Američanky popáté v řadě ovládly basketbalové MS. Soupeřky mají historický úspěch
Basketbalistky Spojených států amerických ovládly popáté za sebou mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazily Francii 97:79 a na jubilejním dvacátém světovém šampionátu získaly dvanáctý titul. Francouzky i přes prohru dosáhly na historický úspěch na MS, dosud měly jen bronz z roku 1953.
Francouzské basketbalistky si zopakovaly s Američankami neúspěšný finálový souboj z předloňské olympiády v Paříži, kde favoritkám podlehly těsně 66:67.
K úspěšnému završení turnaje dnes týmu USA výrazně pomohla 22 body a deseti doskoky Breanna Stewartová, která se čtvrtou zlatou medailí ze světových šampionátů vyrovnala rekordmance Sue Birdové. Získala také cenu pro nejužitečnější hráčku šampionátu. Na straně poražených dala 21 bodů Dominique Malongaová a o bod méně Gabby Williamsová.
Po vyrovnaném průběhu první čtvrtiny Francouzky na jejím konci načaly šestnáctibodovou šňůru, díky které otočily stav z 15:17 na 31:17. Trojkami k tomu přispěly Marine Johannésová, nedávná opora USK Praha Valériane Ayayiová a Williamsová.
Celkem proměnily Francouzky v prvním poločase osm střel z dálky, ale Američanky začaly ztrátu stahovat. Těsně před pauzou snížila na 43:45 trojkou Caitlin Clarková, pro kterou to byly první body v utkání.
Obhájkyně titulu na přelomu první a druhé půle předvedly osmibodovou sérii. Po vyrovnání Ayayiové na 47:47 daly Američanky sedm bodů v řadě a vedení už nepustily. Francouzky ještě snížily na 51:55, ale ke konci třetí čtvrtiny už vedly USA o 17 bodů díky další devítibodové sérii.
Američanky dominovaly a ve 34. minutě měly nejvyšší náskok v zápase - 27 bodů. Francouzky, v jejichž sestavě nechyběla současná opora USK Praha Pauline Astierová i nové posily českých šampionek Aminata Gueyeová a Mamignan Touréová, ve zbytku utkání porážku zmírnily.
Bronz získaly Španělky, které porazily Německo 81:58. Čtvrtou světovou medaili v historii vybojovaly i díky 22 bodům Iyany Martínové, která byla nejlepší střelkyní zápasu. K tomu dvacetiletá rozehrávačka přidala devět asistencí.
Španělky, které v sobotním semifinále dlouho trápily favorizovaný výběr USA, skončily na světovém šampionátu třetí už v letech 2010 a 2018. Mezitím v roce 2014 dosáhly ziskem stříbra největšího úspěchu. Na minulé mistrovství světa v roce 2022 se neprobojovaly, nyní se vrátily mezi medailistky.
Pro Němky, které se představily na světovém šampionátu teprve podruhé, byl už postup mezi nejlepší kvarteto velkým úspěchem. V roce 1998 skončily jedenácté. Se Španělskem prohrály i na úvod turnaje ve skupině, kde podlehly rovněž jednoznačně 53:83.
USA - Francie 97:79 (17:20, 43:45, 73:57)
Nejvíce bodů: Stewartová 22, Youngová 18, Copperová 15 - Malongaová 21, Williamsová 20, Ayayiová 8.
Konečné pořadí: 1. USA, 2. Francie, 3. Španělsko, 4. Německo, 5. Belgie, 6. Austrálie, 7. Čína, 8. Maďarsko, 9. Itálie, 10. Jižní Korea, 11. Portoriko, 12. Japonsko, 13. Mali, 14. Turecko, 15. Česko, 16. Nigérie.