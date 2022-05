Satoranský o EuroBasketu: Všichni se do Prahy těší, Bogdanovič na pivo

V NBA prožil nevydřenou sezonu, náladu si částečně spravil až v jejím závěru po přesunu do Washingtonu. Tomáš Satoranský teď dokonce zvažuje návrat do Evropy, zájem mají euroligoví giganti Barcelona i Anadolou Efes. „Je to velké rozhodnutí, nechávám si na něj víc času,“ řekl o své budoucnosti. Znovu už ale trénuje s míčem a vyhlíží reprezentační sraz. Dlouhé basketbalové léto prošpikované kvalifikací o MS vyvrcholí zářijovým EuroBasketem.

Vyhlížíte domácí mistrovství Evropy s velkým očekáváním?

„Bude to pro mě speciální. Jsem z Prahy a zase tolik zápasů s národním týmem jsem tady neodehrál. Samozřejmě s tím přichází velký tlak okolí a kamarádů – hlavně na lístky… (směje se) Doufám, že se budeme vézt na vlně úspěchu z MS 2019 i olympiády. Bude to pro nás ale nová situace, jsme spolufavorité skupiny.“

Slavnostně jste stříhal pásku před nápisem EuroBasket 2022. Vnímáte, že do šampionátu zbývá necelých 100 dnů?

„Cítím, že se to blíží, protože jsem zpátky v České republice a budu se připojovat k nároďáku i na kvalifikaci o MS (červencové zápasy proti Bosně a Hercegovině a Litvě). Všichni jsme se na to ohromně těšili už od doby, kdy jsme pořadatelství dostali. Loni se nám povedlo postoupit na olympiádu a teď to snad bude náš vrchol.“

Jak jste odpočíval po náročné sezoně, kterou jste začal v New Orleansu a zakončil ve Washingtonu?

„Většinou jsem po sezoně, která skončila takhle brzo, trávil čas s kamarády. Teď mám dvě děti a neviděl jsem je měsíc a půl, proto jsem nejvíc času s rodinou. Ale byli jsme taky s manželkou po třech letech sami na dovolené v Miláně. Užili jsme si trošku jiné vnímání času. (usmívá se)“

Už jste si byl zahrát basket?

„Shodou okolností jsem zrovna poprvé začal. Nevydržím dlouho nic nedělat. S kondičním trenérem se připravuji už asi tři týdny.“

Čím pro vás byla sezona, během níž jste střídal kluby, nejvíc náročná?

„Asi psychicky. Když se dostanete do nekomfortní situace, bere to spoustu síly. Snažíte se to změnit, ale někdy to třeba nejde. Já nemám moc velkou trpělivost, když nehraju. Takže to na tom bylo asi psychicky nejtěžší. Sezona mi každopádně vůbec nevyšla.“

Zlepšil jste si náladu přesunem do Washingtonu?

„Angažmá v New Orleansu mi nesedlo. Zájem týmu nebyl takový, jakým se prezentovali na začátku. Po pár měsících jsem cítil, že nastane změna. Jsem rád, že jsem nakonec skončil ve Washingtonu. Byl to pro mě vstup do stejné řeky, sedli mi spoluhráči i trenér. Vrátilo se mi nadšení do basketu, protože jsem měsíc před tím vůbec nehrál a hrozně mi to chybělo. Jsem rád, že jsem si tím nezavřel vrátka do NBA. Bylo by pro mě složité se tam vracet, kdybych do Washingtonu nešel.“

Wizards vám umožnili hrát svoji hru?

„Ano, dovolili mi hrát hru, kterou umím nejlíp. Po nějakých osmi letech jsem taky nastupoval s Kristapsem Porzingisem, což byly plusové body. Na tenhle měsíc a půl vzpomínám skvěle.“

Právě řešíte basketbalovou budoucnost. Zájem o vás mají i euroligové kluby. Kam vás to táhne?

„Ve hře je Evropa i NBA. Je to velké rozhodnutí, nechávám si na něj víc času. Není to jen o mně, ale o celé rodině, která to prožívá se mnou. V mojí hlavě zatím to rozhodnutí nepadlo.“

Barcelona má prý kromě vás zálusk i na Jana Veselého. Je to velké lákadlo?

„Byl by to jeden z faktorů, který by mi udělal radost a zvažoval bych to ještě víc. S Honzou Veselým jsme už jednou měli šanci hrát mimo reprezentaci – ve Washingtonu Wizards, ale to pak nevyšlo. Naše spolupráce je lákadlo pro týmy v Evropě. Uvidíme, je to jeho rozhodnutí. Já nemám zatím rozhodnuto ani za sebe.“

Znamenal by ve vaší situaci návrat do Evropy větší klid a jistotu

„Situace se pro mě oproti době, kdy jsem do NBA šel, změnila. Už mám dvě děti a pro rodinu je ohromně náročné, když neexistuje stabilita. A ta už pro mě v NBA existovat nikdy nebude. To je jeden z faktorů, o kterém se bavíme. Vždy je na hráči, aby si uvědomil, v jaké situaci se nachází, co by chtěl do budoucna dokázat. Všechny tyhle věci probíhají v mé hlavě, ale i v konverzaci s manželkou.“

Jak pozorně sledujete play off NBA?

