NBA startuje. Krejčího Atlanta posílila, konkurent s gigantickou smlouvou. Překoná Veselého?
Nová sezona NBA odstartovala dvěma zápasy, premiéra v ročníku 2025/26 ale jediného Čecha mezi basketbalovou smetánkou teprve čeká. Atlanta Hawks Víta Krejčího se střetne v noci ze středy na čtvrtek s Torontem Raptors. Klubové cíle jsou jasné: návrat do play off, kde Hawks chyběli od sezony 2022/23. Však také v Georgii před sezonou hojně posilovali. Rodák ze Strakonic se tak pod křídly svého oblíbeného kouče musí popasovat s výraznější konkurencí.
Vít Krejčí má za sebou průlomovou sezonu v nejlepší lize světa. V Atlantě odehrál 55 zápasů s průměrem přes 20 minut na zápas. A nebýt únorového zranění zad, porce by byla výraznější. Etabloval se. Jestli ho v něčem za mořem chválili, pak v jeho univerzálnosti.
Krejčí asi nikdy nebude typem rozehrávače, který obejde dva soupeře tak, že se divákům tají dech, a pak vymyslí ještě neotřelé zakončení. Na tohle jsou v NBA jiní ekvilibristé. Třeba jeho spoluhráč a hlavní tvář Atlanty Trae Young.
Právě Krejčího práce mnohdy dovolila Youngovi vyniknout. Kouč Quin Snyder českého hráče využíval jako druhého rozehrávače vedle hvězdného Američana. Mnohdy tak nastupovali oba v základní sestavě. Postupem času by se však dalo říct, že z dispečerského učně, který by rozděloval balony, se Krejčí stal agresivnější verzí, která střílí za tři body a nebojí se nájezdů pod koš.
Vlastně i NBA začala polemizovat, jestli je Krejčí skutečně rozehrávač jako takový. Snyder jej totiž začal využívat i na pozici křídla, což byla z nouze ctnost, která fungovala. Atlantu během sezony trápila i často naplněná marodka a Krejčí se v těchto chvílích osvědčil jako zdatný záskok. Sám český reprezentant si ostatně po sezoně spolupráci se Snyderem pochvaloval.
„Quinna mám hrozně rád. Máme spolu skvělý vztah. Cítím, že mi důvěřuje a já důvěřuju jemu. To je podle mě základ mezi hráčem a trenérem. Určitě je to jeden z důvodů, proč jsem se v roce 2023 do Atlanty vrátil. Chtěl mě zpátky. Jsem mu za to vděčný. To, co v Atlantě buduje, je super a věřím, že máme dobře našlápnuto,“ řekl ještě před EuroBasketem Krejčí na adresu trenéra, jenž započne na lavičce Hawks čtvrtou sezonu.
Posílení Hawks
Snyder si skutečně zakládal na tom, aby kolem Younga stavěl perspektivní tým. A možná právě v nadcházející sezoně se bude lámat chleba. Na poměry Hawks došlo totiž k velkým změnám. A nutno říci, že na první pohled klub posílil i na Krejčího pozicích.
Když se ale podíváme nejprve na odchody, pryč je postupem času uvadající švýcarský pivot Clint Capela, který se vrátil do Houstonu. Intermezzo v Atlantě dlouho netrvalo u Carise LeVerta (Detroit Pistons) a Terance Manna (Brooklyn Nets). Za Mannem zamířil i nadějný Kobe Bufkin. Patnáctka draftu z roku 2023 se v Atlantě kvůli křehkému zdraví neprosadila, jak se očekávalo a před několika dny Nets oznámili, že ani pro ně nakonec Bufkin není dost dobrý.
Další rozehrávač Garrison Matthews (New York Knicks) byl pro změnu totálně do počtu. Pryč jsou také Dominick Barlow (Philadelphia 76ers), Georges Niang (Utah Jazz) a Larry Nance (Cleveland Cavaliers). Snad kromě Nianga však nikdo ze zmíněných v poslední sezoně nepřekročil svůj stín. Mnohdy jde navíc o odchody, které se Krejčího pozice nedotýkají.
Pohyb směrem do kabiny State Farm Areny je však o poznání zajímavější. Největší posilou je lotyšský pivot Kristaps Porzingis (Boston Celtics). V závěsu je pak rozehrávač Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves). Bratranec největší hvězdy NBA z minulé sezony Shaie Gilgeouse-Alexandra je už pro Krejčího jednoznačnou konkurencí.
