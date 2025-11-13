Satoranský nejlepším střelcem Barcelony v Mnichově. Přijde trenérský mág?
Ta zranění byla vážná. Basketbalová Barcelona však zastavila po třech porážkách krvácení. V Eurolize dokázala vyloupit Mnichov, když Bayern nakonec přece jen porazila o jediný bod 75:74. Nejlepším střelcem Barcy se stal se třinácti body Tomáš Satoranský. Už bez odvolaného kouče Joana Peňarroyi. Tým v Bavorsku vedl dosavadní asistent a klubista Óscar Orellana. Nemělo by u toho zůstat, katalánský velkoklub jedná s velkým jménem.
Barcelona měla za sebou tři prohry, které už Peňarroyovi zlomily vaz. Nezvládl El Clásico v Eurolize proti Realu Madrid, předtím ještě Barca padla ve španělské lize s Murcií. Ale hlavně víkendový políček od podprůměrné Girony o osmnáct bodů byl konečnou.
Prvního týmu se tak ujal Orellana. Málokdo by mohl říct, že je s Barcelonou tak oddaně spjat, jako on. Dělal v klubu asistenta už několika koučům před Peňarroyou.
„Je to sen. Do klubu jsem vstoupil před 21 lety jako delegát mládežnického týmu. Byl jsem hlavním trenérem v mládežnických kategoriích, asistentem trenéra Barçy B, asistentem trenéra prvního týmu a nikdy v životě – ani v nejdivočejších snech – jsem si nedokázal představit, že budu sedět a řídit zápas prvního týmu! Snažil jsem se co nejlépe připravit, abych si tento okamžik užil na osobní úrovni,“ vysvětloval Orellana.
A to se jistě povedlo i díky úspěšné koncovce zápasu v Mnichově. Barcelona už sice v závěru šlapala vodu, ale tenký náskok uhájila. Z české dvojice byl více vidět Satoranský. Strávil na palubovce skoro 26 minut. Kromě třinácti bodů nastřádal po čtyřech doskocích i asistencích a byl největší hvězdou svého týmu při upoceném triumfu. Jan Veselý hrál téměř 24 minut a zaznamenal devět bodů.
Konkurence pro Veselého?
Teď je otázkou, kam povedou další kroky Orellany. Očekává se, že tohle bylo jeho pět minut slávy a v klubovém ekosystému se zase vrátí do pozadí. Barcelona totiž intenzivně jedná o náhradě za Peňarroyu a nejvíc se skloňuje jméno, o kterém se hovořilo už po minulé sezoně. Vlastně se nyní trenérská ikona Xavi Pascual jeví jako jediný myslitelný kandidát.
Ve Španělsku se dokonce hovoří o tom, že Pascual by mohl tým převzít už v pátek v domácím euroligovém klání s Virtusem Boloňa. Má to však minimálně jeden háček. Pascual si měl údajně jasně říct, že chce posílit kádr. A to zejména pod košem. Veselému by tak mohla dorazit zajímavá konkurence.
Je to asi logický tah. Při vší úctě k českému pivotovi, na něm už to v top bitvách stát nemůže. Veselý je dobrá varianta do tandemu k dalšímu dobrému pivotovi. Tím by měl být Willy Hernángomez, ale s jeho formou nepanuje v Katalánsku velká spokojenost.
Mnohem hůř jsou na tom Youssoupha Fall, který už byl před sezonou jednou nohou z Barcy pryč, ale klub s ním ještě prodloužil spolupráci, byť už tehdy se spekulovalo o tom, zda je pro Katalánce přínosem. Čišela z toho možná určitá pohodlnost vedení na přestupovém trhu. A Miles Norris? Spíše křídelník, který však taky umí pod košem, po příchodu z NBA moc nehraje.
Pascual si tak řekl jasnou podmínku, aby mu v brzké době klub přivedl pivota. Jenže v listopadu jsou logicky možnosti dosti okleštěné. Španělský kouč by se každopádně mohl vrátit do Barcelony po devíti letech. Jako hlavní kouč ji vedl mezi lety 2008 až 2016. Předtím byl asistentem a působil i u rezervy.
Je považován za klubovou ikonu, protože Barcu dotáhl ke čtyřem španělským titulům a hlavně s ní v roce 2010 opanoval také Euroligu. Do takových úspěchů má rozháraný tým daleko, ale právě Pascual by mu mohl znovu vtisknout tvář a dodat sebevědomí.