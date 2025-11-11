Předplatné

Krejčí v NBA překonal rekord Satoranského. S 28 body se podílel na výhře nad Clippers

NBA
Basketbalista Vít Krejčí vytvořil nové české rekordy v NBA, když 28 body a osmi trojkami pomohl Atlantě k vítězství 105:102 nad Los Angeles Clippers. Dosavadní české maximum v bodech držel téměř přesně šest let Tomáš Satoranský s 27 body.

Krejčí byl klíčovou postavou Atlanty, která prohrávala už o 16 bodů, ale pak ve druhé čtvrtině český reprezentant trefil tři trojky během 48 vteřin a měl hlavní zásluhu na tom, že ještě do poločasu Hawks otočili skóre. Za stavu 92:92 čtyři minuty před koncem přidal svou sedmou trojku a udržel tým ve vedení, 38 vteřin před závěrečnou sirénou osmou trojkou zvýšil na 105:98, čímž zápas rozhodl.

Krejčího maximem v NBA dosud bylo 20 bodů z lednového duelu s Torontem. Satoranský dosavadní rekord 27 bodů zaznamenal v listopadu 2019 v dresu Chicaga právě proti Atlantě. Pouze dva hráči v této sezoně NBA dali více trojek za jedno utkání a to deset, což se povedlo Graysonu Allenovi z Phoenixu a Aaronu Gordonovi z Denveru.

Výsledky NBA

Charlotte - LA Lakers 111:121, Detroit - Washington 137:135 po prodl., Orlando - Portland 115:112, Miami - Cleveland 140:138 po prodl., Chicago - San Antonio 117:121, Dallas - Milwaukee 114:116, Phoenix - New Orleans 121:98, Utah - Minnesota 113:120, LA Clippers - Atlanta 102:105 (za hosty Krejčí 28 bodů, 3 doskoky, 2 asistence).

Východní konference:

Atlantická divize:

1.New York96366,7
2.Philadelphia106460,0
3.Toronto105550,0
4.Boston115645,5
5.Brooklyn101910,0

Centrální divize:

1.Detroit119281,8
2.Cleveland117463,6
3.Milwaukee117463,6
4.Chicago106460,0
5.Indiana101910,0

Jihovýchodní divize:

1.Miami117463,6
2.Atlanta116554,5
3.Orlando115645,5
4.Charlotte103730,0
5.Washington111109,10

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio108280,0
2.Houston96366,7
3.Memphis114736,4
4.Dallas113827,3
5.New Orleans102820,0

Pacifická divize:

1.LA Lakers118372,7
2.Golden State116554,5
3.Phoenix116554,5
4.LA Clippers103730,0
5.Sacramento103730,0

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City1110190,9
2.Denver97277,8
3.Minnesota117463,6
4.Portland105550,0
5.Utah103730,0

