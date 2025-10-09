Uzdravení mimozemšťana: Wembanyama se vrací. Meditoval a učil se kung-fu od mnichů
Vlastní tělo, které z něj dělá tak unikátního basketbalistu, ho zradilo. Kvůli krevní sraženině v pravém rameni nedohrál Victor Wembanyama svou druhou sezonu v NBA a v pouhých jednadvaceti žije s vědomím, že pokud by se problém vrátil, může to znamenat i předčasný konec kariéry. I proto se přes léto oddal extrémnímu tréninku či meditoval a učil se kung-fu od mnichů v šaolinském klášteře. Čas, který má, hodlá využít naplno. Novou a ještě děsivější verzi Wemby 3.0 mají na vlastní kůži pocítit i jeho soupeři.
Dostal přezdívku Mimozemšťan a její význam má další rozměr. Může po dvacítce tenhle gigant ještě růst? Zřejmě ano, San Antonio Spurs nyní oficiálně uvádí výšku Victora Wembanyamy 226 centimetrů, což je o 5 centimetrů výš než loni. A v kolonce váhy stojí u Francouze 107 kilogramů, tedy o 12 kilo víc než když vstupoval do ligy.
Ještě vyšší, silnější a především extrémně připravený, s takovou vstupuje francouzský zázrak do třetí sezony v NBA. „To, jak jsem v létě trénoval, bylo na světové úrovni. Můžu vás ujistit, že se nikdo nepřipravoval tak jako já. Vidím neuvěřitelný pokrok. Cítím se lépe, jsem silnější a váha ukazuje, že jsem zase těžší. Ve všech ukazatelích mi svítí zelená,“ líčil Wemby před zahájením přípravného kempu Spurs.
Chtěl prožít léto jako dosud žádné jiné. Návštěvy lékařů, ředění krve a sledování basketbalu jen u postranní čáry mu zalezly hluboko pod kůži. Stejně jako uvědomění si vlastní smrtelnosti. Když mohl opět začít cestovat, vydal se přemýšlivý Francouz do Asie. Navštívil Japonsko a také buddhistický klášter nedaleko čínského města Čeng-čou, kde se s mnichy učil meditovat a vzdělával se v základech šaolinské školy kung-fu.
„Přimělo mě to pochopit věci, které bych jinak nepochopil,“ vyprávěl s tím, že traumatická zkušenost s trombózou ovlivnila vše, co v létě dělal. „Uvědomil jsem si, že život netrvá věčně a člověk v něm nemůže stihnout vše, co by si přál. Tak jsem se snažil stihnout co možná nejvíc,“ popsal Wembanyama, jenž po návratu do Texasu navštívil kosmické centrum v Houstonu a setkal se i s legendární astronautkou Peggy Whitsonovou, která strávila ve vesmíru víc času než jakýkoliv jiný Američan (695 dní). „Viděl jsem všechny vesmírné lodě a další stroje a byl z toho nadšený jako malé dítě,“ vyprávěl.
Rozšiřování obzorů brzy nahradil trénink. „Byl brutální, šel jsem do něj jak pro pomstu a chtěl získat zase své tělo zpět,“ popsal Wembanyama, jehož jedinečnost tkví v tom, že se svou výškou koordinačně zvládá na NBA úrovni věci jako o dvě hlavy menší rozehrávači. Vždyť do jeho repertoáru patří střelba trojek z jedné nohy. Jeho basketbal je jedno velké tajemství, které teprve čeká na odkrytí.
Když rehabilitace přes léto konečně pokročila natolik, že se mohl vrátit do hry, oslovil zkušeného spoluhráče Harrisona Barnse a připojil se s ním k přípravě s dovednostním trenérem Noahem Larochem v Los Angeles. Ten vyznává revoluční metodu CLA (Constraints-Led Approach), která nahrazuje tradiční cvičení tréninkem v realistických herních situacích, což nutí hráče provádět všechno v kontextu hry. Tím se mozek i tělo učí neustále hledat optimální řešení každého okamžiku, místo aby se opíraly o předem naučené pohyby.
Wembanyama se CLA zcela oddal a i při přípravě Spurs podstupoval brutální dril, kdy na něj opakovaně útočili spoluhráči jeden po druhém a on musel ubránit koš. Pak přesprintoval na druhou stranu hřiště a bez oddechu se začalo nanovo. „Nikdy jsem nikoho neviděl takhle trénovat, je to šílenost,“ pravil obdivně parťák Julian Champagnie. „Svět bude šokovaný z toho, jak bude Victor hrát,“ věští další spoluhráč Jeremy Sochan.
Wembanyama se dušuje, že víc toho za jedno léto stihnout nešlo. V loňské nemocí okleštěné sezoně se dostal na průměry 24,3 bodu, 11 doskoků a 3,8 bloku na zápas. Nyní se čeká další velký pokrok, protože tělo možná Wembyho zradilo, ale on přijal výzvu a z boje se vrací ještě silnější.