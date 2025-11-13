Satoranský a Veselý mají nového kouče. Španělskou ikonu, která vydělávala rubly v Rusku
Hotovo, očekávané se stalo skutečností. Tomáš Satoranský a Jan Veselý mají v Barceloně nového kouče, kterým je španelský stratég Xavi Pascual. Tým by měl ještě tento týden vést zastupující asistent Óscar Orellana. Pascual se pak k týmu oficiálně připojí v pondělí.
Odloučení Pascuala a Barcelony trvalo devět let. Španělský trenér totiž v Katalánsku úspěšně působil již v letech 2008 až 2016 coby hlavní šéf lavičky. Předtím byl také v rezervě barcelonského velkoklubu a působil i jako asistent u prvního týmu.
S Barcelonou dokázal čtyřikrát vyhrát španělskou ACB Ligu a dovedl tým také na euroligový trůn v roce 2010. V témže roce se taky stal nejlepším trenérem Euroligy. V roce 2016 odešel do Panathinaikosu Atény, kde vydržel dva roky. Po trenérské přestávce ho zlanařily ruské rubly. V Zenitu Petrohrad vydržel i po ruském vpádu na Ukrajinu, takže se nemohl měřit s euroligovou smetánkou. Teď se situace mění. Pro katalánského rodáka je připraven kontrakt do roku 2028.
Přijde konkurence pro Veselého?
Pascuala přesvědčili k návratu hlavní tváře klubového vedení Joan Laporta a Josep Cubells, kteří enormně stáli o tento comeback poté, co už bylo jasné, že předchozí kouč Joan Peňarroya v Barce pro neuspokojivé výsledky skončí. Vrací se tak jeden z nejúspěšnějších trenérů barcelonské historie, který s Blaugranas zvedl nad hlavu dohromady devatenáct trofejí. S sebou si do Barcelony přivádí také osvědčeného asistenta Iňiga Zorzana.
V Barceloně povede i české duo Tomáš Satoranský a Jan Veselý. Ve španělských médiích se objevily zvěsti, že Pascual kývl na nabídku jen za předpokladu, že Barcelona mu přivede posily. Zejména pak pod koš, takže by mělo jít o přímou konkurenci pro Veselého.
Barcelona se momentálně nachází v neutěšeném stavu. Ve španělské lize je s bilancí dvou výher a čtyř proher až jedenáctá. V Eurolize si naposledy ve středu polepšila těsnou výhrou 75:74 na půdě Bayernu Mnichov. Satoranský se stal se 13 body nejlepším střelcem svého týmu. Výhra Barcu posunula na 8. příčku a celkově to byl první triumf po třech prohrách, které právě byly posledním výdechem Joana Peňarroyi, který Barcelonu neúspěšně vedl od června 2024.