„Ráno se vždycky podívám, jak to dopadlo. Jsou tam pro mě překvapivé výsledky. Rád bych viděl finále Golden State – Boston Celtics.“

Ocenění MVP získal Srb Nikola Jokič. Zaslouženě?

„Je to neuvěřitelný hráč. Co dokáže se svými atletickými parametry, je mimořádné. Umí skoro všechno, tým na něm postavil celý svůj systém. Udivuje NBA už hodně let a myslím, že vyhrál zaslouženě. Jen to dokazuje, že evropský nebo mezinárodní basket se přibližuje americkému každým rokem.“

Proto bude EuroBasket tolik atraktivní?

„Mistrovství Evropy je neuvěřitelně náročná soutěž, protože konkurence evropského basketbalu je vysoká. Alibisticky bych se nevzdával role favorita. Čechům tahle role v týmových sportech moc nesedí, ale my máme velkou motivaci to změnit. Bude na nás velký tlak, ale tím nadšení se s tím dokážeme vyrovnat.“

Ze Srbska přicházejí informace, že start Jokiče v Praze je nejistý. Zato Bogdan Bogdanovič, Vasilije Micič a Nikola Kalinič přijedou…

„Bogdanovič mi už hlásil během NBA, že se těší na Staropramen. Já jsem mu říkal, že to není nejlepší pivo, které může pít v Česku. (směje se) My jsme vtipkovali, protože on je ohromný kamarád s Honzou Veselým. Hráli spolu v Partizanu i ve Fenerbahce. Všichni se do Prahy těší a vědí, že je to skvělé město. Za to jsem rád. Asi to potvrdí i domněnky, že přijede hodně diváků. Máme protivníky s dobrými fanoušky, jako je Polsko, Finsko. Atmosféra tady během EuroBasketu bude.“

A o tom, jakou atmosféru umí vytvořit Srbové, jste se sám přesvědčil, že?

„Nejbouřlivější zápas si pamatuju s Barcelonou proti Crvene zvezdě. Diváci byli na nohou, řvali celý zápas. Srbové jsou bouřliví. Zájem o lístky nasvědčuje tomu, že se atmosféra vytvoří. Nám to ohromně pomůže, protože všechny naše úspěchy byly mimo Česko. Teď jej můžeme zažít společně s našimi diváky.“

Psali jste si ve vaší známé komunikační skupině už nějaké poznatky směrem k mistrovství?

„My od sebe odpočíváme. (směje se) Když pak zase budeme spolu, je to většinou intenzivní. Někteří hráči ještě mají sezonu, takže jsme si nepsali. Ale myslím, že to budeme prožívat, jakmile se připojíme k národnímu týmu v kvalifikaci. Kromě Honzy Veselého a Víti Krejčího by tam měli být všichni. Je to jen dobře, že spolu chceme být tak dlouho před mistrovstvím Evropy. Potvrzuje to, že atmosféra a chemie v týmu je super.“

Cíle si stanovíte až postupem času?

„Největší chyba by byla spoléhat na výsledky z minulosti. Náš první úkol je, abychom se soustředili jen na to, co bude. Jsme spolufavorité skupiny, tím největším je Srbsko. Prvním cílem by měl být postup ze skupiny.“

EuroBasket 2022 (1.-18. září)

Dějiště: Praha (O2 arena), Tbilisi, Milán, Kolín nad Rýnem, Berlín

Skupina A (Tbilisi): Černá Hora, Gruzie, Španělsko, Bulharsko, Belgie, Turecko

Skupina B (Kolín nad Rýnem): Francie, Litva, Slovinsko, Německo, Maďarsko, Bosna a Hercegovina

Skupina C (Milán): Řecko, Itálie, Chorvatsko, Ukrajina, Velká Británie, Estonsko

Skupina D (Praha): Srbsko, ČESKO, Polsko, Finsko, Izrael, Nizozemsko

Tomáš Satoranský

(statistiky sezony 2021/22)

Zápasy: 55 (Washington 22, San Antonio 1, New Orleans 32)

Minuty na zápas: 16,5

Body na zápas: 3,6

Doskoky na zápas: 2,3

Asistence na zápas: 3,3

Střelba z pole: 37,7 %

Střelba za 3 b.: 20,8 %

Trestné hody: 79,6 %