MS basketbal 2019 | Řecké monstrum chce vytrestat Čechy: Prodával hodinky a má obří dlaň | iSport.cz

České basketbalisty čeká hvězdný protivník, v řeckém dresu na světovém šampionátu hraje nejlepší hráč NBA Giannis Antetokounmpo PŘÍMO Z ŠEN-ČENU | Říká se mu Greek Freak – řecké monstrum. Či též: lidská abeceda. Pravda, nemá zrovna lehce vyslovitelné jméno. On však nutí všechny na světě, aby ho s úžasem opakovali tak dlouho, až to zvládnou bez zadrhnutí. Giannis Antetokounmpo! Jedna z největších basketbalových superstar současnosti, budoucnosti… a dnes i Freak of Czech – postrach Čechů. Co o něm třeba (ne)víte?

Syn nigerijských imigrantů Antetokounmpova rodina byla v Řecku nelegálně, vychovala ale poklad • Foto twitter Narodil se 6. prosince 1994. Příhodně sice ve znamení střelce, avšak do chudé rodiny nigerijských imigrantů z Lagosu. A jelikož narození v Řecku automaticky nepřináší nárok na občanství, Giannis neměl až do 18 let žádný pas. „Rodiče byli v Řecku nelegálně, nemohli nikomu věřit. Byli vždy nervózní, sousedi si mohli třeba stěžovat, že děti dělají rámus, přijeli by policisté, chtěli by po nich papíry, a co pak?…“ vzpomínal Antetokounmpo. „I proto jsem trochu uzavřený. Trvalo mi 21 let, než jsem si mohl domů pozvat přítelkyni a kamarády,“ řekl. Vše změnil až basketbal. A úspěchy, s nimiž do rodiny Antetokounmpů přišlo od úřadů i státní občanství.

Haló, pane! Kupte si hodinky Občas může působit až zakřiknutě, nemá za sebou lehké dětství • Foto Reuters Jsme ale stále ještě na začátku – v chudém dětství. Rodiče nemohli sehnat práci a Antetokounmpovi s pěti dětmi žili tzv. z ruky do úst. Jak to přečkat? Tak, že Giannis s bratry vypomáhali pouličním prodejem hodinek, slunečních brýlí či DVD…i v roce 2004, během OH v Aténách. „Byl přesně tím dítětem, které potkáte na ulici, hladové, jak shání jídlo. Neměl nic, jen pár bot, které si ale půjčoval s bratry,“ řekl jeho kamarád z dětství Chris Iliopoulos Odoemelam. I proto v úvodu kariéry v NBA dával Giannis většinu peněz stranou pro rodinu v Řecku a žil v malém bytě s použitým vybavením koupeným na internetu a od spoluhráčů. Až to pár měsících mohl zbytek rodiny za ním do USA.

Basketbal? Díky, brácho Basketbal hraje díky bratrovi. Chtěl se věnovat tomu samému co sourozenci • Foto Reuters Sport má v rodině. Otec George je bývalý fotbalista, matka Veronica výškařka. A když jednou jeho starší bratr Thanasis řekl taťkovi: Chci hrát basketbal, Giannis chtěl náhle taky. Otec si o tom s nimi promlouval i tři hodiny „Jenže já toužil dělat to, co brácha. Už jsem nechtěl být nejlepší fotbalista světa. Thanasis byl starší, a tak jsem chtěl být pořád s ním,“ uvedl. A postupně basketbalem nasákli i další dva bratři Kostas (nově v LA Lakers) a Alex. Dnes jsou Giannis s Thanasisem nejen součástí Milwaukee Bucks, ale i řecké reprezentace. Mohla by to být úplná Klabzubovo-Antetokounmpova pětka, nejstarší syn Francis však zůstal s prarodiči doma a o jeho sportovní kariéře není moc známo.

Jak ho vlastně vyslovit? Giannis Antetokounmpo, jeho jméno zní trošku jako jazykolam. • Foto Reuters Trochu jazykolam, že? Traduje se, že jeho jméno neumí správně vyslovit ani někteří spoluhráči z Bucks, problémy s tím měl v roce 2016 i prezident USA Barack Obama. A to mohlo být ještě hůř. Coby příslušník kmene Yoruba by se měl Giannis jmenovat Ougko Adetokunbo (přeloženo Král přicházející zpoza moře). Z administrativních důvodů však dostala rodina při zisku oficiálních dokumentů pořečtěné příjmení Antetokounmpo. V Česku bývá jeho jméno upravováno na Janis Adetokunbo.

Rozpětí rukou obra Giannis Antetokounmpo a jeho "rozpětí křídel" v akci • Foto Reuters Přezdívka Greek Freak, řecké monstrum, sedí. Jeho rozpažené ruce měří 221 centimetrů a unikátní je i celá jeho dlaň včetně prstů na rukou. Měřením mezi špičkou palce a špičkou malíčku je průměrná velikost dlaně u muže 19 centimetrů, Giannisova ruka má ale 30 čísel, což je ještě víc, že má jiný slavný basketbalista Kawhi Leonard, přezdívaný The Claw (pařát). „Občas se sám sebe ptám, jak se to ke všem čertům stalo? Můj otec měří 198 centimetrů, matka 182…a já mám takhle dlouhé ruce? Nevím, prostě mi bylo dáno,“ usmál se 211 cm vysoký Antetokounmpo. A jeho parametry dál stoupají. Když přišel v roce 2013 do NBA, měl 87 kilo. Dnes jeho tělo nabralo dalších 23 kg hmoty.

Patnáctka draftu? Jako fakt? Milwaukee ho draftovalo jako patnáctku • Foto Fotobanka profimedia Zpočátku ho neznali. A tak to před šesti lety vypadalo na draftu NBA. Jednička Anthony Bennett, dvojka Victor Oladipo, č. 3 Otto Porter. A Giannis Antetokounmpo, hráč druholigového Filathlitikosu, který čerstvě podepsal Zaragoze? Až patnáctý vybraný, a to týmem Milwaukee Bucks. Stal se v 18 letech nejmladším hráčem na draftu a následně v NBA. Trenér Jason Kidd ho zkoušel na všech pozicích, i jako rozehrávače, a jak tenhle Řek rok od roku rostl a sílil, nepochyboval, že našel někoho výjimečného. „Posune nás mezi nejlepší, LeBrona Jamese nebo Dirka Nowitzkého. Nebylo by skvělé mít ty dva v jednom? Myslím, že je to možné,“ říkal Kidd už v roce 2016. Trefil se.