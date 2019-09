MS basketbal 2019 | Schilb: Tahle výhra znamená pro nás celý svět. Co peprně vzkázal pochybovačům? | iSport.cz

Video k článku České oslavy v Číně! Fanoušci si na MS užívali postup basketbalistů VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak tedy tento historický český postup chutná?

„Tahle výhra pro nás znamená celý svět. Měli jsme tu zase skvělou podporu jako předchozí zápasy, ale teď jsem obzvlášť cítil energii od fanoušků. Pro český basketbal a tenhle tým, který dře jako málokterý, to znamená úplně všechno. Byli jsme outsidery, prognózy, co jsem viděl před začátkem skupiny, nám dávaly dvě procenta šanci na postup… Tohle vítězství je pro každého, kdo o nás pochyboval. Můžou nám políbit místa, kam slunce nezasvítí. (směje se) Jsme připravení na další fázi.“

V čem je tedy silná stránka tohoto týmu? Nezdolnost?

„Absolutně. Máme v šatně kluky, co v sobě mají obrovská srdce a vášeň. Když je dáme do hry, přebíráme kontrolu. Je hodně těžké nás porazit.“

Kdy jste tedy začal věřit, že se Turky nakonec podaří zlomit?

„Věděli jsme, že Turci budou bojovat. Hlavně jsme ale zachovávali náš systém a chtěli si udržovat náskok. Máme tu kluky, co vědí, jak se vítězí a jak se kontroluje zápas. Na konci jsme si dokázali najít pozice. Sehráli jsme to dobře.“

Načež vedle postupu máte jistou i olympijskou kvalifikaci pro Tokio 2020.

„To je skvělé, parádní pocit. Máme to doma a zasloužili jsme si to výhrou nad favoritem. Málokdo, kromě naší fanouškovské základny nám věřil. Snad jsme světu ukázali, kým jsme.“

Jak přistoupit k dalším zápasům? V sobotu vás čeká třeba Brazílie a i ta je silná, že?

„Bude to bitva. A nejspíš taky souboj obrů mezi Ondřejem a Varejaem – oba mají fakt šílené účesy! Ba ne, Ondřej hrál proti Turkům báječně. Pokud bude takhle pokračovat dál, bude to proti nám mít složité každý.“

Čili, s jakými cíli jdete do další fáze?

„Pokaždé se chceme basketbalem bavit, a třeba teď to zvlášť v závěru bylo vidět. Kluci měli hodně úsměvů na tváři, ale klíčová je příprava a dostat do paměti důležité věci. A pak na to vlítnout.“

