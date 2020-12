Satoranský: útok na základ. Zastavil propadák, konkurent se má co učit

Temná éra Chicago Bulls končí. Co to znamená pro Tomáše Satoranského? • Profimedia.cz

Nové vedení a trenér, výsledek byl však podezřele podobný starým časům. Chicago Bulls absolvovali první zápas po devíti měsících a před prázdnou domácí halou United Center podlehli Houstonu 104:125.

Díru si domácí vykopali hned na startu duelu, v němž po sedmi minutách prohrávali 12:29 a trenér Billy Donovan sáhl k prvnímu a hned trojitému střídání. Na palubovku poslal také Tomáše Satoranského, aby zastavil krvácení.

Jak si vedl Satoranský minuty: 25:35 body: 11 doskoky: 7 asistence: 6

Trenér již před prvním přípravným zápasem hlásal, že Coby White nemá jisté místo v základní pětce, ač se to jeví jako logický krok ve prospěch budoucnosti Bulls a sám Satoranský se vyjádřil, že by si základ jeho konkurent zasloužil. Ve dvaceti letech je však tenhle mladík vstupující do teprve druhé sezony v NBA stále především střelcem. V umění dělat kolem sebe spoluhráče lepšími se má ještě co učit.

„Pokud jste rozehrávačem, není to vždy o tom, jak dobře vy sám hrajete, ale jak funguje celá skupina. A v tomhle musí ještě dospět, potřebuje pochopit, že je spojovacím článkem a není na hřišti pouze sám,“ prohlásil po zápase kouč Donovan. White zakončil utkání s 15 body, jedním doskokem a 6 asistencemi. V kolonce plus/minus měl ale také nejhorší skóre ze všech hráčů Bulls. Během jeho přítomnosti na palubovce prohrál tým s Houstonem o 29 bodů. To Satoranský v téhle statistice skončil na nule. Český basketbalista trefil 3 z 5 střel včetně dvou ze tří trojkových pokusů.

„Chci, aby Coby zůstal sám sebou, tedy skórerem. Musí ale také začít sám sebe považovat za rozehrávače a uvědomit si, že i když dá 25 bodů, ale tým nefunguje dobře, je třeba něco změnit,“ prohlásil Donovan. „Musím zpomalit, nehrát stále v jednom tempu. Potřebuji hrát jednoduché akce, ne si dělat život těžší,“ uvědomuje si White.

Bulls čekají ještě tři přípravné zápasy, než začnou 23. prosince novou sezonu doma s Atlantou. Boj o rozehrávačské místo v základní pětce se zdá být stále otevřený.