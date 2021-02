Veselý stoupá k legendám Euroligy. Jsem starší, hraju víc hlavou, říká

Honza zase králem. Vykřesal se z vleklých zdravotních potíží, opět pořádá nálety pod soupeřovými koši, a co se týče měsíce ledna: v prestižní Eurolize neběhal lepší basketbalista než on! „Hraju víc hlavou. Jsem vyzrálejší,“ usmál se Jan Veselý, který v prvním měsíci roku 2021 vyhrál cenu MVP. Obměněný Fenerbahce Istanbul s ním najel na vlnu osmi výher v řadě. A už se tlačí do play off.