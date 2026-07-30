Hlava do brady v boxu? Diskvalifikace vnuka krvavého diktátora: Nemohl jsem vyhrát!
Atmosféru na Hrách Commonwealthu v Glasgow rozčísla dramatická situace v boxerském zápase supertěžké váhy. Uganďan Aziz Abdul byl diskvalifikován za úder hlavou a zpráva si získala celosvětovou pozornost kvůli jeho rodinné historii. Abdulovým dědečkem byl krutý diktátor Idi Amin, kterého ztvárnil Forest Whitaker ve slavném filmu Poslední skotský král.
Rozhodčí to viděli jasně. Aziz Abdul svého britského soupeře Damara Thomase trefil hlavou do brady a byl diskvalifikován. Poražený borec to však nenesl lehce.
„Byli proti mně, protože jsem černý Afričan,“ hlásil Abdul. „Když se podíváte na předchozí zápasy anglických boxerů, často faulují. Trefil jsem ho těžkým úderem, ale nikdy mi to nepočítali. Místo toho mě vyhodí. Můžu jen říct, že to není správné rozhodnutí. Nemohl jsem vyhrát.“
Případ vzbudil na Hrách Commonwealthu pozornost nejen kvůli dramatické scéně, ale i kvůli osobnosti vyřazeného bojovníka. Ten je totiž vnukem neslavně známého diktátora Idi Amina, který vládl Ugandě mezi lety 1971 – 1979.
Během jeho krutovlády zemřelo 300 000 lidí. Vysloužil si přezdívku Řezník z Kampaly. Z dob své služby v britském regimentu Afrických královských střelců obdivoval Skotsko a později se nechal titulovat jako skotský král. Těla svých obětí údajně házel krokodýlům.
V roce 2006 byl o jeho osudech natočen film Poslední skotský král, kde si diktátora zahrál Forest Whitaker a v další z hlavních rolí se objevil James McAvoy.
Abdul v minulosti prohlásil, že ho jeho děd inspiroval. Není jasné, jak to myslel. Věta se ale mohla týkat někdejší Aminovy boxerské kariéry, býval totiž mistrem své země v těžké váze.