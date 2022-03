Smeč přes 213 cm vysokého obra. Satoranský oslnil akcí zápasu

Střelecké maximum sezony si posunul na deset bodů, k tomu přidal pět asistencí. To vše za necelých čtrnáct minut na palubovce. Zdá se, že spojení Tomáše Satoranského s jeho staronovým klubem z Washingtonu funguje. Důkazem je i druhá výhra ze tří zápasů, do nichž český borec naskočil. Tentokrát přišla nad Indianou 133:123. Mezi střelce se zapsal i Vít Krejčí, autor dvou přesných trojek při porážce Oklahomy s Utahem 103:116.

I ve třiceti dokáže Tomáš Satoranský létat vysoko nad obroučkou. Fanouškům ve Washingtonu to připomněl na začátku čtvrté čtvrtiny duelu s Indianou.

Dvakrát za sebou zahrál dvojičku s kamarádem Kristapsem Porzingisem, s nímž strávil tři roky ve španělské Seville. Po prvním pick and rollu asistoval Lotyšovi na trojku, při druhém českého borce přebral vysoký gruzínský pivot Goga Bitadze (213 cm). Toho Satoranský okamžitě atakoval nájezdem do koše a smečí dvěma rukama ho zvěčnil na plakát. A to Bitadze ještě fauloval.

Po asi nejhezčí akci utkání vedli Wizards 102:93 a zámořští komentátoři aplaudovali. „Už při rozcvičování Sato ukazoval, že má čerstvé nohy a pořád mu to skáče!“ jásali, zatímco lavička Wizards divoce slavila dunk zápasu.

Za tři utkání ve Washingtonu tráví Satoranský v průměru 15 minut na hřišti, střílí 4,7 bodu a sbírá 2,7 asistence. A zdá se, že jeho chemie s Porzingisem, který nastoupil vůbec k prvnímu mači po přestupu z Dallasu, může být pro Wizards zajímavou zbraní. Lotyš za pouhých 21 minut na hřišti stihl 25 bodů a vévodil všem washingtonským střelcům, z nichž sedm včetně Satoranského se dostalo na dvouciferný bodový počet. Wizards stále zaostávají jen o dvě výhry za Atlantou, která figuruje na desátém místě, poslední příčce zaručující postup do předkola play off.

Washington sbírá v posledních dnech i další dobré zprávy. Zraněná hvězda Bradley Beal prohlásila, že v létě s největší pravděpodobností plánuje podepsat prodloužení kontraktu s Wizards. S Bealem má český rozehrávač velmi dobrý vztah stejně jako s Porzingisem, pro tým z hlavního města USA dává čím dál tím větší smysl, aby i Satoranskému nabídl novou smlouvu.