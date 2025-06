Češky porazily i Portugalsko, postup je v kapse. Reisingerová: Nejsme žádné panenky!

Základní mise splněna! České basketbalistky vyhrály v brněnské skupině EuroBasketu i druhé střetnutí, když agresivní Portugalky zdolaly 73:52. Stalo se tak poprvé od roku 2011, že Češky opanovaly úvodní dvě vystoupení na ME a v neděli si to rozdají o prvenství ve skupině s Belgií. „Toho zápasu se rozhodně nepůjdeme jen zúčastnit. Bude to zajímavé srovnání a ukáže nám to, jak na tom opravdu jsme,“ míní brněnská pivotka Anežka Kopecká.

V úvodu sledovali všichni přítomní rozháraný basketbal. Češky byly sice lepší, ale jedna kaňka se našla. „Panuje spokojenost s první polovinou utkání. Skvěle jsme bránily, jediným mínusem byly právě ztráty, i když jsme věděly, že budou hrát agresivně, nevypořádaly jsme se s tím dostatečně. Obrana nás držela. Dostaly jsme se k 28 trestným hodům, to je velká výhoda,“ hodnotila utkání trenérka Romana Ptáčková. Jen za první čtvrtinu Češky dosáhly na osm ztrát, postupně si ale začaly míče daleko více vážit.

Došlo taky na zajímavý prvek, kdy dvě hráčky na palubovce žádaly Ptáčkovou, aby si při sporných momentech vzala videochallenge, ale neučinila tak. „Máme k dispozici pouze jednu challenge a je úplně jedno, jestli je úspěšná nebo neúspěšná. Víme, že to může rozhodovat v konci utkání, tak si ji snažíme šetřit. Nemá to smysl brát někdy v první části utkání,“ vysvětlila po utkání česká trenérka.

Portugalky sice vypadaly při rozcvičce bojovně naladěné, nechyběly ani úsměvy. Snažily samy sebe dostat do pohody. Nálada se však brzy pokazila.

První poločas byl z jejich strany doslova otřesný. Pokud byla čtvrteční ofenziva Černé Hory chabá, Portugalsko basketbalovou tragédii podtrhlo. Za dvacet minut nastřílet jen devatenáct bodů je tragické. Mohly za to i trestné hody těsně nad padesáti procenty úspěšnosti. Střelba z pole se u nich zastavila o přestávce na necelých 25 procentech. Vypadalo to, jako by Češky daly na svůj koš nějaký poklop, protože soupeřky měly několik pasáží, kdy neproměnily ani poměrně velké šance.

Tým kouče Ricarda Vasconcelose si už v prvním utkání proti Belgii připsal jeden rekord. V duelu s obhájkyněmi titulu pálily jeho svěřenkyně čtyřicetkrát za tři body, což se od chvíle, co se vedou statistiky počtu pokusů za tři body, nikomu nepovedlo. Za to by se nemusely stydět ani hvězdy mužské NBA. Jenže úspěšnost střelby je věc druhá. Proti Belgii jen celkem deset podařených pokusů. V duelu s Českem rekord nepadl, ale po změně stran se trochu zvedly, když nakonec proměnily osm z 28 pokusů. „Je to zajímavé pojetí basketbalu. Věděly jsme, že jsou to střelkyně,“ řekla Julia Reisingerová, která nakonec znovu byla nejlepší kanonýrkou českého týmu. Tentokrát na to stačilo 11 bodů. Opět se bodově prosadily všechny Češky stejně jako v prvním zápase.

Reisingerová dlouho hrála se čtyřmi fauly na hraně předčasného konce. „Některé fauly padnout nemusely. Já se s Da Silvaovou dobře znám. Obě jsme agresivní a jdeme do toho tvrdě,“ pravila česká pivotka o bitvách se svou portugalskou sokyní, které se nezalekla ona ani její kolegyně.

„Počítaly jsme s tím, ale přece jen když se s tím člověk potom střetne, tak jsme to ustály docela dobře. Ukázaly jsme, že taky nejsme žádné panenky. Občas je potřeba to vracet. Nenecháme se přece otloukat,“ dodala Reisingerová.

Bezprostředně po utkání sice nebyl postup jistý, ale stačila k tomu formalita. Belgie musela porazit Černou Horu, což bez okolků naplnila. V neděli tak dojde na pikantní souboj o první flek ve skupině.

„Toho zápasu se rozhodně nepůjdeme jen zúčastnit. Bude to zajímavé srovnání a ukáže nám to, jak na tom opravdu jsme,“ má jasno Anežka Kopecká.

Mistrovství Evropy basketbalistek - skupina C v Brně:

Česko - Portugalsko 73:52 (19:11, 40:19, 57:37)

Sestava a body Česka: Reisingerová 11, Hamzová 9, Vyoralová 7, Voráčková 4, Pospíšilová 3 - Kopecká 9, Čechová 9, Holešínská 7, Andělová 7, Stoupalová 4, Zeithammerová 2, Hanušová 1.

Nejvíce bodů Portugalska: S. da Silvaová 12, Cruzová 10, Rodriguesová 9.

Fauly: 23:28. Trestné hody: 28/21 - 22/12. Trojky: 4:8. Doskoky: 37:28.