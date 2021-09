Ginzburg otevřeně: Bál jsem se, že Saty OH nezvládne. 80 % hráčů by to vzdalo

Na olympijských hrách v Tokiu odevzdal své obvyklé penzum práce: ve třech zápasech základní skupiny nastřílel v průměru 10,7 bodu, rozdal 8,7 asistence (lepší průměr měl na OH jen fenomén Luka Dončič) a přidal 5,7 doskoku. Tomáš Satoranský ale během turnaje nebojoval jen s obranami soupeřů, ale i s nepříjemným zraněním třísla, což přiznal až po závěrečné porážce s týmem USA. O jak vážné zranění vlastně šlo? „Řeknu vám, že 80 % hráčů, které jsem v životě koučoval, by ani nepřemýšlelo, že nastoupí,“ překvapil teď kouč českého národního týmu Ronen Ginzburg v otevřeném rozhovoru pro magazín COACH, který vyjde v úterý 7. září coby příloha deníku Sport.

Tomáš Satoranský mimo sestavu české basketbalové reprezentace? Po úvodní výhře olympijského turnaje nad Iránem 84:78 to reálně hrozilo. „Saty hrál v dalších zápasech proti Francii a USA s vážným zraněním třísla. Fyzioterapeut i Pavel Kolář mi sdělili, že situace není dobrá. Myslel jsem, že po jedné minutě zápasu s Francií mi sám řekne, že to nepůjde. Bral ohromné množství prášků proti bolesti,“ poodhalil teď zákulisí národního týmu kouč Ronen Ginzburg.

„Řeknu vám, že 80 % hráčů, které jsem v životě koučoval, by ani nepřemýšlelo, že nastoupí. Ale když Saty vidí míč, je jako malý kluk, dítě. Všechno jde stranou. Opravdu hraje srdcem,“ popisuje svého klíčového hráče rodák z Tel Avivu v rozhovoru pro magazín COACH.

Ginzburg rovněž vysvětlil fanoušky diskutovanou koncovku zápasu proti týmu USA, kdy by prohra o méně než 31 bodů českému týmu teoreticky ještě dávala naději (i když malou) na postup s ohledem na další zápasy v ostatních skupinách. Američané dohrávali posledních zhruba pět minut s náhradníky a existovala šance, že by Češi s nejsilnější sestavou mohli porážku stlačit pod kýžený rozdíl, ale Ginzburg na palubovku rovněž poslal hráče z lavičky.

„Chtěl jsem udržet naše naděje, nevzdal jsem to. Chtěl jsem i teoretickou šanci, chtěl jsem o ní bojovat do poslední chvíle,“ ohlíží se za koncovkou trenér. „Ale Saty mi řekl, že už musí střídat kvůli zranění. Řekl, že už to prostě nejde. A bez něj nemělo smysl honit menší prohru, nechtěl jsem riskovat. I kdybychom postoupili, možná by Tomáš ani nezvládl další zápas,“ krčí rameny Ginzburg.

