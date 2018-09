Železný Mike si vybral jako hosta svého večera českého Terminátora

Kdo jiný by mohl být v Praze lepším hostem show Mika Tysona, než právě nejslavnější český MMA zápasník Karlos Vémola, hlavní hvězda organizace XFN. Slavný Americký rohovník si to tak sám přál. Dostal o českém Terminátorovi podrobné informace a řekl, že jej chce jako hlavního hosta svého vystoupení.

„Rozhodně bych tam lidi rád pozval, je to jedinečná příležitost,“ říká jasně Vémola. „Tyson už sice v Praze byl, ale nikde není napsané, že tu bude někdy znovu. Je to opravdu legenda boxu. Myslím, že mít možnost, poslechnout si jeho příběh, necenzurovaný, neupravený médii, ale přímo od něj, to je mimořádná příležitost.“

Nejpopulárnější český bojovník současnosti poví i něco ze svého příběhu, který by sám o sobě mohl být tématem na film. Galavečer s Mikem Tysonem však nabídne ještě mnohem víc, o čemž vás budeme postupně informovat.

„Ano, je to pravda. V rámci show Mika Tysona bude speciálním hostem Karlos Vémola,“ potvrzuje promotér akce Petr Větrovský, bývalý šéf fotbalové Příbrami. „Je to speciální bonbonek pro české publikum, protože standardně to tak v programu show Mika Tysona nebývá. Pro diváky to však není z naší strany jediné a poslední překvapení, kterého se dočkají. Další odtajníme už brzy.“

Bojovník Vémola bude vůbec prvním hostem v rámci evropské tour Mike Tysona.

„To, že na akci vystoupí Karlos Vémola je po dohodě z VDN Promo, osobně si myslím, že je to pro náš koncept přidaná hodnota a věřím, že se bude líbit,“ hodnotí speciálního hosta Radim Tauchen ředitel Mike Tyson tour. „Nevylučuji, že to budeme praktikovat i v dalších zemich. Karlos Vémola je rozhodne top zápasník v naší zemi a vzhledem k jeho sportovním úspěchům je on ten vyvoleny, který má možnost byt na této akci.“

Tysonův život je známý mnoha vzestupy a možná ještě více pády. A právě jeho turné, v rámci kterého vypráví, co během kariéry zažil, mu pomohlo od pádu na dno. Nezbývalo mnoho a mohl být bezdomovcem, ale jeho vyprávění diváky nadchlo a tak zahájil tour po světě. 1. listopadu bude jeho zastávkou Praha.

