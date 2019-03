Dycky box. Hvězda Mostu! Hofmann o seriálu i lásce k bojovým sportům | iSport.cz

S málokým z uměleckého světa je možné tak zajímavě promluvit o bojových sportech, jako právě s Martinem Hofmannem. Box zbožňuje už dlouho. V poslední době si možná ještě víc oblíbil MMA. O obou disciplínách mluví s nadšením. Možná i proto, že byl v poslední době tak často dotazován hlavně na seriál Most!, jsou pro 40letého herce sporty vítaným tématem.

Ale ani při našem rozhovoru, který probíhal v zákulisí pražského Divadla v Celetné, jsme se populárnímu seriálu nevyhnuli. Někteří kolegové navíc Hofmanna zdravili slovy „Dycky Most!“ A ten jim v duchu našeho povídání odpovídal: „Dycky box!“

V několika rozhovorech už jste zmínil, že máte rád box a trénujete jej…

(skočí do řeči) „Trénoval jsem.“

V současnosti tedy ne?

„Teď zase budu. Musím se dostat z koloběhu natáčení a ze zranění.“

Jakého zranění?

„Mám něco s rukou, nemůžu bouchnout. Zkoušel jsem to a je to bolestivé. Když hodně pracujete, jako já, časem nasbíráte různá drobná zranění. A pak když se rozhodnete ‚jdeme na to!‘, najednou zjistíte, že máte na prstu bouli, která už je tam měsíc, a nevíte, proč nemizí. Prostě je mi čtyřicet. Marná sláva. Lukáš Konečný by se hrozně smál, kdybych v tomto rozhovoru řekl, že boxuju.“

Proč?

„Vzhledem k tomu, kolikrát jsme se za poslední měsíce na tréninku viděli.“

Trénujete jenom u něj?

„Když se k němu dostanu. Jinak chodím do tělocvičny, kde visí pytel, a když zrovna neprobíhá hodina jógy, tak tam můžu vlézt. Ale v podstatě jsem byl teď odsouzen jen k posilovně, abych se nějak nerozpadl. Ta frekvence ale byla žalostná, protože když je natáčecí plán, jaký je, nejde to. A večer, když hraju například Cyrana, nemůžu jít předtím na nějaký hustý trénink. To je blbost. Vždycky musím mít energii na ten večer.“

Trénink vám energii nedodá?

„Ne, ten vám ji vezme. Jo, kdybych se třeba věnoval jinému druhu sportu, klidnějšímu, tak možná. Ale jak posilovna, tak trénink boxu mě rozhodně vyšťaví. Když je těžké představení, prostě ten den nemůže být těžký trénink. To se vylučuje. Naprosto. To zvládne jen kolega Filip Blažek.“ (směje se)

Jsem fanda Mostu!, ale ne sociolog

Ač hrajete v divadle prakticky denně, většina lidí vás teď má spojeného zejména s postavou Luďana ze seriálu Most!, který vzbudil mimořádný ohlas. Není to pro vás už moc otravné téma?

„Ještě ne. Mám Most rád! Jsem fandou Mostu! Jsem šťastný, že dopadl, jak dopadl. A kdyby to pro každého desátého člověka z těch, kteří na to koukali, znamenalo nějaký drobný posun v rámci tolerance nebo smířlivosti, tak je to pořád veliká kupa lidí.