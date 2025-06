První půle nestačila, Češky padly s obhájkyněmi. Vyoralová: Když se nedaří, nikdo to nespasí

V prvních dvou zápasech nabraly české basketbalistky sebevědomí a jistotu play off. Jenže v třetím zápase šly lvice na belgické kočky. Úřadující mistr z roku 2023 přivezl do Brna všechny hlavní hvězdy. První poločas byl z českého pohledu na jedničku, ale pak se cosi zadrhlo. Po změně stran favoritky z Beneluxu rozjely úplně jiný koncert. Prohra 60:72 ale není tragédií a ukázala, co do čtvrtfinále zlepšit i na čem stavět. Tam dojde na překážku ze Španělska.

Pokud na úvod turnaje čekaly dvě křehká a šťavnatá sousta v podobě Černé Hory a Portugalska, teprve Belgie znamenala srovnání s absolutní elitou. Proti Češkám nastoupily v plné palbě s nejužitečnější hráčkou minulého šampionátu Emmou Meessemanovou. Nechybělo ani trio Julie Allemandová, Kyara Linskensová a Julia Vanloová, které šampionát a honbu po obhajobě titulu upřednostnily před WNBA. „Nejsme v roli favorita, to je každému asi jasné, ale nemáme se čeho bát,“ řekla před utkáním trenérka Romana Ptáčková.

Lvice svou šéfku poslechly. První poločas vypadal, že se střetla dvě naprosto vyrovnaná družstva a hrál se i parádní basketbal. Motivace byla velká. Češky totiž měly favoritkám co vracet. Na ME 2023 sice Česko obsadilo sedmé místo, kaňkou na výkonu však byl debakl 41:84 právě s Belgií. Podobnou kanonádu český basketbal v ženském podání nepamatuje. Odplata se nepovedla, byť první poločas dal více než naději, do kabin se odcházelo za stavu 41:37 pro Belgii.

„Meessemanová nám dala strašně moc snadných košů. Celkově nám pivotky daly v zápase třicet pět bodů, to je dost, ale bylo to jen o čtyři o poločase. Od toho se musíme odrazit,“ pravila po utkání kapitánka Tereza Vyoralová.

Po změně stran belgické kočky vytasily všechny své přednosti, naopak český tým vypadl z role hlavně na začátku třetí periody. „Zastavily jsme se v ofenzivě. Jednoduché body i nějaká ta trojka nám hodně chyběly. Přitom máme v týmu dobré střelce. Pokud tohle zlepšíme, tak nám zápas ukázal, že ještě můžeme na turnaji hrát skvělá utkání,“ zněla nadějeplně Ptáčková.

Hlavně začátek třetí periody byl ale zlý směrem dopředu. Dlouhé minuty platilo, že se trefila jen z trestného hodu Julia Reisingerová. „Nic jsme neubránily. Krásně si půjčovaly míč. Doufám, že se nám tohle nestane ve čtvrtfinále. Když se nám přestane dařit v útoku, nemáme nikoho, kdo by to spasil. Ten výpadek je škoda. Hrály agresivně a nebyly jsme schopné si vypracovat dobré pozice. Celkově to ale nebyl špatný zápas,“ hodnotila duel Vyoralová.

Tři nejlepší kanonýrky utkání byly skutečně pod belgickou vlaječkou. Reisingerová, která držela v předešlých zápasech tým nejvíc, se trápila. Skončila na šesti bodech a trefila jen jednu střelu z deseti pokusů z pole. „Myslím si, že budeme mít proti Španělsku podkošovou převahu. Budeme sypat Julče balóny, ony se na ni slétnou a my budeme mít volné střely,“ zněla předpověď Vyoralové.

O debaklu zpřed dvou let už řeč byla, prohra o dvanáct bodů je příslibem, protože papírově by se těžko hledal na turnaji celek s lepší soupiskou, než jakou má k dispozici belgický kouč Mike Thibault.

Skvělý zápas odehrály kupříkladu žabina z Brna Eliška Hamzová a veteránka české skvadry Alena Hanušová. Potvrdila tak, že má stále na mezinárodní scéně co nabídnout. Za osmnáct minut nasázela devět bodů, odvedla spoustu černé práce a byla skvělou alternativou pod koš na prostřídání s Emmou Čechovou.

„Nezapomeňme, že jsme hrály s obhájkyněmi titulu. Nedařila se nám střelba za tři. Pro nás je klíčový duel čtvrtfinále. Tam nám to musí padat. Naopak Belgii jsme nechaly po pauze rozstřílet. Musíme si odnést pozitivní věci do duelu se Španělskem,“ pronesla Hanušová.

Duel proti čtyřnásobným mistryním Evropy je na programu v řeckém Pireu 25. června. Česká výprava tam letí v pondělí brzy ráno. Vítězky duelu se v semifinále střetnou s lepším z dvojice Francie – Litva. Poražené čeká při nejlepším boj o pátou příčku.

Mistrovství Evropy basketbalistek v Česku, Itálii, Německu a Řecku:

Skupina C (Brno):

Česko - Belgie 60:72 (37:41)

Sestava a body Česka: Voráčková 11, Hamzová 8, Čechová 6, Reisingerová 6, Vyoralová 5 - Hanušová 9, Andělová 5, Zeithammerová 4, Pospíšilová 4, Holešínská 2, Stoupalová 0, Kopecká 0.

Nejvíce bodů Belgie: Meessemanová 20, Linskensová 15, Lisowová 13.

Fauly: 15:17. Trestné hody: 17/13 - 16/12. Trojky: 5:6. Doskoky: 32:38. Diváci: 2708.

20:15 Černá Hora - Portugalsko.