Od Dončiče do Čech. Kouč vede i hvězdy NBA, nastartoval Veselého

Je tajnou zbraní českého mistra. Kdysi stál u rozvoje Jana Veselého a nyní ve slovinské reprezentaci vede superstar NBA Luku Dončiče. Většinu roku ovšem tráví u basketbalového Nymburka, kde je Aleksander Sekulič asistentem trenéra Orena Amiela. „Měl jsem štěstí na lidi,“ říká kouč aktuálních mistrů Evropy, díky němuž Nymburk v úterý i navzdory prohře s Tofasem Bursa (97:103) proklouzl do osmifinále LM. Zde je jeho příběh.

Sedí na střídačce za hlavním trenérem. Svým pohledem rentgenuje hráče na hřišti, občas za některým z nich sám přijde a něco k němu prohodí. Na první pohled si ho ale nevšimnete. A to je chyba. Právě on je jedním z klíčů české basketbalové štiky plující Evropou. „Nymburk je mé první zahraniční angažmá, ale jsem tu rád,“ řekne vám Aleksander Sekulič.

Muž v obleku. Muž v pozadí. A hlavní eso v rukávu nymburského trenéra Orena Amiela. I díky jeho pomoci a rozborům si Nymburk v aktuální Lize mistrů zajistil už čtyři výhry a navzdory včerejší prohře s Tofasem Bursa získal jistotu postupu do osmifinále LM. Vskutku – je to borec se zajímavou kariérou.

ALEKSANDER SEKULIČ Narozen: 24. února 1978 (42 let)

Národnost: Slovinsko

Start trenérské kariéry: od 1996

U slovinského národního týmu: od 2015, hlavní trenér od 2020

Trenérská kariéra: Geoplin Slovan (2004–2006: asistent trenéra, 2006–2008: hlavní trenér), Triglav Kranj (2008–2009), Luka Koper (2009–2010), Krka (2010–2011: asistent, 2011–2013: hlavní trenér, 2013–2015: asistent), Škofja Loka (2015–2016), Sixt Primorska (2016–2017), Nymburk (2017–)

Tak třeba před třinácti lety stál u začátků Jana Veselého, kterého vedl v Geoplinu Slovan. „To mu bylo 17 let. Ve Slovanu hrál za juniorku a já se ho tehdy snažil dostat do prvního týmu, protože ukazoval, že je úžasný talent. Nejdůležitější je jeho atletičnost a energie, kterou nechává na hřišti,“ vzpomíná nyní Sekulič.

Nebo jinak. Stal se asistentem reprezentačního trenéra Igora Kokoškova a následně s ním v roce 2017 vyhrál i senzační titul mistrů Evropy. „Měl jsem dost štěstí, že jsem mohl pracovat s úžasnými lidmi. Byli jimi jak Igor Kokoškov, tak Božidar Maljkovič, který je jedním z nejlepších trenérů v Evropě,“ hodnotí.

S hvězdami v reprezentaci

A co víc, na podzim 2020 dokonce slovinskou reprezentaci převzal jako hlavní trenér, když ve výběru předčil taková jména, jako jsou Dimitris Itudis nebo Željko Obradovič. Zní vám to zvláštně? Co teprve tohle: asistent trenéra Nymburka vede doma ve Slovinsku hvězdy NBA, jako jsou