Ústecká ikona o senzační sezoně: Věřím, že nadvláda Nymburka letos končí

Na vzestupu nenápadného klubu má zásadní podíl pivot Ladislav Pecka. Ten nedávno podepsal s týmem nový tříletý kontrakt, a pokud ho celý dodrží, stráví na severu Čech dvanáct let v kuse!

V minulé sezoně Ústí skončilo čtvrté, těsně nestačilo v souboji o třetí místo na ambiciózní Brno. Teď minimálně na bronz může myslet znovu.

„Věřím, nebo spíše doufám, že dlouholetá nadvláda Nymburka letos končí. Mají skoro dvacet titulů po sobě, což je nevídané. Nepřeji jim sice nic špatného, ale chtěl bych, aby se vzhledem k nymburské dřívější dominanci tentokrát nehrálo jen o druhé místo,“ svěřil se Pecka v euforii po jednom z vítězných zápasů Ústí.

Proti Nymburku dříve neměl nikdo sebemenší šanci, teď ano. Otázkou je, zda se soutěž zkvalitňuje, nebo se středočeský gigant řítí do průměru.

„Neměli jsme ideální začátek sezony. Po rozpačité úvodní fázi si ale všechno sedlo. Byli jsme trpěliví. Doplnili jsme kádr a dál je důležité, aby se nám vyhýbala zranění,“ uvažoval Pecka.

„Nedávno přišel Hicks, který je obrovskou posilou. V sedmadvaceti letech je už zkušenější, než kdyby tady startoval svoji kariéru. Patří k nejlepším rozehrávačům v lize. Pod dojmem deseti vítězství v řadě si dovolím říct, že asi máme nejlepší tým, který kdy v Ústí byl. Jsem tady opravdu dlouho a cítím to tak,“ líčila ústecká ikona.

Generální manažer klubu Tomáš Hrubý, který litoval, že právě jeho tým nedostal pořadatelství nadcházejícího Final 4 poháru, zůstává ohledně ligových ambic ještě v klidu.

„Bereme to s pokorou. Ještě bych nemluvil o sezoně snů. Nejprve jsme se chtěli dostat do skupiny A1, což se podařilo. Opak by byl opravdovým průšvihem. Všichni soupeři nás každopádně musí respektovat, jako je respektujeme my. Na místě ale nejsou silná slova. Tabulka je vyrovnaná a uděláme maximum, abychom vybojovali medaili,“ přibližuje svůj pohled.

Sluneta historicky spoléhá na rozsáhlou osu Američanů, ne vždy je ale převaha cizinců na palubovce žádoucí. S tím souhlasí trenér Jan Šotnar, který si kromě zahraničních importů cení formy „domácích“ hráčů.

„Pět Američanů znamená jistou kvalitu, ale není to jen o individualitách. Předtím jsme odehráli zápasy většinou takříkajíc v šesti lidech, což nás limitovalo. Teď může klidně skórovat devět hráčů díky výkonnostně i početně širší soupisce,“ vypíchl kouč základní rysy úspěšnosti ústeckého celku.

V neděli je k tomu navrch bitva o krále severu: derby proti rivalovi z Děčína.