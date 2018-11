Skvělý počin! Balvín nastřílel v Evropské lize Bayernu 15 bodů

"Proti bývalému klubu jsem měl velkou motivaci. V minulosti mi tyto zápasy nikdy moc nevycházely. Tohle bylo něco jiného, speciálního. Už jenom z toho důvodu, že to v Bayernu pro mě dopadlo velmi špatně po mé nejlepší sezoně v Seville," řekl pro Českou basketbalovou federaci Balvín, který v Bayernu strávil v sezoně 2016/17 jen půl roku.

Ačkoli v užitečnosti zaznamenal stejný výkon jako ve čtyřech euroligových zápasech dohromady, statistiky ho tolik nezajímají. "To je věc, kterou moc neřeším. Důležité je, jak hrajeme jako tým a jak se cítím na hřišti. Na double double jsem mohl dosáhnout, ale svou chybou jsem tam zbytečně pustil nějaké doskoky, tak jsem to bohužel nedotáhl," uvedl.

Gran Canarii se jako nováčkovi soutěže zatím povedlo uhrát v devíti zápasech jen dvě výhry, problémy má především s posledními čtvrtinami. V ní rozhodl i Bayern, který tým z Kanárských ostrovů přehrál v poslední desetiminutovce o 16 bodů. Podle Balvína ale za tím není únava z náročného cestování.

"To nemůže být výmluva. Věděli jsme, do čeho jdeme, když jsme tady všichni hráči podepsali, že to bude náročné cestování v rámci nejnáročnější ligy v Evropě. Tam se nemůžeme vymlouvat na to, že je to fyzicky náročné. Máme dost široký kádr, abychom to zvládali. Musíme zatnout zuby a dostat se přes to," dodal český pivot.

Zatímco Balvín se španělským klubem utrpěl v devátém kole Euroligy sedmou porážku, druhý český reprezentant Jan Veselý slavil s Fenerbahce Istanbul osmou výhru. K vítězství 74:70 nad Maccabi Tel Aviv přispěl jedenácti body a třemi doskoky.

Evropská liga basketbalistů - 9. kolo:

Darüssafaka Istanbul - Anadolu Efes Istanbul 88:93, Olympiakos Pireus - Real Madrid 88:83, Maccabi Tel Aviv - Fenerbahce Istanbul 70:74 (za hosty Veselý 11 bodů, 3 doskoky), Gran Canaria - Bayern Mnichov 74:89.

Tabulka:

1. Real Madrid 9 8 1 814:695 17

2. Fenerbahce Istanbul 9 8 1 764:698 17

3. CSKA Moskva 8 8 0 720:653 16

4. Anadolu Efes Istanbul 9 7 2 778:729 16

5. Milán 8 6 2 704:669 14

6. Olympiakos Pireus 9 5 4 712:705 14

7. Panathinaikos Atény 8 5 3 656:633 13

8. FC Barcelona 8 5 3 642:625 13

9. Bayern Mnichov 9 4 5 731:720 13

10. Žalgiris Kaunas 8 3 5 667:668 11

11. Gran Canaria 9 2 7 733:828 11

12. Chimki Moskva 8 2 6 641:653 10

13. Baskonia Vitoria 8 2 6 645:660 10

14. Maccabi Tel Aviv 9 1 8 677:743 10

15. Darüssafaka Istanbul 9 1 8 695:819 10

16. Budučnost Podgorica 8 1 7 552:633 9