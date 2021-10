USK v Rusku srazila chyba rozhodčích. Trenérka Hejková volá po VARu

Jekatěrinburg do souboje s USK Praha nastoupil i s Jonquel Jonesovou, nejužitečnější hráčkou skončené sezony WNBA. Hostující celek však ve čtvrtém vystoupení euroligové sezony i z pozice outsidera odehrál skvělou partii.

Svěřenky trenérky Natálie Hejkové vedly před koncem poločasu o 5 bodů, favorit sice koncovku úvodního dějství zvládl lépe, jenže do bodového trháku se po návratu z šaten nedostal a bylo zaděláno na obrovské drama.

Pražský tým 40 sekund před koncem závěrečné čtvrtiny snížil zásluhou Brionny Jonesové na rozdíl jediného bodu a americká opora ve strhujícím finiši 5 sekund před koncem otočila skóre na 73:72 pro pražský celek.

Ruský tým měl po oddechovém čase možnost rozehrávky a po akci Alby Torrensové se k závěrečné trojce dostala Alexandria Bentleyová. Po přesné trefě se závěrečným klaksonem vypukla v hale vítězná euforie. Právě asistující Španělka Torrensová však zjevně přešlápla postranní čáru, což uniklo pozornosti rozhodčích.

Na straně českého týmu zavládlo velké zklamání, které se mísilo s pocitem křivdy. „Myslím, že jsme hráli velmi dobrý zápas. Z těch, které jsme hráli v Jekatěrinburgu, byl určitě nejlepší za poslední sezony. Jsme strašně zklamaní, že jsme prohráli druhý zápas v posledních sekundách,“ řekla ČTK trenérka Hejková a připomněla i úvodní prohru v Montpellieru.

„Nechci to komentovat, protože mi to nepřísluší, ale byl tam minimálně jeden aut. Máme v tom smůlu, že nemůžeme nic reklamovat. Neexistuje na to žádný prostředek. Dostali jsme koš, který neměl platit,“ řekla Hejková o rozhodující situaci. „Myslím, že jsme byli herně lepší a výhru bychom zasloužili. Náš výkon proti dá se říct výběru světa byl celkem slušný, máme na čem stavět. Ještě nám ze základu chyběly zraněné Hanušová s Vyoralovou, takže o to více jsme zklamané, že to nevyšlo,“ dodala Hejková.

Pražský tým má po čtyřech utkáních vyrovnanou bilanci dvou výher a porážek, příští týden v úterý hostí doma Salamancu.

Evropská liga basketbalistek - 4. kolo:

Skupina A:

UMMC Jekatěrinburg-ZVVZ USK Praha 75:73 (23:26, 38:37, 55:53)

Nejvíce bodů: J. Jonesová a Torrensová obě 15, Vadějevová 12 - B. Jonesová a Thomasová obě 17, Voráčková 15. Fauly: 19:15. Trestné hody: 13/12 - 15/11. Trojky: 3:4. Doskoky: 42:40.

Riga-Benátky 71:57, MBA Moskva-Szekszárd 65:62, Salamanca-Montpellier 88:67.

Tabulka: