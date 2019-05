Smůla pro Satoranského tým. Draftovou loterii vyhrálo New Orleans | iSport.cz

Tradiční draftová loterie zásadně ovlivnila šance několika týmů NBA na lepší budoucnost. A zatímco Satoranského Wizards patří ke smolařům, protože z šesté nejlepší pozice před losem se propadli na deváté místo, v New Orleans se slaví.

„Zjistit, že Washington Wizards skončili devátí, nebyla dobrá matematika. Pro naši organizaci je to neuvěřitelné požehnání,“ zářil David Griffin, prezident basketbalových operací Pelicans.

Draftovou loterii pořádá NBA v různých podobách už od roku 1966, kdy se pořadí prvního a druhého výběru mezi dvěma nejhoršími týmy soutěže určovalo hodem mincí. Letos se losovaly první čtyři výběry ze čtrnácti klubů, které se nedostaly do play off. Od pátého do čtrnáctého místa se týmy seřadily od nejhorší po nejlepší bilanci v sezoně.

Watch the 2019 #NBADraftLottery Presented by State Farm in Chicago.https://t.co/YzlAtHrrJx — NBA (@NBA) May 15, 2019

Pelicans měli na začátku losu jen šestiprocentní pravděpodobnost, že skončí na vrcholu žebříčku. Tato předpověď ale nebrala v úvahu neuvěřitelnou statistiku jejich šéfa Davida Griffina, který ve třech z posledních čtyřech loteriích vyhrál číslo 1. V letech 2011, 2013 a 2014 se mu to povedlo v Clevelandu.

New Orleans teď v draftu může sáhnout po Zionu Williamsonovi, který je všeobecně považován za nejlepší volbu. To může ovlivnit budoucnost současné týmové hvězdy Anthonyho Davise, který měl být zřejmě vyrejdován. Williamsonův příchod ho ale může v klubu udržet. Griffin ho ale stále může vyměnit za několik mladých hráčů a postavit nový tým kolem Williamsona. Šéf Pelicans už ale vyjednával s Davisovým agentem Richem Paulem o tom, že by klient ve městě zůstal.

„S Richem Paulem jsme o Anthonym mluvili. Oběma se nám líbí, co tady spolu můžeme vybudovat,“ řekl Griffin.

Dalším vítězem draftové loterie jsou Los Angeles Lakers, kteří se z jedenáctého místa posunuli na čtvrté.