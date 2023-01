Brno se supertalentem v zádech myslí na titul. Podaří se mu sesadit Nymburk?

Tohle basketbalová Kooperativa NBL za posledních devatenáct let nepoznala. Dominantní vládce z Nymburka klopýtl už šestkrát, což je naprosto bezprecedentní, a na ligovou trofej si tudíž brousí zuby jeho konkurenti, kteří za minulých časů považovali za své maximum postup do finále. Jedním z nich je aktuálně vedoucí Brno, které letos bude nejvýraznějším vyzyvatelem středočeského giganta. Jihomoravané si chtějí vylepšit třetí příčku z předchozího ročníku, a jaké jsou jejich šance na zlato, reálně napoví závěr ledna, v němž se utkají s Děčínem a právě Nymburkem.

Brňané patřili k outsiderům – tedy do té doby, než do nich majetkově vstoupil v květnu 2020 izraelsko-americký mecenáš David Blatt. Ten vedl Cleveland Cavaliers z NBA, kde trénoval superstar LeBrona Jamese. S ruskou reprezentací bral na LOH 2012 v Londýně bronz a na evropské scéně opanoval Euroligu i Eurocup. V Brně angažoval trenéra Lubomíra Růžičku a následovala cesta vzhůru. 36letý kouč navíc nasbíral zkušenosti v Nymburce coby asistent, a tak byl ještě před příchodem do Brna součástí špičkového basketbalu u nás.

„Bylo to v sezonách 2014/15 a 2015/16. To Nymburk naprosto kraloval. Takže jsem zažil jinou situaci, která se nedá s tou současnou porovnávat. Ale samozřejmě bereme zápasy s Nymburkem prestižně tak jako každý klub, který proti němu hraje,“ tvrdí Růžička.

Jeho tým sice nasbíral dvě porážky v řadě, celkově jich má pět, přesto se stále vyhřívá na prvním místě tabulky. „Nepřistupujeme k tomu tak, že bychom byli lídry soutěže. Nikdo není nahoře odskočený, boj o medailové pozice je pořád vyrovnaný,“ uvažoval někdejší kouč Svitav po těsné prohře na palubovce Ústí nad Labem.

„Ale celkově u nás převažuje pozitivní bilance. Každá prohra je nepříjemná, ale neviděl bych v tom pokles výkonnosti. Spíš ta klopýtnutí přišla shodou okolností. Musíme zapracovat na herním stylu a vrátit se k tomu, co jsme produkovali předtím,“ mínil Růžička.

V Brně to nikdo neřekne naplno, ale na sesazení Nymburka z trůnu myslí. Minimálně pro to mají reálný důvod. Loni skončili třetí, tak proč své postavení ještě nevylepšit.

„Pokoušíme se dostat o krůček výše, tedy láká nás finále. Tahle meta je ale pořád hrozně daleko. Rozhodne se až v jarním play off,“ uvědomuje si Růžička.

Jeho Brno má ještě jedno eso v rukávu. Dvacetiletého supertalenta Richarda Bálinta. O něm po středečním vzájemné konfrontaci řekl šéf Slunety Ústí nad Labem Tomáš Hrubý: „Je super sledovat v KNBL tak talentovaného kluka. Dostává minuty, hraje těžké zápasy, buduje si roli v týmu i v celé lize. Je otázkou času, kdy půjde do ciziny.“

Co na tažení Brna říká sám Bálint? „Je určitě dobře, že tam není jediný favorit. Nymburk taky prohrává a je jasné, že neprojde celou sezonu bez porážky. V tabulce je velký pohyb, pořadí se přesouvá prakticky po každém kole. Zdá se, že se o titul popere více týmů a doufám, že jsme jedním z nich,“ přemítá mladý reprezentant, který je synem známého trenéra Petera Bálinta.

„Táta momentálně trénuje ve Svitavách ve druhé nejvyšší soutěži,“ přiblížil nadějný basketbalista současné otcovo angažmá.