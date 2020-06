Satoranský: Konec sezony? Je to fér. Připravovat by se v pauze mohl i s USK | iSport.cz

Satoranský: Konec sezony? Je to fér. Přístup bude mít i do haly USK • Profimedia.cz

Vybojoval si post hlavního rozehrávače a zase posouval česká maxima. Až se ale v závěru července restartuje slavná NBA, bude s Chicago Bulls v elitní dvaadvacítce chybět. „Nebyla to pro nás úspěšná sezona,“ uvedl pro ČT24 český basketbalista Tomáš Satoranský. Během pauzy se zaměřil na individuální dril, vyhlíží tréninky s USK Praha a věří, že v dalším ročníku zaútočí na play off.

Když se minulý týden ústřední činitelé NBA dohodli, že od 31. července restartují po koronavirové pandemii letošní bitvu o titul, on si tu zprávu přečetl už doma v Česku. Pro Tomáše Satoranského se navíc nic nemění. Byť se za pár týdnů do Disney Resortu v Orlandu vměstná 22 elitních týmů (13 ze Západní, 9 z Východní konference), on může nechat své kufry dál ve skříni – s jeho Chicago Bulls se už pro obnovený ročník nepočítá.

„Trochu jsem to očekával. Je to však velká úleva, že bylo něco oznámeno,“ přiznal Satoranský pro ČT24. „Počítal jsem s oběma variantami, i že bych se vrátil do USA a dohrál soutěž, ale respektuju, jak to bylo rozhodnuté. Myslím, že je to fér. Týmy ze západní části jsou silnější než z východní, celou sezonu to tak bylo a zaslouží si tedy mít víc účastníků,“ konstatoval český basketbalista.

Chicagu se letos skutečně moc nedařilo. S bilancí 22:43 bylo ve Východní konferenci jedenácté a reprezentační rozehrávač tak končí s průměrem 9,9 bodu či 5,4 asistence na zápas. „Naše sezona nebyla úspěšná. Nedostali jsme se na příčky play off a chybělo nám do nich 8 zápasů, což je docela velké množství. Naše výkony nebyly stabilní a měli jsme velké výkyvy. Je před námi hodně práce a zlepšování,“ netajil se.

Na co Bulls rovněž dopláceli, byla zranění i nezkušenost. Už takto disponovali nejmladším kádrem v celé NBA, 28letý Satoranský v něm platil za druhého nejstaršího hráče a tým ztratil řadu zápasů v samotném závěru. „Je to mužstvo v letech, kdy se u něj buduje vítězná mentalita a identita. Bylo tam dost výkonů, kdy se podařilo vyhrát super utkání a vypadalo to, že se to změní, ale pak přišla špatná prohra, která nám vzala sebevědomí. Doufám, že druhý rok je pro mě i tým lepší, protože máte šanci se více sehrát. Snad budeme po této pauze ještě víc namotivovaní dostat se do play off,“ doufal Satoranský.

Tomáš Satoranský v sezoně 2019/20 Průměrný počet minut 28,9 Průměrný počet hodů 9,9 Průměrný počet doskoků 3,9 Průměrný počet asistencí 5,4

Každopádně, neuspokojivý ročník si už vyžádal změny na vedoucích postech – ve svých funkcích skončili po sedmnáctileté vládě funkcionáři John Paxson a Gar Forman. Místo nich přišli Arturas Karnišovas a nový GM Marc Eversley. „Věřím, že to bude dobrý impulz. Jsou to lidé, kteří vedli úspěšné projekty, a Karnišovase znám i z minulosti – byl skautem Houstonu v letech, kdy jsem byl draftovaný do NBA. Je to Evropan, má širší vnímání basketu a věřím, že přinese pozitivní impulz,“ přál si Satoranský.

Při zrušené olympijské kvalifikaci, která se jinak měla odehrát už za pár týdnů, se rozehrávač z Prahy bude dál individuálně připravovat v Česku. „Během posledních dvou měsíců jsem basket moc nehrál, ale mám štěstí, že tu mám kondičního trenéra Michala Miřejovského, který je velmi kreativní a vymýšlí mi spoustu doplňkových sportů a tréninků,“ chválil si a prozradil další plány.

„Budu mít přístup třeba do haly USK Praha a přemýšlel jsem, že bych se zapojil i do tréninku s klubem. A do toho budeme mít i reprezentační srazy, což také pomůže,“ doplnil Satoranský. Až se proto na konci července rozjede v izolované bublině boj o titul v NBA, on to bude sledovat v televizi.

„V NBA se nikdy bez diváků nehrálo, takže to bude hodně specifické a pro hráče mentálně těžké. Sám mám sice zkušenosti z Evropy, kdy jsme hráli pár zápasů bez fanoušků, protože ti byli potrestáni za špatné chování, ale tady se bavíme o turnaji a několika desítkách zápasů. Určitě bude týmům chvíli trvat, než si na to zvyknou, ale na návrat se těší už celá Amerika,“ dodal Satoranský.