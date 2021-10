Hvězdní staříci v Lakers: Zkušeností máme dost. Uspějí LeBron a spol.?

Budou mít brzy večerku a časný budíček, protože tak to u starých lidí prostě chodí. Takový a podobné vtípky slýchávají LeBron James a spol. Losangeleští Lakers, šampioni z roku 2020, naposledy skončili již v 1. kole play off na štítě mladíků z Phoenixu. Prohráli generační souboj, a místo aby omladili, vstupují do nového ročníku NBA s jasně nejstarší soupiskou ze všech. Jak skončí tenhle experiment? Kam může tahle parta hvězdných veteránů dojít? Napoví již dnešní noční střet s Golden State Warriors, jímž startuje nový ročník NBA.

Míč se neptá, jak jste staří. Věk je pouze číslo. K pravdivosti vousatých frází sportovního světa se upírají naděje týmu kmetů z Hollywoodu. 29,6 let, to je průměrný věk patnáctičlenné soupisky Los Angeles Lakers, jasně nejvyšší ze všech klubů NBA. A to se ještě mladí ani nedostanou do rotace, osm nejlepších je v průměru 31,8 let stáro. Pět z dvanácti nejstarších ligových hráčů obléká uniformu losangeleského giganta.

„Některé fóry na náš tým a jeho stáří jsou vážně vtipné,“ řehtal se lidové tvořivosti na internetu LeBron James, hvězda vstupující do devatenácté sezony v NBA, která předposlední den letošního roku oslaví 37. narozeniny. Vedle současných spoluhráčů se nemusí cítit tak starý. Stačí pohled na další opory týmu - Russell Westbrook (33), Carmelo Anthony (37), Trevor Ariza (36), Dwight Howard (35), Rajon Rondo (35), Wayne Ellington (34), DeAndre Jordan (33) či Kent Bazemore (32). Anthony Davis, hvězdný dlouhán, platí v osmadvaceti mezi touhle partou téměř za zelenáče.

Důvod? Peníze

Taková skladba týmu není u Lakers plánem, nýbrž důsledkem rozpočtu, z něhož jde víc než 120 milionů na tři hráče (James, Davis, Westbrook). Zbylých 48 milionů si mezi sebe rozdělí ostatní. Proto Lakers podepsali devět dalších za veteránské minimum, nedostatek prostoru pod platovým stropem prostě diktoval složení týmu.

„Přesvědčit hráče, aby k nám přišli za minimum, je velký úkol. Jsou ochotní vzít menší plat, když vidí, že budou mít šanci porvat se o titul nebo si ve městě začnou budovat nové příležitosti, které jim pomohou při přechodu do další fáze života,“ popsala majitelka Lakers Jeanie Bussová.

„Lidi zapomínají, že hlavní je stále basketbal a ne to, jak je kdo starý. Potřebujte zkušenosti a těch máme vážně dost. My máme všechno – talent, dovednosti i zkušenosti,“ hlásal sedmatřicetiletý Carmelo Anthony, nejstarší borec soupisky.

Přestože je desátým nejlepším střelcem v dějinách ligy, bude i Anthony především komparzistou. Osud Lakers v sezoně bude viset na nově složené velké trojce Russell Westbrook - LeBron James - Anthony Davis. Westbrook přišel v létě z Washingtonu a pro experty je velkou neznámou, jak zapadne. Stejně jako LeBron James potřebuje míč v ruce, aby byl nejnebezpečnější. Ve třiatřiceti letech už pomalu ochabují jeho fyzické schopnosti, kterými po celou kariéru vynahrazoval horší střelbu z delší vzdálenosti.

Stařík LeBron

I tak však tenhle uzel svalů a šlach může zásadně ulehčit práci Jamesovi, jenž vstupuje do čtvrté sezony v dresu Lakers. V předchozích třech ročnících vynechal 58 utkání z celkového počtu 225, na což během kariéry nebyl vůbec zvyklý. Vždyť si tak moc zakládá na tom, že má stále tělo mladíka. Pečuje o něj naprosto fanaticky, ročně do sebe prý investuje 1,5 milionu dolarů, jen aby byl co nejlépe vyladěný. Jamesův tým, který se o něj stará, je mnohohlavý. Patří do něj bývalý příslušník jednotky Navy Seals, jenž je dnes expertem na biomechaniku pohybu. Dále dva kondiční trenéři, masér, šéfkuchař.

Jeho domov prý připomíná laboratoř s týmem vědců, kteří stále bádají, jak hvězdu udržet v nejlepší možné kondici. Vyhřívají ho, chladí, napojují na elektrické přístroje, vymasírovávají z jeho svalů laktát. James má smlouvu na tuto a příští sezonu. Pokud by vydržel zdravý, mohl by atakovat Kareema Abdul Jabbara, nejlepšího střelce historie NBA, za nímž momentálně na třetím místě zaostává o tři tisíce bodů.

Mnohem větší výzvou je pro něj však pátý titul, na který by rád v tomto ročníku zaútočil. „K tomu musíme ale zůstat především všichni zdraví,“ prohlásil James, jenž zprvu přistupoval skepticky vůči očkování proti covidu, ale nakonec si nechal dát vakcínu stejně jako všichni hráči Lakers.

Vzhledem ke složení týmu nejdou čekat od hollywoodské party v základní části velké ohňostroje. Tenhle tým Lakers bude spíš připomínat dieselový stroj, jenž se bude pomalu rozjíždět, aby v květnu a červnu táhl nejsilněji.

Dokladem jsou i přípravné zápasy před sezonou, Lakers prohráli všech šest průměrným rozdílem patnáct bodů. To je ale to poslední, co je momentálně zajímá. Ty nejdůležitější zápasy se hrají na konci sezony, ne na jejím začátku. A jestli tohle někdo ví, jsou to kmeti ve žluto-fialových uniformách.