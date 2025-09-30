Bartoň: Práce s mladými pivoty měla dávno začít. Znám ty NEJ u nás od 15 let výš
Od úterý si může do životopisu připsat, že je trenérem české basketbalové reprezentace. Luboš Bartoň chce v národním dresu svěží vítr a hledí i směrem k mladším hráčům, než těm, co byli na EuroBasketu. Zároveň v rozhovoru pro iSport prohlásil, že nadále počítá se zkušenostmi Tomáše Satoranského i Jana Veselého. Do budoucna se tedy reprezentace může možná těšit na zajímavý mix.
EuroBasket 2025 dopadl tragicky. Jak ho vidíte zpětně jako nový reprezentační kouč?
„Vnímám hlavně tu generační obměnu, je těžká. Měli jsme velmi dobrou generaci, která pomalu odchází. Najednou se tam dostala spousta hráčů, pro které to byla první podobná akce. To je fakt. Absence lídrů byla dost velká. Jsem si vědom, co ta práce obnáší. Určitě to nebude jednoduchý úkol, ba právě naopak. Bude to pro mě výzva.“
Centimetry se naučit nedají, jak velká výzva tedy bude nedostatek vysokých pivotů?
„Bude se to muset hrát trošku jinak. Záleží na tom, jaké hráče budu mít k dispozici. Chystám se povolávat mladé hráče, kterým dáme prostor. Snad to budou ti správní do budoucna. Jedna věc je mít centimetry teď a mít je za pět let. Myslím si, že práce v tomto ohledu měla dávno začít, co se týče recrutingu, ale taky obecné práce s vysokými hráči. Český basket poslední dobou neprodukuje pivoty, taková je realita.“
Mluvilo se o tom, jak mladí dostali prostor na EuroBasketu, ale ve 23 letech už jiní hrají pravidelně top soutěže. Hodláte se zaměřit ještě na mladší hráče? Napadají mě jako první Jakub Nečas nebo Lukáš Smažák.
„Máte pravdu, třeba Petr Křivánek je fajn, ale už není úplně mladý. Zatím točil minuty primárně v NBL. Byl to jeden z těch hráčů, u kterých to bylo jasně vidět, že je to jeho první akce typu EuroBasket. Šampionát ukázal limity mnoha hráčů. Mám určitou listinu hráčů, kteří mě budou zajímat. Pochopitelně tam figuruje i třeba Jakub Nečas. Pravděpodobně však nezasáhne do prvních dvou oken, protože NCAA (americká univerzitní liga) je v plném proudu a už to není NCAA jako dřív. Dneska už dostávají ti kluci peníze, takže to nemůžeme brát zlehka. Nemůže jen tak opustit ani školu. Máme potom i další ročníky, kde jsou zajímaví hráči. Třeba reprezentace U16 má několik velmi zajímavých typů, ale než dorostou na nějakou úroveň, musíme si počkat. Troufnu si ale říct, že znám všechny nejlepší hráče u nás od patnácti let výš.“
Jak moc pomůže vaše zkušenost z NCAA, kde jste dříve hrál i trénoval?
„Budu čerpat z toho, co mám v sobě. Prošel jsem situacemi pod mnoha trenéry. Měl jsem na starost řadu věcí, jako jsou videa či individuální tréninky. Jako hlavní trenér jsem působil taky u mládeže, což považuju za výhodu. Musíme sestavit co nejlepší tým v nějakém nejbližším dvouletém cyklu. Teď je to na začátku řešení.“
Ocampovi se vyčítala nedostatečná znalost české ligy. Vy teď vedete USK Praha, k tomu reprezentaci. Máte obavy? Tlak totiž zákonitě přijde.
„Je to basket. Stres a tlak bude vždy. Jsem ambiciózní člověk a nebojím se toho. Neumím si představit, v jakém světě bych odmítl pozici reprezentačního trenéra. To, jaká je doba, nemohlo ovlivnit moje rozhodnutí.“
V poslední době vůbec nereprezentoval Jan Veselý. Budete s ním o tom jednat?
„Jestli Veselka bude zdravý, udělá podle mě maximum, aby byl k dispozici. Dobře ale víme, že poslední rok mu to zdraví nedrželo, jak by chtělo. Je mu 35 let. Sám jsem si prožil ten pokročilý basketbalový věk, kdy se každé menší zranění déle hojí. Není to žádná sranda. Jsem rád, že teď funguje. Když to řeknu natvrdo, je to priorita, aby on a Tomáš Satoranský ještě za národní tým hráli.“