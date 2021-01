Curry válel! Osobním rekordem řídil výhru nad Portlandem. Uspěli i Bulls

LaVine si připsal v dresu Bulls alespoň 35 bodů už poosmnácté, což dokázal jako první hráč od dob Michaela Jordana. Trefil 14 z 25 střel. Sekundoval mu Satoranského konkurent na rozehrávce Coby White s 23 body včetně čtyř trojek.

Dončič chyběl Dallasu kvůli potížím se stehnem, podle trenéra Ricka Carlislea by však zranění nemělo být vážné. „Nemyslím si, že bude chybět dlouho. Uvidíme zítra, jak na tom bude,“ uvedl. Bez slovinské hvězdy se nejvýrazněji prosadil Jalen Brunson s 31 body a sedmi asistencemi.

Curry proti Portlandu trefil 18 z 31 střel včetně osmi trojek, 18 z 19 šestek a coby hráč Warriors měl nejvíc bodů od čtyřiašedesátibodového představení Ricka Barryho v roce 1974. „Skvělý výkon od skvělého hráče,“ vysekl Currymu poklonu trenér Blazers Terry Stotts. Domácí kouč Steve Kerr dodal: „Už řadu let sleduju tolik fantastických věcí, které Steph neustále dělá. Být jeho trenérem je skutečnou výsadou.“ Přes 50 bodů se Curry dostal poprvé od roku 2018.

