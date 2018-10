Bojovník Marpo: Rytmuse sestřelím, proto ho potřebuju nenávidět

Na souboj Marpo vs. Rytmus se do pražské O2 Areny těší tisíce diváků. V dalším díle pořadu Fight známý rapper Marpo prozradil, jak se před zápasem cítí, kvůli čemu si oblíbil box, nebo proč si nemůže dovolit prohrát.

Začněme postupně. Box nyní Marpovi vyhovuje hlavně ze zdravotních důvodů. „Podepsala se na mně zranění z jiných zápasů,“ prozrazuje. „Bolí mě plotýnky, takže jsem box uvítal, protože při něm nemusím zvedat nohy.“

V současnosti si dal pauzu v koncertování se skupinou TroubleGang a tvrdě trénuje v tělocvičnách i pod širým nebem na Floridě. „V prosinci budu perfektně připravený!“ hlásí rázně.

Před obří akcí, kterou organizace XFN naplánovala na 27. prosince, slýchá hudebník a bojovník od některých kritiků i různé pochybnosti.

„Hodně lidí se mě ptá, jestli to bude nějaká exhibice. To rozhodně ne! Když jdu do ringu pro kořist, toho člověka proti sobě musím svým způsobem nenávidět. Takže si proti Rytmusovi teď vytvářím jakýsi blok. V současnosti ho neberu ani jako kolegu,“ říká ostře Marpo. „Rytmuse musím sestřelit a potřebuji si to v hlavě nastavit tak, abych byl lovcem.“

Zápasení měl vždy rád, takže si návrat do příprav na souboj doslova užívá. Nicméně to, co jej nejvíc vystihuje, je hlavně hudební tvorba. „Jsem synem svého táty a chci tu zanechat odkaz jenom hudbou, ničím jiným.“

Oproti Rytmusovi má Marpo už několik zápasových zkušeností z thajského boxu. I přesto nebere své soupeře na lehkou váhu. „Každý očekává, že vyhraju. Ale já ho nepodceňuji. Dvakrát jsem podcenil v minulosti své soupeře a hrozně se mi to nevyplatilo.“