Tou je i další guard Luke Kennard, který v minulé sezoně hrával za Memphis v průměru přes 22 minut. Uvidí se, jak velkou šanci v prvním týmu dostane Srb Nikola Djurišič, kterého Atlanta draftovala už loni, ale do NBA by měl nakouknout až nyní. Do celé mozaiky kreativců na perimetru může teoreticky zasáhnout i Kanaďan Caleb Houstan, který dorazil z Orlanda.
Gigantický plat pro konkurenty
A pak zůstali borci, se kterými už Krejčí v minulém ročníku kabinu sdílel. O výjimečné pozici Younga nikdo v USA nepochybuje. Velký progres udělal mladý Australan Dyson Daniels, který by měl mít společně s Alexandrem-Walkerem lepší pozici na startu ročníku než Krejčí.
Je to doslova několik hodin, co Daniels podepsal s Hawks novou čtyřletou smlouvu, která mu do pokladničky přinese 100 milionů dolarů (přes 2 miliardy korun). Je to jen razítko na jeho rostoucí pozici v Atlantě. Jako skvělý obránce doručoval navíc do košů soupeřů 14,1 bodu na utkání průměrně za 33,9 minuty na palubovce.
Co se týče křídelníků, v Atlantě věří v další progres jedničky draftu 2024 Zaccharieho Risachera a v udržení Jalena Johnsona ve stavu zdravých. Ten už loni podepsal podobně jako nyní Daniels dlouholetý kontrakt. Ten mu zaručí během pěti let u Hawks pro změnu 150 milionů dolarů (zhruba 3,14 miliardy korun).
Za Risachera i Johnsona dokázal Krejčí slušně v minulých měsících zaskočit, ale byla to jen záplata. Pokud budou oba v pohodě, jsou logicky na pozici křídel první variantou. Jen pro srovnání, loni Krejčí s Atlantou podepsal smlouvu na čtyři roky v celkové hodnotě 10 milionů dolarů (asi 209 milionů korun). Pro běžného smrtelníka velká suma, ale v porovnání s Danielsem a Johnsonem je rozdíl markantní, a jak známo, v NBA rozhoduje taky finanční pozlátko. Jde totiž o byznys.
Rostoucí konkurence, ale taky astronomická gáže Krejčího parťáků jsou aspekty, které českého reprezentanta nestaví na začátku nové sezony do ideální pozice. Pro Krejčího naopak hovoří spolehlivost a dobré vztahy se Snyderem. Bude zajímavé sledovat, kolik prostoru mu trenér věnuje.
Sezona je ale dlouhá a skoro ji nelze absolvovat bez šrámů a výpadků hvězd. Krejčího nejdůležitější ročník o jeho další uplatnění v NBA začíná. Pokud se nestane nic nenadálého, měl by v této sezoně překonat počtem startů v NBA Jana Veselého. Krejčí je momentálně na 138 zápasech, Veselý jich během angažmá ve Washingtonu a Denveru nastřádal 162.
Vít Krejčí v NBA v sezoně 2024/25:
- Počet zápasů: 57
- Počet zápasů v základní sestavě: 16
- Minut na zápas: 20,2
- Bodů na zápas: 7,2
- Doskoků na zápas: 2,7
- Asistencí na zápas: 2,6
- Bloků na zápas: 0,5
- Zisků na zápas: 0,6
- Ztrát na zápas: 0,9
- Procentuální úspěšnost střelby z pole: 49,7
- Procentuální úspěšnost střelby za 3 body: 43,7
- Procentuální úspěšnost střelby trestných hodů: 71,1
Češi v NBA:
- Tomáš Satoranský: 388 zápasů
- Jiří Welsch: 247 zápasů
- Jan Veselý: 162 zápasů
- Vít Krejčí: 138 zápasů
- Jiří Zídek ml.: 135 zápasů
TOP 10 přestupů před sezonou 2025/26:
- Kevin Durant (Phoenix Suns -> Houston Rockets)
- Damian Lillard (Milwaukee Bucks – Portland Trail Blazers)
- Kristaps Porzingis (Boston Celtics -> Atlanta Hawks)
- Michael Porter Jr. (Denver Nuggets -> Brooklyn Nets)
- Bradley Beal (Phoenix Suns -> Los Angeles Clippers)
- Anfernee Simons (Portland Trail Blazers -> Boston Celtics)
- Norman Powell (Los Angeles Clippers -> Miami Heat)
- John Collins (Utah Jazz -> Los Angeles Clippers)
- Dennis Schröder (Detroit Pistons -> Sacramento Kings)
- Brook Lopez (Milwaukee Bucks -> Lons Angeles Clippers)