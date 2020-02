Milwaukee bez čerstvého otce Adetokunba porazilo v NBA Sacramento | iSport.cz

Před začátkem poslední čtvrtiny přitom ještě byli o dva body pozadu, na začátku čtvrté dvanáctiminutovky ale z pěti útoků soupeře neinkasovali a sami předvedli sérii 13:0.

"O pauze po třetí čtvrtině jsme mluvili hlavně o obraně, že se nám konečně musí dařit zastavovat je, abychom utkání zvládli. A to jsme taky udělali. Nakoplo nás to a my se toho snažili držet až do konce," řekl Brook Lopez, který k obratu přispěl 20 body.

Dvěma trojkami po sobě bodovou sérii uzavřel rozehrávač Eric Bledsoe autor celkem 28 bodů, osmi doskoků a osmi asistencí. Stejný počet bodů měl na kontě také jeho spoluhráč Khris Middleton, který přidal ještě 11 doskoků a osm asistencí.

Toronto dál vylepšuje nejdelší vítěznou sérii v historii klubu. Kanadský klub neprohrál celý kalendářní měsíc a 15. triumf v řadě si Raptors připsali proti Minnesotě po výsledku 137:126. Všech pět členů základní sestavy dosáhlo na dvouciferný počet bodů, nejlepší byl Pascal Siakam s 34 body.

Indiana prohrála pošesté za sebou, poté co v její hale rozhodl o vítězství Brooklynu 106:105 necelé čtyři sekundy před koncem Spencer Dinwiddie, autor 21 bodů a 11 asistencí. V dresu Pacers zkompletoval čtvrtý triple double z posledních dvanácti zápasů Domantas Sabonis, tentokrát za 23 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí.

V souboji dvou celků okupujících v Západní konferenci pozice pro play off Utah zvítězil na palubovce Dallasu 123:119. V tabulce druhý Denver si doma poradil s desátým San Antoniem 127:120, přestože prakticky celé utkání prohrával, nejvíc dokonce o 23 bodů. A vedoucí Los Angeles Lakers porazili Phoenix 125:100 zejména zásluhou Antonyho Davise, autora 25 bodů a 10 doskoků.

NBA:

Dallas - Utah 119:123,

Denver - San Antonio 127:120,

Detroit - Charlotte 76:87,

Golden State - Miami 101:113,

Indiana - Brooklyn 105:106,

LA Lakers - Phoenix 125:100,

Milwaukee - Sacramento 123:111,

Orlando - Atlanta 135:126,

Toronto - Minnesota 137:126.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 54 40 14 74,1 2. Boston 52 37 15 71,2 3. Philadelphia 54 33 21 61,1 4. Brooklyn 52 24 28 46,2 5. New York 54 17 37 31,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 53 46 7 86,8 2. Indiana 54 31 23 57,4 3. Chicago 54 19 35 35,2 4. Detroit 56 19 37 33,9 5. Cleveland 53 13 40 24,5

Jihovýchodní divize:

1. Miami 53 35 18 66,0 2. Orlando 54 23 31 42,6 3. Washington 51 18 33 35,3 4. Charlotte 53 17 36 32,1 5. Atlanta 55 15 40 27,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 53 33 20 62,3 2. Dallas 54 32 22 59,3 3. Memphis 53 27 26 50,9 4. San Antonio 53 22 31 41,5 5. New Orleans 53 22 31 41,5

Severozápadní divize:

1. Denver 54 38 16 70,4 2. Utah 53 35 18 66,0 3. Oklahoma City 53 32 21 60,4 4. Portland 54 25 29 46,3 5. Minnesota 52 16 36 30,8

Pacificiká divize: