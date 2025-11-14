Šéf trojkového prostoru Krejčí nasázel dvacet bodů. Atlanta vyloupila Utah
Obrození Víta Krejčího v NBA pokračuje. Atlanta vyhrála na palubovce Utahu čtvrtý zápas v řadě. Český zástupce odehrál přes 32 minut a k výhře 132:122 přispěl dvaceti body. Znovu úřadoval zejména zpoza trojkového oblouku, kdy proměnil šest z osmi ran. Hawks se daří, byť stále hrají bez své hlavní opory Trae Younga.
Upřímně? Mohla to být ještě větší paráda. Krejčí se rozjel takovým stylem, že měl našlápnuto k překonání tří dnů starého rekordu českého hráče v počtu bodů během jednoho klání NBA. 11. listopadu zatížil konto Los Angeles Clippers 28 body. V Salt Lake City, kde hraje svá domácí střetnutí Utah, byl Krejčí už ve druhé čtvrtině na sedmnácti bodech. V tu chvíli měl střelbu z pole stoprocentní, když vyslal celkem šest pokusů, hlavně to ale bylo v pěti případech za tři body.
Dlouho byl nejlepším střelcem svého týmu společně s Jalenem Johnsonem a Hawks si vypracovali až osmnáctibodový náskok. V poločase vládlo divoké skóre 67:80.
Kouč Quin Snyder Krejčího ve třetí periodě šetřil a delší absence rodáka ze Strakonic jako by byla na hřišti znát. Domácí se semkli a výbornou třetí čtvrtinou dokonce na okamžik otočili stav. Ve čtvrté části už ale atlantská sedmadvacítka zase odehrála hlavní porci minut a Hawks se i díky Krejčího pracovitosti nakonec nemuseli strachovat o výsledek. Krejčího minutáž se nakonec zastavila na čase 32:18. Od konce ledna letošního roku během jednoho zápasu tolik neodehrál. Tehdy se při domácí prohře 96:100 s Houstonem vyšplhal na 36 minut a 9 sekund.
Byť český rozehrávač po přestávce přidal už jen tři body, úspěšnost jeho střelby se zastavila na 75 procentech. Celkem skončilo v koši šest jeho trojek z osmi pokusů. Třeba Krejčího spoluhráč Onyeka Okongwu sice proměnil v zápase osm trojek, ale vyplýtval na ně čtrnáct střel. Nadále tak platí, že Krejčího kredit coby trojkaře stoupá. Hawks natáčejí videa, jak český reprezentant před zápasy i během tréninků piluje trojky. Je to jeho signifikantní herní prvek.
Atlanta díky sérii čtyř výher poskočila na páté místo Východní konference a paradoxně od chvíle, co si hlavní opora týmu Trae Young zranila koleno, Hawks jedou. V Utahu hostům nezlomila vaz ani absence elitního pivota Kristapse Porzingise, který duel s Jazz vynechal.