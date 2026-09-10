Šílenství kolem obryně na MS (223 cm). Museli jí prodloužit postel. Co vadí kritikům?
- Nejsledovanější hráčkou na MS basketbalistek je devatenáctiletá Čang C’-jü měřící neuvěřitelných 223 centimetrů.
Pivotka je považována za nejvyšší basketbalistku historie, problémy s ní měly i české hráčky. Na hotelovém pokoji má speciálně upravenou postel.
Na šampionátu předvedla zatím nejlepší výkon v osmifinále proti Portoriku, nyní ji čeká čtvrtfinále s Francií.
Byl to jako náraz do zdi. Do slova a do písmene. Při druhém utkání na světovém šampionátu basketbalistek padly české hráčky po prodloužení s Čínou, za kterou nastupuje jistá Čang C’-jü. Jak uvádí oficiální web mistrovství světa, devatenáctiletá rodačka z provincie Šan-tung vyrostla do výšky 223 centimetrů, což s sebou nese i řadu starostí. Čínský basketbalový svaz dokonce před začátkem turnaje požádal berlínský hotel, aby dlouhatánské pivotce prodloužil postel.
Říkají jí „Velká zeď“, jak jinak. Ani nepřekvapí, že Číňanka Čang C’-jü je vůbec nejvyšší basketbalistkou historie. Překonala i 218 centimetrů vysokou někdejší polskou pivotku Margo Dydekovou.
Otázkou je, nakolik jsou tato čísla přesná. Oficiální webové stránky letošního šampionátu uvádějí, že Čang C’-jü dorostla do výšky 223 centimetrů. Jiné zdroje naopak píší o 220, 224 nebo i 226 centimetrech. Vyberte si...
V osmifinále zatím předvedla nejlepší výkon
I tak se jedná o naprostý unikát, obzvlášť u devatenáctileté dívky. Podle deníku Global Times měřila už v první třídě 1,57 metru a v šesté dokonce přerostla dva metry. Jakmile začala s basketbalem, mnozí ji hned přirovnávali k legendárnímu Jao Mingovi, jenž měří 229 centimetrů.
Čang C’-jü nyní hraje na svém premiérovém seniorském šampionátu. Ve středu pomohla Číně třinácti body k postupu do čtvrtfinále, v němž se obhájkyně stříbrných medailí dnes od 14:30 utkají s Francií.
V osmifinálovém utkání s Portorikem navíc dorovnala svůj dosavadní nejlepší výkon na turnaji. Možná i proto, že se dobře vyspala. Jak totiž zjistil německý deník Bild, čínský basketbalový svaz ještě před začátkem MS požádal hotel, v němž jsou hráčky ubytované, aby pivotce prodloužil postel. V Berlíně této žádosti vyhověli.
V normálním životě to nemá jednoduché
V souvislosti se sportovní kariérou čínské obryně se ale nabízejí otázky. Zapadá vůbec do moderního pojetí basketbalu? Kritici zdůrazňují její omezenou pohyblivost, vytrvalost, výskok i dynamiku.
„Moji rodiče jsou také basketbalisté. Vychovávali mě ale moji prarodiče, teta a strýc. Za to jim budu navždy vděčná,“ zmiňuje Čang C’-jü v jednom z příspěvků Mezinárodní basketbalové federace FIBA. „Mnoho lidí vidí jen moji výšku a automaticky si myslí, že jsem tvrdá žena. Jsem však stále mladá a někdy se dokážu chovat opravdu dětinsky.“
Sama hráčka o svých přednostech i slabinách ví, avšak v normálním životě to jednoduché nemá. „Jsou věci, které prostě neovlivníme. Beru jako dar, že jsem takhle vysoká. Možná je pro mě jednodušší než pro ostatní se dostat se ke koši, ale basket je i o spoustě jiných věcí,“ uvědomuje si Čang C’-jü, která zároveň mluví o své velké zálibě. „Ve volném čase ráda háčkuju. Naposledy jsem uháčkovala slona, na kterém jsem pracovala šest měsíců,“ říká.