Bakalářka o agresivitě v basketu? Už nechci technické za kecy, říká Busková

Vysokoškolský tým v turnajích tři na tři reprezentovaly Michaela Drtilová, Adéla Morávková, Kateřina Káňová, Gabriela Busková a Stella Tarkovičová. Ve finálovém turnaji v Jihlavě, kam se z kvalifikací probilo pouze osm nejlepších, skončily šesté. Ale úplně spokojené nebyly.

„Holky odehrály celou Tour výborně,“ říká Miroslav Pacut, trenér a předseda oddílu basketbalu 3x3 na Ostravské univerzitě. „Je třeba si uvědomit, že do Jihlavy mezi osm nejlepších postoupilo šest různých reprezentačních týmů, jeden polský celek a pak už jen my. Tour je otevřená bez ohledu na národnosti startujících, takže prakticky na všech akcích hrají i týmy z Rakouska, Polska nebo Slovenska. Včetně reprezentací dospělých nebo U23. Je to opravdu úspěch.“

Většina basketbalistek z vysokoškolského týmu hrává extraligu za SBŠ Ostrava, případně první ligu za Havířov. Pochvalují si, že letní turnaje tři na tři jsou ideálním doplňkem přípravy. „Basketbal 3x3 je o hodně rychlejší a taky tvrdší než klasický basket,“ říká Busková, odchovankyně BK Příbor. „Mně osobně vyhovuje, že se pořád nepíská.“ Agresivním pojetím hry je jedenadvacetiletá rozehrávačka známá, i proto si téma agresivity v basketbalu vybrala pro svoji bakalářskou práci.

„Přišlo mi to jako fajn nápad,“ usmívá se. „Zkoumat, zda to má nějaký vliv na sportovce a jestli se to dá nějak ovlivnit. A možná tím i trošku připomenout trenérům, že mimo technickou a taktickou přípravu, je důležitá i příprava psychická. Podle mého názoru se tomu nevěnuje tolik pozornosti a potom se sport uchyluje jiným směrem, než by měl.“

Připouští, že sama mívá s impulzivním chováním na palubovkách problémy. „Častokrát je to i moje slabina, takže spojuji praxi s teorií. Někdo neovládá verbální agresi, někdo zase tu fyzickou. Já mám častokrát problém s tou verbální,“ přiznává. „Nejednou jsem dostala technickou chybu za blbé kecy. I v loňském finále turnaje tři na tři jsem dostala diskvalifikační faul a musela jsem jít pryč ze hřiště. I proto jsem to chtěla víc rozebrat a zapracovat na tom.“

Šesté místo z finálového turnaje Busková s kolegyněmi bere, ale chtěly víc. „V takové konkurenci je to hezké, ale mohly jsme skončit minimálně o jednu až dvě příčky výš. Bohužel ještě nejsme dost herně vyspělé, vypjaté koncovky nám dělají problémy. Máme se kam posouvat, co zlepšovat.“

Ostravské vysokoškolačky se kvalifikovaly i na závěrečný turnaj nejlepších do Bratislavy, tam skončily třetí. „Moc jsem si léto s basketem 3x3 užila, ale je škoda, že jsme se v Jihlavě neprotáhly do semifinále a v Bratislavě do finále,“ posteskla si čerstvá doktorka medicíny Adéla Morávková. Před úspěšným týmem je ještě jedna výzva – Akademické mistrovství republiky v Olomouci, kde bude Ostravská univerzita obhajovat bronz.

„Holky většinou hrají basketbalovou extraligu za SBŠ Ostrava a myslím, že se jim zkušenosti z basketbalu 3x3 snad mohou hodit i tam,“ věří Miroslav Pacut. „Jsem rád, že to tak chápe i šéf SBŠ Kamil Havrlant. Bez spolupráce s tímto klubem by za nás dámy mohly hrát jen těžko.“