Průšvih v NBA! Hvězdy zatčeny kvůli sázkám: Předstírané zranění a rentgen u pokerového stolu
NBA čelí velkému skandálu. V souvislosti s federálním vyšetřováním nelegálních sportovních sázek policie zatkla rozehrávače Miami Heat Terryho Roziera a trenéra Portlandu Chaunceyho Billupse. Mezi desítkami lidí, které federálové zadrželi je také někdejší hráč a asistent trenéra Clevelandu Damon Jones.
Úřady obvinily celkem přes třicet lidí, ale nejedná se jen o sázky spojené s basketbalem. Třeba Billups se měl dle policejního vyšetřování podílet na organizovaném manipulování pokerových her pod záštitou prominentních mafiánských rodin se sídlem v New Yorku. Osobnost NBA měla fungovat jako jakási návnada. Právě na Billupsovu osobu se chytila řada movitých lidí, kteří byli vyzváni, jestli si právě s hvězdou NBA nechtějí zahrát.
Řada lidí pak byla připravena o miliony dolarů pomocí speciálních rentgenových stolů a předem označených karet. Ve chvíli, kdy prohrané peníze nechtěli zaplatit, na scénu přicházejí členové mafie, kteří se uchýlili k násilí, aby si platbu vynutili.
Pro Billupse jde už nyní o velký škraloup. Vítěz NBA v roce 2004 se coby hráč Detroitu Pistons stal dokonce nejužitečnějším hráčem finálové série. Pětkrát se taky účastnil All-Star Game. Od roku 2021 pak vede basketbalisty Portland Trail Blazers. V témže roce byl také uveden do Síně slávy NBA.
Rozier a Jones jsou pro změnu v maléru kvůli sázkám na NBA, kde měli čerpat interní informace. Příklad za všechny? U Roziera mělo jít dokonce o to, že předstíral zranění minimálně při jednom zápase, což dopředu prozradil svému příteli, který měl informaci prodat sázkařům za zhruba sto tisíc dolarů (přes dva miliony korun). Rozier pak měl také vynášet ven neveřejné informace o spoluhráčích, soupeřích i klubech. Jednalo se zejména o zdravotní stav jednotlivých hráčů.
Má jít o desítky milionů dolarů
Oba případy se v některých aspektech dle amerických médií a úřadů překrývají. Proto policie udělala na všechny zúčastněné zásah v tentýž okamžik. Jednalo se o koordinovanou akci v celkem jedenácti státech USA. Billups byl zadržen v Oregonu, u Roziera mělo jít o větší divočinu. Policisté si ho odchytili v Orlandu, kde jeho Miami Heat vstoupili do sezony prohrou. Jednatřicetiletý rozehrávač tak do utkání už nezasáhl. Oficiálně daly kluby Rozierovi i Billupsovi dovolenou. V tuto chvíli se dokonce spekuluje o tom, že mezi zadrženými či podezřelými by mohly být i další známé osobnosti. Konkrétní jména však nejsou k mání.
„Mluvíme o desítkách milionů dolarů v podvodech a krádežích, které byly odhaleny po mravenčí práci, která trvala několik let,“ uvedl ředitel FBI Kash Patel.
Portland tak dočasně převzal Billupsův brazilský asistent a bývalý hráč NBA Tiago Splitter. Naposledy si udělal jméno v Paříži, se kterou získal francouzský titul jako hlavní kouč. Po něm klub pod Eiffelovkou převzal někdejší šéf lavičky Nymburka Francesco Tabellini.
Advokát kouče Portlandu brzy po zveřejnění kauzy prolomil mlčení a sdělil, že jeho mandant se hodlá bránit. „Věřit tomu, že Chauncey Billups udělal to, z čeho ho federální vláda obviňuje, je jako věřit, že by riskoval své místo v síni slávy, svou pověst a svou svobodu. Tyto věci by neriskoval za nic na světě, natož kvůli nějaké karetní hře,“ řekl Chris Heywood pro ESPN. Kluby i vedení NBA spolupracují s úřady při dalším vyšetřování.