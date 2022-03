Sato je doma, mezi Wizards zase ožil. Promluvil o „bizarním“ vykoupení

Všude dobře, doma nejlíp. A tak Tomáš Satoranský odehrál v obnovené premiéře v dresu Washington Wizards asi nejlepší zápas sezony. Klubu, který ho draftoval do NBA a kde strávil první tři roky v lize, vydatně pomohl k domácí výhře nad Detroitem 116:113. Na palubovce byl u klíčového úseku na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny, výhru jistil v samém závěru dvěma trestnými hody i obranným zákrokem. Za 14 minut se zapsal český univerzál skoro do všech kolonek, nastřádal čtyři body, tři doskoky, asistenci, dva získané míče a jeden blok.

Cesta Tomáše Satoranského zpět do dresu Wizards nemohla být kostrbatější. New Orleans ho na pár hodin vyměnilo do Portlandu, odkud obratem putoval do San Antonia. Za Spurs odehrál jediný zápas, dvojí prodloužení ve washingtonské Capital One Areně. Ten samý den již tušil, že se hodlá vykoupit ze smlouvy a podepíše právě s Wizards. „Bylo to bizarní, nebudu lhát,“ vyprávěl Satoranský, jenž tehdy přispěl třemi body ze šestek k triumfu San Antonia. S týmem už ale nenasedl na letadlo, zůstal ve městě a na druhý den se dohodl s Washingtonem na smlouvě. Během dvou týdnů tak protočil čtyři kluby.

Musel však počkat 48 hodin, než jeho jméno zmizí z waiveru, seznamu volných hráčů. S Wizards absolvoval v úterý dopoledne předzápasový trénink, hned večer nastoupil k utkání. „Jsem nadšený, že jsem zpátky. Poslední dny byly bláznivé. Washington beru jako domov. Jsem šťastný, že jsem tam, kde jsem chtěl být a můžu se zase soustředit jen na jediný cíl. A tím je hrát s Wizards. Hodně věcí se tu změnilo, ale potkal jsem tu už taky spoustu známých lidí. Přechod bude o to jednodušší,“ líčil na tiskové konferenci ještě před utkáním.

Mezitím trenér Wes Unseld Jr. sliboval, že českému basketbalistovi najde minuty. „Ať už to bude na rozehrávce, pozici dvě či tři. Zapadne bez problémů,“ pravil šestačtyřicetiletý syn washingtonské legendy Wese Unselda, člena basketbalové Síně slávy. „Týmu můžu určitě pomoct,“ přizvukoval Satoranský.

Ani jeden z nich nelhal. Kouč poslal českého hráče na palubovku již v deváté minutě utkání. Do haly našlo cestu na zápas týmů ze spodku Východní konference 12 tisíc diváků a žádné velké ovace pro Čecha se nekonaly. Ten se při prvním střídání skoro nepotkal s míčem, ale to nejlepší mělo teprve přijít. Druhá směna již byla skvělá.

Kouč Unseld vrátil Satoranského do hry čtyři minuty před koncem třetí čtvrtiny za nepříznivého stavu 79:80. Když palubovku opouštěl, vedli Wizards 101:93. Český vyslanec sice ani na chvíli nehrál svou nejpřirozenější roli rozehrávače, tu v druhé pětce zastává veterán Ish Smith, ale dal týmu energii v útoku i obraně, kde díky svým dvěma metrům obratně přebírá i vyšší hráče.

Rval se o doskok, získal dva míče a proměnil jedinou střelu z pole jumpem ze střední vzdálenosti. A když měli Wizards problém zápas ukončit a jejich vedení se smrsklo na jediný bod, šel na posledních 35 vteřin opět na plac. Patnáct vteřin před koncem pak vzal zodpovědnost na sebe. Detroitští již museli faulovat, českého hráče po vyhození z autu plácl mladý Francouz Killian Hayes. Satoranský oba trestné hody proměnil, byť obě střely skákaly po obroučce – 116:113. Yes, zakřičel si. Koše v téhle hale prostě dobře zná.

Jak si vedl Satoranský minuty: 13:51 body: 4 doskoky: 3 asistence: 1

Proti detroitské trojce, jež by vyrovnala zápas, pak v poslední vteřině přebral v obraně a značně ji střílejícímu Hayesovi ztížil. Tohle byl prostě návrat, jak se patří.

Wizards jsou momentálně jedenáctí na Východě, jen o jednu výhru zaostávají za desátou Atlantou, která drží poslední místo pro Play-in Tournament, z něhož se můžete prokousat do play off. „Máme šanci ještě zabrat. Program zápasů nám docela nahrává, abychom mohli bojovat o play off. Myslím, že tahle parta do toho půjde naplno až do konce,“ věří Satoranský, byť je nejasné, zda by klub, jenž do konce sezony postrádá největší hvězdu Bradleyho Beala, který podstoupil operaci zápěstí, o takový úspěch stojí. Strategicky se zdá výhodnější mít vysoký pick na draftu, ale hráči na soupisce také bojují o svou budoucnost a nic neodevzdají.

To platí i pro Satoranského, jemuž končí smlouva. Do konce základní části zbývají Wizards dva měsíce a 21 utkání. V nich se český borec pokusí přesvědčit, že do ligy stále patří a je předčasné uchylovat se do Evropy. Start téhle mise nemohl být o moc lepší.