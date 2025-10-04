Bogaert o basketbalu v Belgii: Dřív jsem novináře uháněl. Teď máme výjimečnou generaci žen
Už ve čtvrtek 9. října vystoupí jako jeden z desítek speakerů na téma sportovního marketingu a byznysu na konferenci SportAlive, které je deník Sport hrdým partnerem. Řeč je o Marku Bogaertovi. Ředitel marketingu a komunikace belgického basketbalu proto ztratil pár slov o sportu pod bezednými koši v jeho domovině. Jak vnímá belgická společnost superstar Emmu Meessemanovou? A proč doma skoro nikdo nezná hvězdu NBA Toumaniho Camaru z Portlandu?
Jak moc populární je v porovnání s ostatními sporty basketbal mezi Belgičany?
„Berme v potaz, že momentálně činí belgická populace zhruba 11, 7 milionů obyvatel. Jednoznačně nejpopulárnějšími sporty jsou fotbal a cyklistika. Basketbal je ale u nás nejoblíbenějším halovým sportem a jeho popularita nadále roste. Momentálně se můžeme chlubit tím, že belgická basketbalová rodina má sto dvacet tisíc členů.“
Je náročné z hlediska marketingu prodat basketbal belgickým fanouškům?
„Naše Belgian Cats, jak se přezdívá ženské reprezentaci, mi usnadňují práci svými skvělými výkony. Taky mužská reprezentace 3x3 zaujala na olympiádě v Tokiu. Výsledky přitahují lidi. Dříve jsem novináře uháněl, aby se vůbec na reprezentaci ukázali. Dneska jim musím přidělovat časy rozhovorů a podobně.“
Už jste to zmínil. Belgické basketbalistky jsou podruhé v řadě evropskými šampionkami. Takže došlo díky nim v zemi k basketbalovému boomu?
„Ano, celkově popularita extrémně vzrostla. Problém je bohužel v tom, že naše kluby mají omezenou infrastrukturu, takže mnoho z nich nenabírá nové členy.“
Je to výjimečností generace kolem Emmy Meessemanové, nebo můžeme čekat, že Belgie na poli ženského basketbalu bude nadále takto silná?
„Ta generace připravila půdu pro své následovnice. Navíc je naprosto výjimečná. Jsme si jisti, že to týmem kolem Emmy neskončí. Máme připravenou další silnou generaci. Nikdy však Belgie nebude mít druhou Emmu, která má tolik trofejí, že potřebuje speciální prostor ve skříni.“
Česko má například v Ester Ledecké či Martině Sáblíkové a dalších velké sportovní celebrity. Můžete popsat, jakou pozici má Meessemanová v Belgii?
„Emma je introvertní osoba, která za sebe nechává mluvit své výkony na hřišti. Po tom prvním evropském titulu se stala velmi známou. Jenže hraje v zahraničí a basketbal stále nemá v Belgii takovou pozornost i kvůli vysílacím právům, jakou by si zasloužil celý náš sport i samotná Emma.“
Camarova popularita rose, je inspirací
Když přejdeme k mužům. Jak byste zhodnotil výkony reprezentace na EuroBasketu 2025?
„I přes mnoho absencí jsme z mého pohledu zažili skvělý EuroBasket. Připsali jsme si dvě vítězství nad Islandem a Polskem. Nyní jsme v přechodném období, kdy omlazujeme tým.“
V NBA máte třeba Toumaniho Camaru. Ajay Mitchell se podepsal i pod titul v NBA s Oklahomou, ale nereprezentují. Jak to vnímáte?
„Je to pravda, že teď nereprezentují. Doufáme, že je příští rok přivítáme v reprezentaci. Pokud by se to podařilo a měli bychom oba v sestavě, pak může Belgie soutěžit na té nejvyšší úrovni.“
Co jsem tak slyšel, tak třeba Camaru v Belgii v podstatě neznají. Je to tím, že basketbal stále nemá u vás takový zvuk?
„Opustil Belgii v 16 letech a upřímně řečeno vlastně poměrně dlouho nebyl příliš viditelný. To se změnilo až poslední dobou díky jeho úžasným výkonům v dresu Portlandu. Jeho popularita roste a rád se vrací do Belgie. Loni tady pořádal několik kempů pro děti a mládež. Je inspirací.“
Mají i další belgičtí hráči podle vás potenciál prosadit se v NBA?
„Tohle je taková loterie. Je totiž velmi těžké získat čas na hřišti na takové úrovni. Máme poměrně hodně hráčů, kteří odcházejí do zámoří na vysokou školu. Mohou se tam předvést a dneska už i tam mohou vydělávat slušné peníze. Totéž platí pro naše dívky, takže do budoucna vkládáme naději, ale konkrétní jméno vám neřeknu.“