich renomé před startujícím MS utrpělo šrám.

Když si proto po zápase podávali všichni ruce a Gregg Popovich se potkal s Pattym Millsem, svým svěřencem ze San Antonia, který však jeho tým potopil třiceti body, americký kouč naoko znuděně mávl rukou a obešel ho. „Typický Pop,“ bavili se pak fanoušci na sociálních sítích.

Nic osobního. Tohle je jen styl jeho specifického humoru. Stejně jako když po zápase řekl, že si to Mills pěkně polepil a on už zařídil, aby ho ze Spurs za trest vytrejdovali. Poté se však usmál: „Je to zvláštní, ale jsem za něj rád. Je to skvělý člověk, mnohem lepší kluk mimo hřiště než na něm.“

Je to typ trenéra, pro něhož by hráči padli. Charismatický. Svědomitý. Chytrý. Úspěšný. A svůj. Hodně svůj. Tam, kde Američané řeší před MS přes třicet rekordních omluvenek, mají svou nejzářivější osobnost na lavičce. „Chlapi, on je legenda,“ usmál se trenér Ronen Ginzburg, když o něm měl říct pár slov. „Taky má legendární interview, jsou skvělá! Ale hlavně díky tomu, jak si na hřišti vedou jeho týmy. Pro mě je obrovská čest vést na střídačce tým proti Popovichovu celku.“

Někdo ho považuje za mrzouta. Jiný za klasika, který je vždy nad věcí. O jeho vlivu však netřeba pochybovat. „Je jako starý, vážný pán. Ale ví, co říká,“ usmál se Blake Schilb.

A také ví, co dělá.

Byť nominace USA po rekordním přívalu více jak třiceti omluvenek není tak hvězdná, on už kolikrát dokázal, že umí vítězit i bez zvučných jmen. Jedna z jeho pouček zní: „Nikdo není víc než tým. Pokud nedokážete pracovat v jeho prospěch, nemáte u mě co dělat, ať už jste kdokoliv.“

A ty další? Ty vydají na úplný seznam. Jen zámořské weby publikují často žebříček nejslavnějších Popovichových hlášek. Tak třeba: „NASA nedávno objevila všechny obyvatelné planety. Věděli jste to? 1200 obyvatelných planet! A my tu řešíme, že někdo večer prohraje basketbalové utkání. No tak. Zamyslete se,“ připomněl před dvěma lety například malichernost všedních dní.

Nebo když měl reagovat na revoluční vliv hry pivota Nikoly Jokiče: „Když myslím na revoluci, napadnou mě lidé jako Che Guevara nebo Vladimír Iljič Lenin. Jokič mě fakt nenapadne, takže si myslím, že jste v tomhle mimo.“ Anebo když se měl zamyslet nad definicí štěstí: „Jak to slovo popsat? Nerozumím mu. Je to pitomé slovo. Jako fakt. Nedává smysl.“

Syn Raymonda a Katherine Popovichových, balkánských přistěhovalců, srbského otce a chorvatské maminky, je skutečně samorost. Během studené války sloužil a studoval u vzdušných sil americké armády, za pět let měl možnost procestovat i východní Evropu a stal se i kapitánem armádního celku, který v roce 1972 vyhrál amatérský basketbalový šampionát.

Až se postupně v roce 1996 stal trenérem San Antonia, kde se stal legendou. Šéfem. Vzorem. A díky svým hláškám a nadhledu i jedním z nejpopulárnějších koučů v celé NBA.

To on dovedl Spurs v dalších letech ke všem pěti titulům. To on vytvořil systém kolektivního basketbalu v zemi a lize založené na individualismu a rozdílových kvalitách superhvězdných jednotlivců. To on je nejlépe placeným trenérem v NBA. To on je i nejdéle sloužícím trenérem v jednom klubu. To on rovněž vyslovil pravdu o tom, že „basketbal je prostě hrou chyb“.

„Je to jedna z největších ikon basketbalu, která kdy vstoupila na hřiště. A je to jediný Američan, který dokázal týmu NBA vtisknout evropský ráz. Což je pro mě osobně hrozně cenné, protože to nikdo jiný v NBA nedokázal,“ podotkl Vojtěch Hruban.

Chcete uspět v jeho týmu? Získat si respekt? Pak dodržujte pravidla. Neboť jeho slovy: „Indikátor toho, kým jsme, je, jak dokážeme reagovat na situace, které zrovna nejdou naším směrem.“

Jak tomu tedy budou v neděli na úvod MS čelit Češi?

„Nevím, jestli to jde nazývat vyloženě výzvou, protože na palubovce jsou vždy hráči, vím ale, že hrají teď podobně jako San Antonio,“ podotkl k vzájemnému střetnutí Ginzburg. „Jsme nohama na zemi a víme, že zápas bude záležet hlavně na jejich přístupu,“ mínil.

Navzdory omluvenkám, navzdory prohře v přípravě, navzdory tomu, že i americká média spíše favorizují na titul Srby než Američany, je jedna věc zřejmá. Tento mladý tým s průměrem 26 let by měl být pod Popovichovým vedením připraven po palubovce lítat. A paradoxně… aby jim ta prohra v přípravě s Austrálií ještě nepomohla.

„Řeknu vám tohle: myslel jsem si, že v Nymburku a reprezentaci hrajeme rychle. Pak jsem ale viděl jejich zápasy a říkal si, jestli náhodou nemám něco s počítačem – to je rychlost! Je to první věc, co čekat. Za dvě, tři sekundy jsou blízko vašeho koše. Mají skvělý přechod a okamžitý start do útoku. Pokud chceme hrát vyrovnaně, další silou, co je potřeba zastavit, je jejich doskakování a agresivní defenziva. Musíme se vyhnout ztrátám, jelikož v obraně svedou cokoliv. Každý může hrát na všech pozicích. Mají k dispozici jakékoliv řešení, co vás napadne,“ dodal varovně Ginzburg.

Přičemž na basketbalové šachovnici ty figurky diriguje skutečný velmistr. Legenda jménem Pop.

OČIMA EXPERTA: Tomáš Satoranský, hráč NBA

Složení USA nese Popovichův rukopis

„Naprostá legenda pro Ameriku. Myslím, že vás novináře nemá úplně v lásce, ale je přece jen rozdíl, když má člověk interview po každém zápase dvaaosmdesátkrát za sezonu. Profesně je to ale trenér s největším respektem. Působí i trochu jako evropský kouč, jeho slovo má v klubu váhu. I teď vytvořil z USA dobrý tým a ví, co dělá. Myslím, že za asistenta má i Stevea Kerra, takže je to dost legendární tým. Těžko říct, jak tu budou Američané hrát, Spurs to hrají trochu jinak. Je to takový ten chytrý basketbal, nestřílí moc dvojek, spíše za tři, ale naopak nutí protivníka, aby pálil jen za dva body, protože mají procentuálně vyzkoušené, že to funguje. Tady budou hrát určitě rychle, na rozdíl od San Antonia, kde tak rychle neběhají. Americký basket je obecně založený na agresivitě a rychlých protiútocích, takže pro nás bude důležité, abychom neztráceli tolik míčů. To se však hezky řekne a hůř dělá, protože jejich tlak na míč je obrovský. Složení týmu určitě nese Popovichův rukopis, možná i vybíral hráče, kteří se hodí pro FIBA basketbal. Neviděl jsem sice dost jejich zápasů, jen nějaké úseky proti Austrálii, a jejich základní pětka je hodně silná.“