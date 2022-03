Final Four v Praze? Kéž by se to mohlo opakovat, sní Vyoralová. Bylo to skvělé

Při své premiérové sezoně zažila památný triumf USK Praha v domácím Final Four Evropské ligy. Basketbalistka Tereza Vyoralová by si letos velkou slávu ráda zopakovala. Úvodní zápas čtvrtfinále play off s italským Schiem český tým přiblížil o krůček ke stanovenému cíli. „Někde vzadu v hlavě mám, že jsme jedno vítězství od Final Four. Ale teď se musíme soustředit na druhé utkání série. A teprve potom si budeme moct užívat, že jsme se tam probojovaly,“ mírnila euforii rozehrávačka.

Pražskému celku hraje do karet vyřazení ruských týmů v čele s hvězdným Jekatěrinburgem a myslet může úplně nejvýš. „Šance je pro nás teď určitě větší, ale Fenerbahce má letos taky dobrý tým,“ upozornila Vyoralová. Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové však nejprve musejí získat druhý bod v sérii se Schiem, aby se probojovaly mezi čtyři nejlepší týmy. A jak ukázal domácí zápas (72:70), zadarmo nic nedostanou.

Terezo, v úterý jste doma proti Schiu vybojovaly důležitou výhru. Proč z toho bylo ale takové drama?

„Celý zápas jsme se trápily v obraně, až v posledních čtyřech pěti minutách jsme konečně začaly bránit, jak jsme chtěly od začátku. Tím jsme to zvrátily. Soupeřky se už nedostávaly tolik do volných střel. Proto jsme to nakonec vybojovaly.“

Za stavu 54:66 se zdálo, že šance na vítězství je téměř ztracená. Co se vám v těch chvílích honilo hlavou?

„Nebyly jsme úplně dole, bylo pořád dost času a říkaly jsme si, že se to dá zvrátit. Jenže jsme se hodně trápily i v útoku a jak jsem říkala, nechytly jsme se v obraně. Povedlo se nám to zlomit díky tomu, že jsme na soupeřky přitlačily. Naštěstí se pak rozjela María Condeová, která nás v závěru hodně podržela. Dala hodně střel za sebou a díky tomu jsme vyhrály.“

Španělka čtrnácti body v závěrečných šesti minutách pomohla zvrátit dvanáctibodové manko. Jak moc jste ji po zápase chválily?

„Víceméně se celý zápas trápila, ale pro nás je to důležitá hráčka na palubovce. Jsem ráda, že se takhle chytla, protože jsme se všechny v útoku docela trápily. Vzala to na sebe. Určitě jsme ji hodně chválily, ale byl to týmový výkon. Všechny jsme byly rády, že jsme vyhrály.“

Jak moc na úvod čtvrtfinále play off pomohlo domácí prostředí?

„Fanoušci byli skvělí, přišlo docela dost lidí, takže to nás taky nakoplo. Můžeme být rády, že jsme skončily v tabulce druhé a mohly jsme začít doma, protože série proti Schiu asi bude hrozně vyrovnaná. Doufám, že už se domů nevrátíme a nebudeme tak muset hrát třetí rozhodující zápas. Ale kdyby se tak stalo, domácí prostředí bude strašně moc důležité.“

Proti Schiu jste byly jasné papírové favoritky. Po takovém dramatu úterní zápas v Itálii rozhodně nepodceníte, že?

„Nic jsme nepodcenily ani teď, ale bohužel jsme neplnily to, co jsme si řekly. Není nás teď asi úplně moc, máme hodně zraněných hráček, takže rotace je užší. Chvilkami docházely síly, Schio mohlo vystřídat víc. V tom to bylo pro nás těžší.“

Dosavadní výkony v aktuální sezoně Euroligy můžete hodnotit pozitivně?

„Ze začátku byla sezona těžší, protože jsme ještě neměly Američanky. Prohrály jsme první zápas, ale skupinou jsme proplouvaly docela lehce, možná až na zápas v Salamance. Můžeme být spokojené. Každý doufá, že bychom na Final Four mohly postoupit, tým máme velice slušný, akorát je teď problém trochu se zraněními. Věřím, že vybojujeme postup, holky se vrátí a na Final Four budeme ve větší síle.“

Předchozí sezony Euroligy poznamenal covid, teď válečný konflikt na Ukrajině. Jak vnímáte vyřazení ruských celků ze soutěže?

„Myslím, že je správné, jak se k tomu všechny sporty postavily. Na jednu stranu je to škoda, že se nebude bojovat proti nejlepšímu ruskému celku Jekatěrinburgu a vypadl i Kursk, který by taky usiloval o Final Four. Co se týče kvality, je to škoda, ale takhle to asi mělo být. Poslední sezony jsou zvláštní, jak covidem, tak nyní válkou. FIBA proto učinila rozhodnutí a my musíme zabojovat, abychom postoupily do Final Four. Šance je pro nás určitě větší než třeba hned narazit na Jekatěrinburg.“

Největší favorit na zisk trofeje je z cesty. Jak s touto situací chcete naložit?

„Každý ví, že Jekatěrinburg disponoval asi nejlepším týmem v Eurolize, má hodně cizinek. Na druhou stranu myslím, že Fenerbahce má letos taky dobrý tým, hrají kvalitní basket už od Vánoc. Ani s nimi to určitě nebude jednoduché. Pro nás je asi dobré, že tam Jekatěrinburg není, ale musíme se momentálně soustředit na druhý zápas ve Schiu. Teprve pak budeme moci přemýšlet nad tím, že bychom na Fenerbahce narazily.“

Pokud by finálový turnaj hostila Praha, byl by to velká svátek, že?

„Zažila jsem to tady jednou a bylo to úplně skvělé. Kéž by se to mohlo opakovat…“

V roce 2015 to navíc dopadlo nadmíru úspěšně…

„To jsme zrovna vyhrály a byla to moje první sezona. (usmívá se) Teď by to bylo něco jiného. Tehdy jsem si moc nezahrála, letos hraju víc, takže bych to asi víc prožívala. Ale na to, že jsme vyhrály, se zapomenout nedá. Takže proč si to nezopakovat?“ (úsměv)

Největší vrásky vám teď dělají absence zraněných hráček Stankovičové nebo Bálintové?

„Řekla bych, že jo. V úterý jsme to odehrály v šesti lidech, což není úplně jednoduché. Tempo bylo docela vysoké a soupeřky si mohly třeba dvě minuty na lavičce odpočinout a pak přišly zase víc čerstvé. Uvidíme, jestli se nám podaří, aby se někdo uzdravil do druhého zápasu. Když ne, tak to budeme muset vybojovat a doufat, že pak budou už na Final Four holky ready.“

S čím půjdete do druhého utkání v Itálii, které je na programu v úterý?

„Minulý zápas si rozebereme na videu. Vždycky jsme hrály dobrou obranu, ale to se tentokrát nestalo. Dostaly jsme strašně moc trojek a otevřených střel. Na to se musíme víc připravit. Je to o obraně, když dobře bráníme, můžeme běhat do rychlých protiútoků, co jsme taky v úterý úplně neběhaly. Tam to bude ještě těžší, bude tam určitě hodně diváků, na což se budeme muset taky připravit. Čekám zase vyrovnaný boj.“